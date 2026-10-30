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El actor César Vicente confirma la muerte de su padre en el choque de trenes tras 24 horas de búsqueda: “No hay alma que me quite esta pena”

El intérprete, que se dio a conocer gracias a ‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodóvar, se ha despedido de su progenitor después de saber que se encontraba entre las víctimas de la catástrofe ferroviaria

El actor César Vicente estuvo buscando a su padre durante un día antes de conocer su fallecimiento en la catástrofe ferroviaria. MADRID, 30 (CHANCE) Durísimos momentos para el actor César Vicente, cuyo padre figuraba entre los pasajeros desaparecidos en el fatídico accidente ferroviario de este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo). El andaluz, que saltó a la fama por su participación en la película de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria', llevaba buscando desesperadamente a su progenitor -que viajaba en el vagón 8 del AVE siniestrado junto a su gato- al no poder contactar con él desde el momento de la colisión, y ante la falta de noticias sobre su paradero en los diferentes hospitales a los que se trasladó a los heridos tras la tragedia, recurría a sus redes sociales para pedir la colaboración de sus seguidores e intentar localizarle. "Esto es un infierno, no se puede vivir así" reconocía completamente roto, a pesar de no perder la esperanza de que hallasen con vida a su padre -que tenía 64 años y se había jubilado hacía tan solo unos meses- a pesar de que el paso de las horas empezaban a hacer mella en el intérprete y en su madre, en el epicentro de la catástrofe desde el primer momento para reaccionar ante cualquier posible novedad sobre su estado. Sin embargo, este jueves a última hora se han confirmado sus peores presagios y ha sido el propio César el que, a través de una desgarradora carta a su padre compartida en Instagram ha confirmado que es una de las 69 víctimas mortales de la tragedia. "Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones. Por quererme, por entenderme, por dejar ser como soy, por ser el mejor padre del mundo" ha comenzado su conmovedor adiós con una fotografía en brazos de su progenitor siendo tan solo un bebé. "Contigo aprendí y seguiré aprendiendo. Siempre supe que tenías algo especial, en tu mirada; como mirabas la vida que te rodeaba, expandías tu amor hacia nuevos caminos" ha añadido, asegurando que seguirá escuchando cada tarde su canción favorita, 'Bambino'. "
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El actor César Vicente ha confirmado la muerte de su padre tras el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda, Toledo. El hombre viajaba en el convoy que cubría la ruta Madrid-Sevilla y su nombre fue incluido en la lista de fallecidos después de un día y medio sin noticias sobre su paradero.

El accidente ferroviario ha dejado, por el momento, al menos 69 muertos y decenas de heridos. La tragedia ha afectado a familias que aguardaban información sobre pasajeros desaparecidos, ha interrumpido la alta velocidad entre Madrid y Andalucía y mantiene abierta una investigación para determinar las causas.

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El padre del actor ocupaba el asiento 13A del vagón ocho del AVE que salió de Madrid rumbo a Sevilla el miércoles 28 de octubre. Tras el accidente, César Vicente y su madre permanecieron en Toledo a la espera de datos sobre él.

Llamamiento y pésame en redes sociales

El intérprete recurrió a las redes sociales para pedir ayuda durante las primeras horas. También dio detalles que podían facilitar su identificación, mientras se desarrollaban los trabajos de rescate y la atención a familiares de los pasajeros afectados.

La confirmación de la muerte llegó después de más de 24 horas de incertidumbre. Vicente publicó entonces una fotografía de su infancia junto a su padre y una carta en la que recordó el apoyo que recibió de él en momentos de dudas y decisiones difíciles.

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El actor escribió que su padre lo quiso, lo entendió y le permitió “ser como soy”. En el mensaje también evocó las tardes en las que escuchaban a Bambino y las conversaciones que mantenían sobre “la felicidad y la pureza del ser humano”.

La publicación de César Vicente recibió mensajes de condolencias de compañeros del sector audiovisual. Entre ellos estuvieron Paco León, Fernando Tejero, Pepón Nieto, Óscar Casas y Secun de la Rosa.

En su despedida, el actor expresó el dolor que le provocó la muerte de su padre. “Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón; no hay alma que pueda quitarme esta pena”, escribió en Instagram.

César Vicente recuerda a su padre fallecido en el accidente de Renfe (Instagram)
César Vicente recuerda a su padre fallecido en el accidente de Renfe (Instagram)

Vicente también dejó una promesa vinculada a su trabajo artístico. “No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor”, señaló antes de cerrar el mensaje con las palabras: “Descansa, papá. Te quiero mucho, artista”.

La historia de Vicente refleja la situación de muchas familias que permanecieron sin información inmediata sobre los pasajeros de los dos trenes. El accidente obligó a activar tareas de localización, identificación de víctimas y asistencia a allegados en varios puntos vinculados con el recorrido ferroviario.

César Vicente debutó en el cine de la mano de Pedro Almodóvar en la película Dolor y gloria, entrando a formar parte del universo del cineasta en uno de sus trabajos más autobiográficos.

También había participado en la serie Amar es para siempre y en Hernán y ha compaginado su carrera como modelo con la de actor en películas como Los Tigres, de Alberto Rodriguez y la miniserie Asuntos internos. Su padre, cuando todavía era menor de edad, lo acompañaba a los ‘preestrenos’ y estaba siempre a su lado respaldándolo.

Investigación y consecuencias del choque ferroviario

El choque se produjo en Urda, en la provincia de Toledo, entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo. El siniestro ocurrió tras una caída del sistema automático de circulación, aunque las causas del accidente todavía no han sido establecidas de forma definitiva.

Los técnicos recuperaron las cajas negras de los trenes, que quedaron bajo custodia de la Guardia Civil. La jueza a cargo del caso ordenó el secreto de sumario, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La conversación con Atocha recoge la orden de reiniciar el LZB y reanudar la marcha.

Los forenses recibieron 69 cuerpos y habían realizado 48 autopsias, de acuerdo con la información recogida por RTVE. El proceso de identificación se sumó a la atención médica de los heridos y a la espera de familiares que buscaban respuestas sobre sus allegados.

La investigación también ha abierto un debate sobre la seguridad ferroviaria. Los sindicatos del sector cuestionaron que se atribuya el accidente a un posible error humano antes de que concluyan los trabajos técnicos y judiciales.

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