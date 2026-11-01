Seis plantas ideales para darle color a tu jardín para este invierno: desde flores llamativas hasta bayas decorativas

Plantas perfectas para el otoño e invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El invierno suele ser una de las épocas más austeras para los jardines. Las bajas temperaturas, las heladas y los días más cortos hacen que muchas plantas detengan su crecimiento, pierdan sus hojas o entren en un periodo de reposo.

El paisaje cambia por completo y los tonos verdes y las flores que han llenado de vida los espacios exteriores durante la primavera y el verano dejan paso a ramas desnudas, arbustos más discretos y una vegetación que parece haber perdido parte de su fuerza.

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Sin embargo, eso no significa que el jardín tenga que quedarse sin color hasta que llegue el buen tiempo. También durante los meses fríos hay plantas que florecen, mantienen sus hojas o aportan distintas tonalidades al paisaje.

De hecho, el invierno tiene sus propios matices y ofrece otra forma de disfrutar de los espacios exteriores, incluso cuando el frío y la falta de luz parecen restarles protagonismo.

Seis plantas para llenar de color el jardín en invierno

Aunque muchas plantas pierden sus flores y parte de su atractivo cuando bajan las temperaturas, otras mantienen el jardín lleno de color durante los meses fríos. Los pensamientos, por ejemplo, destacan por su amplia variedad de tonalidades y su capacidad para florecer desde el otoño hasta la primavera. A ellos se suman los eléboros, también conocidos como rosas de Navidad, cuyas flores en forma de copa aparecen en pleno invierno, y los brezos, con pequeñas flores rosas, blancas o moradas que dan vida a las macetas.

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Flor pensamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciclámenes son otra alternativa para esta época, que florece durante el invierno y los primeros meses de primavera. Pero no todas las plantas necesitan flores para destacar. Las heucheras aportan color gracias a sus hojas, que pueden presentar tonos púrpuras, plateados, cobrizos o verdes, mientras que la gaulteria conserva su follaje durante todo el año y luce pequeñas bayas rojas que destacan especialmente en invierno.

Cómo mantener el jardín cuidado durante los meses fríos

Además de elegir plantas capaces de soportar las bajas temperaturas, el invierno exige prestar atención a algunos cuidados para que el jardín se mantenga en buenas condiciones. Uno de los aspectos más importantes es proteger las raíces de las heladas, especialmente en las plantas cultivadas en macetas, que están más expuestas al frío.

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Para ello, se puede colocar una capa de mantillo orgánico sobre la tierra o acercar los recipientes a una pared resguardada del viento. En las noches especialmente frías, también conviene cubrir las especies más delicadas con una manta térmica de jardinería.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El riego es otro punto que conviene ajustar durante esta estación. Muchas plantas reducen su actividad y necesitan menos agua, por lo que es importante comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar y evitar que el sustrato permanezca encharcado. También hay que asegurarse de que las macetas tengan un buen drenaje para que el exceso de agua no se acumule en las raíces.

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Por último, retirar las flores marchitas y las hojas secas, eliminar las ramas dañadas y mantener el suelo limpio ayuda a conservar el jardín ordenado y favorece el buen estado de las plantas. No se trata de realizar grandes podas durante el invierno, sino de retirar aquello que esté deteriorado y dejar que las especies sigan su ciclo natural hasta la llegada de la primavera.