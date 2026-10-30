Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Decenas de personas durante un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda, en la Estación de Sants. (David Zorrakino / Europa Press)

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Un día después del grave accidente de tren que ha dejado, de momento, 69 víctimas mortales, el Grupo Renfe ha licitado un contrato para apoyar psicológicamente a sus trabajadores, lo que ha bautizado como “servicio de apoyo al empleado”. Valorado en 60.439 euros, el objetivo de esta adjudicación es contar con un “servicio de apoyo psicológico integral dirigida al conjunto del personal del Grupo Renfe, orientado a la atención, acompañamiento y asesoramiento psicológico individualizado, así como a la prevención, detección e intervención en riesgos de naturaleza psicosocial”.

Renfe tiene una plantilla de 17.073 personas (datos a 31 de diciembre de 2025), según el Estado de Información No Financiera consolidado de la compañía. De ese total, 13.127 son hombres (76,89%) y 3.946 son mujeres (23,11%). La compañía ha sufrido dos víctimas mortales en el siniestro, los dos maquinistas que iban en el AVE que colisionó con la parte trasera del tren Iryo que estaba detenido en la vía. Se trata de Antonio Acedo, el maquinista que conducía el AVE, y Daniel Cabañas, otro maquinista que le acompañaba porque estaba en periodo de prácticas. “Este servicio se configura como un instrumento complementario integrado en el marco del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Renfe”, señala el pliego de condiciones técnicas del contrato.

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Lo llamativo es que el anuncio de licitación es del 29 de octubre, un día después del trágico siniestro. El servicio especializado que el Grupo Renfe quiere contratar ahora pretende contribuir “de manera activa a la mejora del bienestar psicológico de las personas trabajadoras y a la identificación temprana de situaciones de riesgo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este sentido, el servicio deberá permitir desarrollar actuaciones de carácter preventivo, tanto en el plano primario, mediante el fomento de hábitos saludables y recursos de afrontamiento; como en el secundario, mediante la detección precoz de situaciones de riesgo psicosocial; y en el terciario, mediante la intervención en situaciones ya manifestadas que requieran apoyo especializado”.

Spanish Transport Minister Oscar Puente speaks during a press conference to provide details on the deadly train crash in Toledo, in Madrid, Spain, October 30, 2026. REUTERS/Juan Barbosa

Renfe opera como una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Forma parte, junto con ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), del sistema ferroviario estatal: mientras ADIF gestiona las infraestructuras (vías, estaciones, electrificación), Renfe se encarga de la operación comercial de los trenes. El Grupo Renfe se organiza en varias líneas de negocio: Alta Velocidad y Larga Distancia; Cercanías (el servicio de trenes de proximidad en las principales áreas metropolitanas españolas); Media Distancia, que conecta ciudades intermedias; Mercancías; y Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, cuya titularidad ha sido objeto de traspaso a la Generalitat en los últimos años, aunque la operación continúa en manos de Renfe mediante contrato.

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Para todas las categorías

Este servicio psicológico está destinado a todas las trabajadoras del Grupo Renfe, con independencia de su categoría profesional, ubicación geográfica o sociedad de pertenencia, “garantizándose un acceso universal, voluntario y confidencial”. La disponibilidad del servicio deberá ser continua, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, garantizando la posibilidad de acceso inmediato o diferido en función de la demanda. El servicio está diseñado en dos niveles. En el primero, los especialistas que se lleven en contrato ofrecerán herramientas de autoayuda, contenidos digitales y recursos orientados a la promoción del bienestar emocional y la prevención de riesgos psicosociales. En un segundo nivel, se desarrollará la intervención psicológica directa mediante atención individualizada por profesionales cualificados “a través de los canales de videollamada y atención telefónica”. No es presencial.

Es decir, la activación de este servicio de asesoramiento psicológico se realizará a través de una plataforma digital, que requerirá la asignación de credenciales individuales (usuario y contraseña). El acceso tendrá carácter voluntario y permitirá a los beneficiarios recibir atención psicológica en relación con cualquier situación que les genere malestar o inquietud, tanto en el ámbito profesional (estrés, conflicto laboral, acoso, síndrome de burnout, entre otros) como en el ámbito personal (estado de ánimo, dificultades familiares o sociales).

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España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

El servicio solo garantizará, por tanto, la posibilidad de acceso a atención psicológica mediante canales telefónico y de videollamada, eso sí, sin limitación en el número de contactos iniciales por parte de la persona usuaria, ni en la duración de la intervención dentro de la disponibilidad establecida. No obstante, el Grupo Renfe calcula que “el número de sesiones asociadas a cada caso o suceso se establece en 6 asistencias psicológicas por usuario y motivo, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda contemplar, conforme a criterios profesionales, la necesidad de ampliación de asistencias en determinados supuestos debidamente justificados, en centros externos al servicio, sin que esto suponga un coste para Renfe”.

Este contrato está previsto que dure doce meses. Para la prestación de esta atención telefónica y por videollamada, el adjudicatario deberá disponer de un equipo integrado por, al menos, 7 psicólogos sanitarios y/o clínicos. Los profesionales adscritos al servicio deberán acreditar una experiencia mínima de 10 años. Renfe también tiene activado el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), así como el teléfono de atención a víctimas y familiares: 900 10 10 20

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