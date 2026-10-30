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Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El delantero inglés ha explicado cómo se gestó su llegada al Santiago Bernabéu en 2004 y cómo la fascinación por los Galácticos pesó en la decisión

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid
Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid. (Real Madrid)
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Michael Owen no tenía pensado abandonar el Liverpool en el verano de 2004. A sus 24 años, el delantero inglés ya era uno de los grandes referentes de Anfield. Había ganado el Balón de Oro en 2001 y acumulaba 158 goles en 297 partidos con los reds. Entonces sonó el teléfono: el Real Madrid quería incorporarlo a su proyecto de los Galácticos.

“Lo último que se me pasó por la cabeza fue que iba a dejar el Liverpool… Estábamos de gira de pretemporada en Estados Unidos y mi agente me llamó por teléfono mientras estaba en mi habitación con Carragher", ha recordado en FourFourTwo. Su compañero y amigo se enteró de la conversación y no tardó en reaccionar.

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“Pffft, no te vayas. Tienen a Raúl, a Ronaldo y a Fernando Morientes; ¡no vas a jugar ni un minuto!“, le advirtió Carragher. Motivos no le faltaban: el Real Madrid tenía también a Zidane, Figo, Beckham y Roberto Carlos.

Michael Owen
Michael Owen

La tentación de los Galácticos

Aun así, la propuesta blanca era difícil de ignorar. Owen la ha definido como una decisión “50-50″. Conocer otro fútbol, jugar en el Santiago Bernabéu y compartir vestuario con las mayores estrellas del momento fue pesando cada vez más. “Si me voy, ya habré jugado en el Liverpool durante mucho tiempo y, con suerte, siempre podré volver. Así que voy a ir a probarlo: los Galácticos; esa equipación blanca, con la que todos salen al campo pavoneándose como ángeles; ese estadio increíble; una cultura diferente”, ha explicado.

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No era una salida sencilla. Llevaba siete temporadas en el club, al que había llegado siendo todavía un adolescente. En 2001, además del Balón de Oro, había conquistado cinco títulos con el equipo, entre ellos la FA Cup y la Copa de la UEFA. Por eso, cuando aceptó, las dudas aparecieron de golpe.

“Al final acepté. Pero, ¿sabes cuándo firmas algo y piensas que ya no hay vuelta atrás? Cuando piensas: ‘Dios mío, ¿qué he hecho?’. Recuerdo que lloré a mares mientras me dirigía al aeropuerto, pensando: ‘¿Qué estoy dejando atrás?’”, ha confesado.

Michael Owen
Michael Owen en el Real Madrid. (Stephen Dunn/Getty Images)

Una única temporada en el Bernabéu

Owen se incorporó al Real Madrid aquel verano y jugó solo la temporada 2004/05, en la que compartió ataque con Raúl, Ronaldo, Figo, Zidane y Beckham. Disputó 45 partidos y marcó 16 goles entre todas las competiciones. Después regresó a Inglaterra para jugar en el Newcastle y en el Manchester United, y acabó su carrera en el Stoke City.

Michael Owen
Getty

Un Balón de Oro con poco eco en casa

Aquel Balón de Oro lo convirtió en el cuarto inglés en ganarlo. Con solo 22 años superó a Zidane, Henry, Raúl, Rivaldo, Beckham y Figo, entre otros. Tuvieron que pasar casi 25 años para que otro inglés lo lograra: esta misma semana lo ha conseguido Harry Kane.

Owen cree que en su país nunca se le reconoció del todo. “Creo que no se me reconoce tanto como a otras personas por haber ganado el Balón de Oro. Nunca ha sido tan importante en nuestro país. Cuando estaba en España, me decían que era un héroe por haberlo ganado. Estoy inmensamente orgulloso de haberlo conseguido”, ha asegurado.

Con el tiempo, además, lo valora más. “Haberlo ganado me hace sentir mejor ahora que cuando jugaba. Tienes 22 años: es solo otro trofeo y ahora tengo que volver a ganarlo”, ha admitido. Todavía guarda en el móvil una foto con los puntos de aquella votación. “Miras esa lista y te quedas impresionado. Eso era todo lo que quería de niño. No quería ser solo futbolista; quería ser el mejor futbolista”, ha revelado.

Durante la alfombra roja de la gala del Balón de Oro, un reportero entrevista al exfutbolista británico Michael Owen y le consulta cuál fue su mejor posición en el certamen durante su etapa como jugador en activo. El exdelantero responde recordando que obtuvo el galardón en el año 2001.

Del césped a las cuadras

Se retiró en 2013, en parte por las lesiones, y desde entonces su gran pasión son los caballos. Junto a su socio Hugo Palmer gestiona Manor House Stables, una antigua granja de casi 70 hectáreas en Cheshire. Entre su casa de Flintshire (Gales) y las cuadras tiene casi 140 caballos, y vive allí con su mujer y sus cuatro hijos. La serie de Amazon Prime Meet the Owens ha seguido a la familia durante un año.

El propio Owen se ha puesto el casco. Debutó como jockey en 2017 y fue segundo en una carrera solidaria en Ascot. “Fue como jugar unos cuartos de final de un Mundial contra Brasil. Todos estaban mirando a ver si me caía o algo salía mal”, dijo después. La afición ya ha pasado a su hija mayor, Gemma, que terminó cuarta en la Magnolia Cup, disputada el 30 de julio en el hipódromo de Goodwood.

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