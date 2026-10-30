La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La gran banca gana 29.253 millones de euros durante los nueve primeros meses del año. . Los grandes bancos españoles --Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Banco Sabadell y Unicaja Banco-- han registrado unas ganancias agregadas de 12.385 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un 20,7% más con respecto al mismo periodo de 2022, según las cifras recopiladas por Europa Press. ECONOMIA ENTIDADES BANCARIAS, EUROPA PRESS

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La banca española vuelve a presentar unas cuentas millonarias. Los seis grandes bancos españoles que cotizan en el Ibex 35 —Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja— obtuvieron un beneficio neto atribuido conjunto de 29.253 millones de euros entre enero y septiembre de 2026. La cifra supone un incremento del 15,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y consolida la fortaleza de los resultados del sector financiero en España.

El avance de las ganancias también se hizo notar durante los meses de verano. Solo en el tercer trimestre, las seis entidades registraron un beneficio conjunto de 9.088 millones de euros, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2025.

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Detrás de esta evolución se encuentra el crecimiento de los ingresos. El margen bruto conjunto, que recoge los ingresos totales de las entidades, alcanzó los 99.245 millones de euros, un 10,2% más que un año antes. Entre julio y septiembre, esta partida avanzó todavía más, un 12,3%, hasta los 33.776 millones. Por su parte, el margen de intereses, que mide la diferencia entre los ingresos que los bancos obtienen por sus préstamos y lo que pagan por los depósitos y otras fuentes de financiación, se elevó un 11,4%, hasta los 71.581 millones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Santander y BBVA lideran las ganancias

El Banco Santander volvió a ocupar la primera posición por volumen de beneficios. La entidad presidida por Ana Botín ganó 12.405 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, un 20% más que en el mismo periodo de 2025. En esta cifra está incluido el efecto extraordinario derivado de la venta de su negocio en Polonia, un factor que conviene tener en cuenta al comparar sus resultados con los del resto de entidades.

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En cuanto a sus principales fuentes de ingresos, el Santander contabilizó un margen bruto de 46.713 millones de euros, con un crecimiento del 8%. El margen de intereses alcanzó los 34.545 millones, un 9,5% más. Estas cifras mantienen al grupo como el mayor generador de beneficios entre los bancos españoles cotizados y muestran el peso de su actividad internacional en la cuenta de resultados.

Por detrás se situó BBVA, que obtuvo unas ganancias de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre, lo que representa un incremento del 12,9% interanual. La entidad registró uno de los mayores avances en sus ingresos principales: el margen bruto creció un 18,2%, hasta los 32.072 millones, mientras que el margen de intereses se disparó un 20,8%, hasta los 23.243 millones.

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El tercer puesto correspondió a CaixaBank, que comunicó este viernes un beneficio neto de 4.962 millones de euros durante los tres primeros trimestres de 2026. La cifra supone una mejora del 12,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, el crecimiento de sus ingresos fue más moderado que el de sus dos principales competidores: el margen bruto aumentó un 4,4%, hasta los 12.656 millones, y el margen de intereses avanzó un 2,9%, hasta los 8.186 millones.

Sabadell, el único gran banco que reduce sus beneficios

En cuanto a Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.376 millones de euros entre enero y septiembre, un 1% menos que un año antes. Aunque sus ingresos totales consiguieron crecer un 1%, hasta los 3.777 millones, el margen de intereses retrocedió un 0,6%, hasta los 2.694 millones. Se trata del único banco de los seis que registró una caída de sus ganancias en el periodo analizado.

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En el caso de Bankinter, el beneficio acumulado alcanzó los 901 millones de euros, un 11% más. La entidad registró un margen bruto de 2.397 millones, con un incremento del 6,5%, mientras que los ingresos por intereses crecieron un 5,7%, hasta los 1.762 millones. Sus resultados mantienen una evolución positiva, aunque con un volumen de negocio y unas ganancias muy inferiores a los de los tres grandes grupos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Unicaja completó el balance de resultados de la banca cotizada con unas ganancias de 543 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad también comunicó este viernes sus cuentas, con unos ingresos totales de 1.629 millones de euros, un 3,6% más, y un margen de intereses de 1.151 millones, que representa un avance del 3%.

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