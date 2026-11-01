Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

El luchador Paddy Pimblett (Reuters)

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La rivalidad entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria continúa presente en la UFC, aunque el británico tiene ahora otras prioridades. El luchador de Liverpool, que acumula un récord de 24 victorias y cuatro derrotas, ha sorprendido al reconocer que no tendría como primera opción un enfrentamiento contra el hispanogeorgiano. Su objetivo pasa por alcanzar la cima de la categoría y, para conseguirlo, considera que el camino más directo es volver a medirse a Justin Gaethje, actual campeón.

Pimblett abordó su futuro deportivo en una entrevista en el programa How U Livin J Piven. Durante la conversación, explicó que una revancha contra el estadounidense tendría más sentido en este momento de su carrera que un combate frente a Topuria. No se trata de que haya dejado atrás su enemistad con el español, sino de que sus aspiraciones pasan por conquistar el campeonato mundial de la organización. “Preferiría una revancha con Gaethje antes que pelear con Ilia Topuria, porque quiero ser campeón mundial”, afirmó. Una declaración que pone el foco en la importancia que tiene el cinturón para el inglés, que lleva años persiguiendo la oportunidad de convertirse en uno de los grandes nombres de las artes marciales mixtas.

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La elección resulta especialmente llamativa por la relación que mantiene con Topuria. Ambos han protagonizado numerosos desencuentros y Pimblett nunca ha ocultado su falta de simpatía hacia el luchador hispanogeorgiano. De hecho, el británico quiso dejar claro que, en términos personales, derrotar a Ilia tendría un valor especial para él. Sin embargo, también reconoció que la situación deportiva obliga a priorizar otros objetivos. “Odio a Ilia, que quede claro… Obviamente, preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos. Para ser reconocidos como los mejores del mundo, para ser el campeón indiscutible. Ese ha sido mi objetivo desde que tenía 15 o 16 años, así que eso es lo que quiero lograr".

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Con estas palabras, The Baddy vuelve a evidenciar que su principal motivación no es únicamente resolver sus diferencias con Topuria. El británico quiere convertirse en campeón y sabe que, para lograrlo, necesita superar al hombre que actualmente ocupa el trono de la división. El deseo de volver a enfrentarse a Gaethje tiene un precedente reciente. Ambos luchadores se encontraron en enero, en un combate que terminó con victoria del estadounidense. El norteamericano se hizo entonces con el título interino, mientras que Pimblett sufrió un revés que frenó sus aspiraciones de acercarse al campeonato.

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Posteriormente, Gaethje consiguió el cinturón oficial después de imponerse a Topuria. El escenario cambió para los principales aspirantes y el británico perdió posiciones en la carrera por convertirse en el siguiente retador. En la actualidad, Arman Tsarukyan (24-3) aparece por delante de él y del propio Topuria entre los candidatos a disputar el campeonato al estadounidense. Pimblett, por su parte, volvió a competir el pasado mes de julio. Su rival fue Benoit Saint-Denis, al que consiguió finalizar en el primer asalto. Una victoria importante para recuperar sensaciones después de la derrota de enero, aunque todavía lejos de garantizarle una nueva oportunidad por el título.

La posible retirada de Justin Gaethje

El futuro de la categoría tampoco está completamente definido por otra circunstancia: la posibilidad de que Gaethje decida retirarse. El propio Pimblett considera que el estadounidense podría no volver a competir después de conquistar el cinturón en el UFC Freedom 250. “No creo que vuelva a pelear. Creo que sí, pero al mismo tiempo, no lo sé, porque nunca superará la euforia de ganar el cinturón en la Casa Blanca. Como me dijeron mis entrenadores: ‘Si estuvieras en esa situación, te diría que te retiraras’. No tiene sentido perseguir otra cosa cuando nunca volverá a sentir algo mejor que ganar ese cinturón en la Casa Blanca”.

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El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Así, mientras Tsarukyan gana protagonismo en la pelea por convertirse en aspirante, Pimblett mantiene su objetivo de llegar a lo más alto. Topuria sigue siendo uno de sus grandes rivales personales, pero el británico tiene claro que el cinturón está por encima de cualquier cuenta pendiente. De momento todavía no tiene ningún rival confirmado, como tampoco lo tiene el luchador hispanogeorgiano.