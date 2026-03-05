Kanye West llega a Madrid: cómo conseguir entradas para su único concierto en España

Kanye West visitará Madrid para un único concierto en el estadio Metropolitano. REUTERS/Randall Hill

El artista estadounidense Kanye West, conocido actualmente como Ye, ha confirmado que ofrecerá un único concierto en España el próximo 30 de julio de 2026. El evento se celebrará en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y forma parte de una gira europea que incluye paradas en ciudades como Reggio Emilia, Arnhem y Marsella. La noticia ha generado una gran expectación entre los seguidores españoles del rapero, ya que han pasado dos décadas desde su última actuación en el país. West, considerado una figura influyente en la música internacional, suma Madrid a su itinerario europeo y convierte este espectáculo en una de las citas musicales más destacadas del año para la capital.

El concierto en Madrid será el único que Ye ofrezca en territorio español durante 2026. Los asistentes podrán disfrutar en directo de algunos de los temas más reconocidos de su carrera, como Power, Only One, BOMB, Runaway, Flashing Lights y Heartless, junto a otros éxitos que han marcado la historia del género. La organización del evento señala que se trata de una oportunidad exclusiva para ver al artista, quien se ha caracterizado por espectáculos de gran impacto visual, minimalismo y elegancia en escena. La elección del Riyadh Air Metropolitano como recinto para el espectáculo responde a la capacidad del estadio y su relevancia como uno de los principales enclaves para grandes conciertos en España. El recinto, que ya ha acogido a otras figuras internacionales en los últimos años, refuerza el posicionamiento de Madrid como uno de los focos más importantes del ocio musical en Europa.

La gira europea de Kanye West incluye, además de Madrid, ciudades como Reggio Emilia en Italia, Arnhem en Países Bajos y Marsella en Francia. El anuncio de la fecha española se produce después de que el artista haya actuado recientemente en México y tras una prolongada ausencia de los escenarios españoles. La vuelta de Ye al país supone un acontecimiento para los fans locales, que han esperado dos décadas para presenciar un nuevo show del rapero.

Imagen del anuncio de Kanye West en Madrid

Cómo hacerse con las entradas

Para acceder a la preventa de entradas del concierto en Madrid, los interesados deben registrarse en Yemadrid.com. El proceso consiste en completar un formulario que permitirá a los usuarios recibir información detallada sobre la venta anticipada. La preventa comenzará el 10 de marzo a partir de las 10:00 horas. Aquellos que se registren recibirán un correo electrónico con instrucciones y detalles sobre el proceso de compra.

En cuanto a los precios, todavía no se han anunciado oficialmente las tarifas de las entradas para el espectáculo en el Riyadh Air Metropolitano. No obstante, se espera que los importes sean similares a los de otras ciudades de la gira europea. Por ejemplo, en el concierto de Reggio Emilia, los precios oscilaron entre 125 euros y 659 euros, sin incluir los gastos de gestión. La organización recomienda a los interesados consultar únicamente los canales oficiales para obtener información precisa y evitar fraudes. La confirmación de este concierto único ha sido recibida con entusiasmo tanto por los seguidores de Kanye West como por el público general, que reconocen el impacto que el artista ha tenido en la música contemporánea. Su regreso a España tras veinte años refuerza el atractivo de Madrid como destino de grandes giras internacionales.

El evento promete ser una cita memorable, con un repertorio que abarca más de dos décadas de trayectoria y con la producción característica de los shows de Ye. Los organizadores destacan la magnitud del espectáculo y la oportunidad que representa para los aficionados al rap y la música urbana en general. La venta de entradas y la información definitiva sobre precios estarán disponibles próximamente a través de los canales autorizados. El concierto de Kanye West en Madrid marca así el regreso de una de las figuras más influyentes del panorama musical al público español, en una noche que aspira a convertirse en parte de la historia de la música en el país.