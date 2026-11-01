En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Un hombre revisa los movimientos de su cuenta bancaria en el teléfono móvil recostado en la cama durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dinero se cuela, inevitablemente, en las rutinas de la población española, sobre todo cuando toca realizar un pago o cuando llega la hora de dormir. El 69% de los españoles afirma pensar en sus finanzas todos los días y uno de cada cuatro lo hace al menos cuatro veces al día, según una encuesta de Klarna.

La familia es el único asunto que aparece con más frecuencia que el dinero en la cabeza de los encuestados. Un 35% asegura que piensa en ella al menos cuatro veces al día. Por detrás quedan la vida sentimental, la salud y la carrera profesional.

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La encuesta dibuja una preocupación que no se limita a revisar la cuenta bancaria a final de mes. El dinero aparece entre tareas cotidianas, decisiones de consumo y momentos de descanso. El 27% sitúa las compras entre las situaciones en las que más piensa en sus finanzas, mientras que el 19% dice que esa preocupación le acompaña al meterse en la cama e intentar conciliar el sueño.

El dinero preocupa más durante las compras

Pasar por caja, llenar el carrito de la compra o afrontar un gasto que no estaba previsto son momentos en los que el dinero cobra protagonismo. La encuesta no especifica qué tipo de compras generan mayor preocupación, pero refleja que una parte de los participantes vincula esos momentos con la necesidad de calcular cuánto puede gastar.

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Ese cálculo se complica cuando los costes no están claros. El 86% prefiere conocer el precio total por adelantado, aunque sea más alto de lo que le gustaría pagar, de acuerdo con los datos de Klarna. La certeza parece pesar más que la posibilidad de encontrarse con un gasto final distinto del esperado.

Las salidas de ocio también pueden alterar el presupuesto. El 74% de los participantes reconoce que alguna vez ha gastado más de lo previsto en un evento o una celebración, como una boda o un concierto. Dos de cada cinco afirman que les ha ocurrido en más de una ocasión.

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La preocupación no depende únicamente del nivel de ingresos, según la investigación. El estudio apunta a que saber cuánto dinero se recibirá y poder afrontar una factura inesperada se relacionan con una mayor sensación de control que la cuantía del salario por sí sola.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

La cama y la ducha: momentos para darle vueltas a la cuenta del banco

El final del día es otro de los momentos en los que las finanzas ocupan las mentes de los españoles. Casi uno de cada cinco encuestados piensa en dinero al intentar dormirse. La cifra que muestra la app del banco perturba a los encuestados cuando terminan las obligaciones diarias.

La situación es distinta en la ducha, uno de los espacios asociados a la desconexión y a los pensamientos dispersos. Solo el 7% dice pensar entonces en dinero. Aunque sí aparecen asuntos relacionados: el 35% fantasea con qué haría si le tocara la lotería, el 31% piensa en sus próximas vacaciones y el 23% planea las comidas de la semana.

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Tener claras las cuentas deja más tiempo para desconectar y descansar

Más del 82% de los encuestados asegura que se sentiría mejor preparado ante una reparación urgente o una factura inesperada si conociera con exactitud su situación económica.

Cuando los españoles imaginan unas finanzas más ordenadas, el tiempo mental que recuperarían no lo dedicarían necesariamente a consumir más. El 43% elegiría descansar y olvidarse de las preocupaciones; el 36% pasaría más tiempo con su familia y el 35% cuidaría su salud física o haría ejercicio.

La encuesta también señala que el 71% de quienes se van de vacaciones cree que conocer su situación económica antes de viajar ayuda a preocuparse menos por el dinero durante esos días.

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