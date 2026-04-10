C. Tangana y Rocío Aguirre ya son padres: la imagen íntima con la que anuncian la llegada de su bebé

C. Tangana y Rocío Aguirre, padres de su primer hijo. (Europa Press/Instagram)

La vida de C. Tangana ha dado un giro tan inesperado como emocionante. El artista madrileño, cuyo nombre real es Antón Álvarez, se ha convertido en padre por primera vez junto a su pareja, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre. La noticia la ha anunciado su pareja, Rocío Aguirre, a través de sus redes sociales con un mensaje tan sencillo como cargado de significado: “Mi familia”.

La publicación, acompañada de dos imágenes, muestra una escena íntima y profundamente humana: ambos en la cama del hospital sosteniendo al recién nacido y una segunda instantánea del bebé.

La pareja ha optado por la naturalidad para compartir uno de los momentos más importantes de sus vidas, fieles al estilo discreto que ha caracterizado su relación desde sus inicios.

C. Tangana y Rocío Aguirre han presentado a su primer hijo en redes sociales. (Instagram @rocioaguirrev)

Y es que la historia entre Tangana y Aguirre parece sacada de un guion cinematográfico. Se conocieron a finales de 2019 en Madrid, en un encuentro casual que cambiaría el rumbo de sus vidas. Ella, que se encontraba en la capital española formándose en fotografía de moda y publicidad, tenía previsto regresar a Chile apenas dos semanas después. Pero la vida tenía otros planes. Decidió quedarse, apostando por una relación que, con el tiempo, se ha consolidado lejos del foco mediático.

Durante estos años, la pareja ha atravesado etapas clave, como el confinamiento que pasaron juntos en México, un periodo que reforzó su vínculo personal y creativo. Rocío Aguirre no solo se convirtió en su novia, sino también en un pilar fundamental en la carrera del artista, acompañándole en uno de los momentos más prolíficos de su trayectoria.

Fue el pasado mes de noviembre cuando desvelaron que estaban esperando un bebé después de que la fotógrafa, también en sus redes sociales, compartiera una imagen luciendo su tripa. “Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen”, escribió en el post, usando una expresión popular chilena que le sirvió como confirmación del acontecimiento.

Post de Rocío Aguirre anunciando su embarazo. (Instagram)

Una relación discreta y muy asentada

Cabe recordar que C. Tangana ha vivido una evolución artística notable en los últimos años, ampliando su universo creativo más allá de la música. Uno de los hitos recientes más destacados fue su reconocimiento en los premios Goya por el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, confirmando su inquietud por explorar nuevos formatos narrativos.

Sin embargo, en el plano personal, el artista siempre se había mostrado más reservado, incluso escéptico respecto a la paternidad. En una entrevista en el programa Lo de Évole, confesó que durante años había fantaseado con la idea de tener hijos, aunque con el tiempo esa ilusión se había diluido. “Suficiente responsabilidad tengo conmigo mismo”, reconocía entonces, dejando entrever las dudas que le generaba asumir un rol tan trascendental.

El nacimiento de su hijo marca, por tanto, un punto de inflexión en su vida. Seis años después de aquel primer encuentro, la pareja ha iniciado una nueva etapa que, como ellos mismos han mostrado, viven con entusiasmo y complicidad.

Rosalía y C. Tangana, en una imagen de archivo

A diferencia de la mediática relación que tuvo con Rosalía, con quien compartió tanto vida personal como proyectos profesionales, incluyendo su participación en el aclamado álbum El mal querer, Tangana ha optado esta vez por blindar su intimidad. Apenas comparten detalles de su día a día y han construido su historia lejos del ruido mediático, una decisión que ambos han defendido en distintas ocasiones.