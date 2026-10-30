España

Su mujer murió en el AVE durante su último viaje de trabajo y él se vuelve viral con su discurso: “Estamos en la peor época del capitalismo con prisas”

Su mujer viajaba en el vagón 7 del AVE siniestrado y ya ha perdido la esperanza de encontrarla con vida. Según contó, era el último viaje de su mujer antes de jubilarse

Javier Barrios, durante su intervención de 'En boca de todos'
Javier Barrios, durante su intervención de 'En boca de todos'
Guardar

El 28 de octubre, poco antes de las nueve de la mañana, el AVE 2080 de Renfe alcanzaba por detrás al tren 6076 de Iryo a la entrada de la estación de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a más de 160 km por hora. El impacto provocó que al menos 69 personas perdieran la vida. Tras más de 48 horas de dolor y conmoción en toda España, este viernes un hombre se ha abierto paso entre las cámaras que esperaban a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para lanzar un mensaje. “Me he puesto aquí en medio para que se me escuche”, ha dicho en directo. El hombre se ha identificado como Javier Barrio y ha explicado que su mujer, Carmen de Santana, viajaba en el vagón número 7, plaza 15A, del AVE. Su intervención, emitida en varias televisiones, se ha hecho viral en redes sociales. “Quiero sobre todo decir que estos muertos son los muertos de toda la sociedad, del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos”, ha afirmado: “Estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas”.

Barrio ha explicado que era el último viaje de trabajo de su mujer, a la que describió como “alta directiva de Viajes El Corte Inglés”. Y ha continuación ha puesto como ejemplo la carga de trabajo en las empresas: “El trabajo que hacían tres ahora lo hace uno nada más”. Y ha aclarado que hablaba de esa compañía porque su mujer trabajaba allí, pero que, a su juicio, ocurre en todas las empresas, en España y en el mundo.

PUBLICIDAD

Para explicarse, ha recurrido a una comparación histórica: “Acordaos cuando teníamos a los niños en las minas arrastrándose, cogiendo carbón. Ahora lo que tenemos son capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca, a la mayor velocidad posible”. Según él, ocurre “en todas las redacciones, en todos los trabajos”. Y ha hecho un llamamiento a “rebelarse entre todos”: “Los muertos como mi mujer de hoy y los que habrá y seguirá habiendo tienen que ver con esto”.

A la espera de la confirmación por ADN

“Aunque me veáis aquí, no paro de llorar hace dos días”, ha añadido. En estos momentos, Barrio y las demás familias de las víctimas están a la espera de los certificados de defunción oficiales, que dependen de las pruebas de ADN y que, según les han comprometido, llegarán en dos o tres días.

PUBLICIDAD

“Ayer entendí ya que las posibilidades eran remotísimas. La perdí ayer”, dijo sobre la esperanza de encontrar a su mujer con vida.

De las 70 denuncias de desapariciones, 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. La Benemérita aclara que no todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar.

Temas Relacionados

Óscar PuenteMinisterio de TransportesÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-NoticiasAccidente de trenes Toledo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La angustia de las 70 familias que siguen buscando a los desaparecidos del accidente de tren de Urda 48 horas después: “Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”

La Guardia Civil ha recibido 70 denuncias de desapariciones, la mayoría en Toledo

La angustia de las 70 familias que siguen buscando a los desaparecidos del accidente de tren de Urda 48 horas después: “Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El tribunal concede tres días para presentar alegaciones sobre la petición de Iustitia Europa de extender las medidas cautelares a los electores del extranjero que adquirieron la nacionalidad española por opción

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Operación salida por el puente de Todos los Santos, en directo: tráfico, retenciones y estado de las carreteras

A partir de las 15:00 horas de este viernes y hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre, Tráfico prevé más de 5,3 millones de desplazamientos por carretera

Operación salida por el puente de Todos los Santos, en directo: tráfico, retenciones y estado de las carreteras

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Óscar Puente pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez y no sabe si hará campaña electoral

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Óscar Puente pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez y no sabe si hará campaña electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

Así funciona el Centro de Regulación y Control de Atocha, el ‘cerebro’ ferroviario de Adif que habría autorizado al AVE de Urda a reanudar en “marcha normal”

Detienen al considerado líder de Blocus en España y a otros sospechosos: señalaban comercios, enseñaban a hacer explosivos y usaban páginas de grupos terroristas

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

ECONOMÍA

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

DEPORTES

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”

El FC Barcelona se apunta a otro culebrón tras el de Julián Álvarez: los deseos de Laporta para el mercado de fichajes este invierno

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”