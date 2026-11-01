La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Imagen de ilustración con el logo de Temu. (Dado Ruvic / Reuters)

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La Unión Europea aplica desde este domingo una tasa de gestión de dos euros a las compras online enviadas desde países de fuera del bloque. La medida afecta a pedidos de plataformas como Temu, Shein y AliExpress cuando el envío sale de un país no comunitario.

Este nuevo cargo se añade al gravamen temporal de tres euros que la Unión Europea introdujo el 1 de julio para mercancías de hasta 150 euros. En la práctica, un pedido barato procedente de China puede tener ahora dos costes aduaneros distintos, aunque no siempre aparecerán desglosados en la factura que ve el cliente.

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La norma busca financiar los controles de aduanas ante la llegada masiva de paquetes de bajo valor. Bruselas sostiene que el volumen de envíos dificulta la detección de artículos que incumplen las reglas europeas de seguridad, etiquetado o protección de los consumidores.

No habrá un cargo fijo de dos euros por cada paquete

La tasa de dos euros no funciona como un suplemento único por pedido. Tampoco se cobra por cada camiseta, accesorio o producto que haya dentro de la caja.

El importe depende de las categorías de mercancía que figuren en la declaración aduanera. Un pedido con varias camisetas puede pagar una sola tasa de dos euros. Si el paquete incluye camisetas, gorras y accesorios, puede acumular varios cargos si aduanas los clasifica en grupos diferentes.

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El gravamen temporal de tres euros para compras de hasta 150 euros sigue una lógica parecida. Por eso, un envío con productos de varias categorías puede sumar varios importes de dos y de tres euros.

El comprador puede acabar pagando más

La empresa que figura como importadora deberá pagar los cargos ante aduanas. Puede ser el vendedor, la plataforma donde se realiza el pedido o una empresa logística que gestione la entrada de la mercancía en Europa.

Las plataformas pueden asumir ese gasto o trasladarlo al precio de los artículos y a los gastos de envío. Es decir, el cliente puede acabar pagando más por la compra, aunque no vea un concepto llamado “tasa aduanera” en el momento de hacer el pedido.

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La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha subrayado que las compañías deben mostrar el importe total antes de que el usuario confirme la compra. No podrán exigir un suplemento inesperado al final del proceso de pago ni cuando el paquete llegue al domicilio.

La Comisión Europea investiga formalmente a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta 'online' de productos ilegales en la Unión Europea --como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas--; unas sospechas que, de confirmarse, supondrían una violación grave de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas podría imponer una multa millonaria a la compañía. (Fuente: Europa Press y EBS)

Europa recibió 5.800 millones de paquetes baratos en un año

La Comisión Europea calcula que en 2025 entraron en el mercado comunitario 5.800 millones de paquetes de menos de 150 euros, un 26% más que el año anterior. La cifra supera en más de cuatro veces los 1.400 millones de envíos registrados en 2022.

La mayoría de esas mercancías procedía de China. El crecimiento de plataformas que venden directamente a consumidores europeos ha llevado a Bruselas a adelantar parte de su reforma aduanera y a establecer nuevos controles para los pedidos de bajo valor.

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Las instituciones europeas sostienen que el actual modelo de venta directa complica las inspecciones. La llegada de millones de pequeños paquetes repartidos entre distintos países obliga a las autoridades a revisar información sobre productos, valorar riesgos y decidir qué envíos requieren una inspección física.

BEUC apoya la tasa porque considera que puede dar más recursos a las aduanas. La organización pidió a los estados miembros que destinen lo recaudado a reforzar los controles. En análisis realizados por asociaciones de consumidores de su red, el 69% de 162 productos adquiridos en Temu y Shein presentaba incumplimientos o posibles riesgos, entre ellos juguetes, cargadores USB y joyería.

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Temu y Shein deberán responder como importadoras

La tasa forma parte del nuevo Código Aduanero de la Unión. Con esta reforma, las plataformas y los vendedores que organicen envíos directos desde países no comunitarios pasarán a tener responsabilidades propias de un importador.

Deberán aportar información sobre los productos, pagar o garantizar los cargos aplicables y comprobar que los artículos cumplen la normativa europea. Las empresas que incumplan de forma repetida sus obligaciones podrán recibir sanciones de entre el 1% y el 6% del valor de las mercancías importadas durante los 12 meses anteriores.

El gravamen temporal de tres euros estará vigente hasta el 1 de julio de 2028. A partir de esa fecha, la Unión Europea prevé sustituirlo por aranceles ordinarios según el tipo de producto. La tasa de gestión de dos euros seguirá en vigor, aunque la Comisión Europea deberá revisar su cuantía cada dos años.

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