La razón por la que Enrique Bunbury tuvo que detener de inmediato su último concierto: “Hasta aquí hemos llegado”

El rockero español Enrique Bunbury. (Gentileza Prensa / José Girl)

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A sus 59 años, el cantante aragonés Enrique Bunbury sigue recorriendo el mundo para compartir su música con todos sus seguidores, conocido por haber sido cantante en la legendaria banda Héroes del Silencio y por desarrollar una más que exitosa carrera en solitario tras la disolución del grupo. Ahora, en plena gira por Latinoamérica, el artista ha protagonizado un extraño momento durante una actuación en Cali, la cual tuvo lugar el pasado sábado 31 de octubre.

El músico había completado un repertorio de 22 canciones antes de llegar a los bises en el recinto colombiano. En ese tramo incluyó tres clásicos de Héroes del Silencio: La sirena varada, La carta y Maldito duende. La dificultad apareció en la cuarta y última canción del cierre. Bunbury había elegido La constante para despedirse del público, como ya había hecho en otras fechas de la gira. La tos lo obligó a parar la actuación. “Me van a disculpar, pero no puedo cantar esta canción”, dijo el artista desde el escenario. “Tengo un problema con la voz, algo me ha pasado aquí, hasta aquí hemos llegado”.

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Durante unos minutos, la expectación fue máxima, pero tras una breve pausa Bunbury decidió volver a intentarlo y probar a cantar la canción de otra manera. “Vamos a darle una vuelta, a ver si la conseguimos”, expresó antes de reiniciar la interpretación. El músico logró completar el tema y cerró el espectáculo en Cali (Colombia). Ahora, ya prepara otros conciertos por el continente americano como el que tendrá mañana en el Movistar Artena de Buenos Aires.

Enrique Bunbury estalla por el uso del móvil en sus conciertos. (Fuente: Bunbury Universo en X)

Los problemas en la garganta que provocaron una pausa en su carrera

El incidente reavivó el recuerdo de los problemas respiratorios que lo llevaron a anunciar su retiro de los escenarios en febrero de 2022. Entonces, Bunbury había pasado meses en los que notaba malestar en la garganta cuando cantaba: tos compulsiva, irritación e inflamación de las vías respiratorias, sobre todo durante la noche. Entre las molestias, el cantante describió una sensación en los pulmones similar a tener arena o haber respirado polvo. El cuadro incluía cierre de la garganta y dificultades para afrontar exigencias vocales durante los recitales.

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Durante meses, el artista atravesó un período de incertidumbre por la persistencia de los síntomas. Incluso llegó a temer diagnósticos graves antes de conocer el origen de su problema de salud, lo que derivó en su retiro temporal. Sin embargo, los estudios médicos determinaron que todo ´se debía a una intolerancia al glicol, un líquido sintético que absorbe agua y que se emplea en las máquinas de humo de los escenarios. Una vez descubierta, el músico pudo regresar a la actividad en 2023 sustituyendo ese componente en sus espectaculos por alternativas de origen vegetal.

Ante su inminente concierto en Argentina, el cantante no ha vuelto a referirse al incidente del concierto y ha compartido un mensaje en sus redes sociales sobre su llegada a la capital. “Con unos días para disfrutar de la ciudad”, ha añadido. La actuación porteña será una de las escalas americanas de Nuevas Mutaciones Tour 2026. El espectáculo presenta canciones de De un siglo anterior, su último álbum, junto con éxitos de su carrera en solitario y temas de Héroes del Silencio. Bunbury actúa acompañado por una banda integrada por diez músicos. Después de Buenos Aires, la gira contempla presentaciones en Perú, Chile y Estados Unidos, además de nuevas fechas en España, que concluirán el 12 de diciembre de 2026 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

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