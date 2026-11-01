Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Efectivos de la UME trabajan en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. (Ministerio de Defensa)

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31 personas permanecen ingresadas en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha a consecuencia del choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda el pasado miércoles, tres menos que este sábado, y de las cuales 13 continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos menos que en el balance anterior. La cifra de víctimas mortales se mantiene estabilizada en 69 desde hace 48 horas, según ha confirmado este domingo la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

Según los datos trasladados por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, ya han recibido el alta 79 de los heridos que llegaron a ser atendidos tras el accidente. De los 31 que continúan ingresados, 18 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, siete de ellos en la UCI y once en cama convencional. El Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan atiende a seis pacientes, dos en estado crítico y cuatro en planta.

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El Hospital de Ciudad Real registra otros seis ingresados, tres en UCI y tres en cama convencional, mientras que una persona permanece en cuidados intensivos en el Hospital General Universitario de Albacete. En total, 110 personas fueron trasladadas el día del siniestro a hasta seis centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tras el siniestro ferroviario.

“Es muy posible que todas las personas vayan a salir adelante”

En una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE, Padilla ha señalado que los 31 pacientes que continúan hospitalizados presentan una evolución favorable y un pronóstico esperanzador. “Es muy posible que todas las personas vayan a salir adelante”, ha afirmado la portavoz.

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Salvador, un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo que acudió este miércoles al accidente ferroviario de Urda, rememora cómo fue el rescate de Almudena.

Respecto a las víctimas mortales, la portavoz ha advertido que, pese a la estabilidad de las últimas 48 horas, todavía no puede descartarse un aumento de la cifra mientras prosiguen los trabajos de identificación en el Instituto de Medicina Legal de Toledo. “Ojalá no tengamos que sumar, elevar ese número y tener que lamentar una víctima más”, ha manifestado.

13 fallecidos por identificar

Del total de 69 fallecidos, 56 ya han sido identificados. Según los últimos datos del Centro Integrado de Datos (CID), las identificaciones de los otros 13 fallecidos requieren cooperación con otros países, debido a que entre los pasajeros del tren viajaban personas de diversas nacionalidades.

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“Se necesita de cooperación extranjera, de otros países. Viajaban personas de muchas nacionalidades en ese tren. Y hay 13 que se necesita de esa cooperación internacional para que finalmente puedan ser identificadas”, explicó Padilla, quien calificó este trámite como “un obstáculo más” dentro de un proceso ya de por sí complejo. La portavoz expresó su deseo de que las identificaciones se completen cuanto antes para aliviar la “espera angustiosa” que atraviesan las familias.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Diego Radamés / Europa Press

Asimismo, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha continúa con el dispositivo de apoyo psicosocial a los allegados de las víctimas y les facilita alojamiento en la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor, en Toledo, en colaboración con el Arzobispado. Este recurso está disponible tanto para quienes aguardan la identificación de sus familiares como para quienes tienen parientes hospitalizados y necesitan permanecer cerca de ellos.

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Sobre el funeral oficial por las víctimas, anunciado el sábado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y que se celebrará en la Catedral de Toledo, Padilla ha indicado que todavía no existe una fecha concreta. La celebración deberá esperar a que concluya la identificación de todas las víctimas y se notifique a sus respectivas familias.

*Noticia en ampliación.