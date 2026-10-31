España

El reto de la princesa Leonor ante su futuro como reina, según una experta: “Lo que más pesa no son las expectativas ajenas, sino el diálogo interno”

La coach laboral, especialista en programación neurolingüística y astróloga Ana Lorente analiza el coste emocional de crecer con una responsabilidad institucional marcada desde el nacimiento

Imagen AXAFTTVJRFHUFMAPAJ5OMW7GC4
Guardar

La princesa Leonor cumple 21 años este 31 de octubre en una etapa de su vida marcada por la formación militar, la preparación institucional y una exposición pública que acompaña prácticamente cada uno de sus pasos. Su camino hacia la Corona implica una agenda exigente y una responsabilidad poco habitual para alguien de su edad, pero también plantea una cuestión menos visible: ¿cómo se gestiona la presión cuando millones de personas observan cómo creces y el futuro parece estar escrito desde antes de nacer?

Más allá de los actos oficiales, los discursos y las imágenes que protagoniza junto a los reyes, la heredera al trono se encuentra en una etapa vital en la que lo habitual es explorar, equivocarse y descubrir quién se quiere ser. Hacerlo bajo el escrutinio público introduce una dificultad añadida. No se trata únicamente de cumplir con unas obligaciones, sino también de encontrar un espacio propio dentro de un papel que lleva asociado un enorme peso simbólico.

PUBLICIDAD

Para profundizar en esta realidad desde el punto de vista del bienestar emocional, Ana Lorente, coach laboral, especialista en programación neurolingüística (PNL), además de fundadora de Muy Ciela, analiza para Infobae las dificultades que puede entrañar una vida sometida a tantas expectativas.

El peso de tener que estar siempre a la altura

Uno de los principales riesgos es convertir cada aparición pública en una prueba que hay que superar. La sensación de que cualquier error puede adquirir una dimensión desproporcionada puede alimentar el perfeccionismo y una vigilancia constante sobre la propia conducta.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturais 2026. REUTERS/Vincent West
La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturais 2026. REUTERS/Vincent West

“La presión más habitual en estos casos es la de sentir que no hay margen de error. Cuando todo el mundo espera algo de ti, es fácil convertir cada acto en una prueba, y eso alimenta la autoexigencia, el perfeccionismo y una vigilancia constante sobre uno mismo”, explica Ana Lorente.

PUBLICIDAD

La especialista pone el foco en una diferencia que puede parecer pequeña, pero que cambia la manera de afrontar las obligaciones: el diálogo interno. No es lo mismo vivir cada compromiso con la idea de que hay que demostrar continuamente que se está a la altura que asumirlo como una oportunidad para avanzar y aprender.

En este sentido, la edad también importa. La juventud es una etapa de construcción de la identidad, y hacerlo bajo una atención permanente puede dificultar que los errores se interpreten como parte del aprendizaje. “El riesgo es que el error deje de vivirse como una conducta y pase a vivirse como una identidad: de ‘me he equivocado’ a ‘soy un error’”, advierte la experta.

Un destino marcado desde el nacimiento

La princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. (José Ruiz / Europa Press).
La princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. (José Ruiz / Europa Press).

La preparación de Leonor tiene, además, una particularidad: su futuro institucional no responde a una elección profesional convencional. Mientras la mayoría de los jóvenes exploran distintas opciones antes de decidir a qué quieren dedicarse, la heredera crece sabiendo que su papel está vinculado a la continuidad de la Corona.

Para Lorente, esta circunstancia plantea un reto específico. “Elegir nos da sensación de control y de pertenencia sobre lo que hacemos, y la psicología de la motivación lo tiene claro: la autonomía es una de las necesidades que más bienestar generan”, señala.

La clave, desde su perspectiva, está en encontrar capacidad de decisión dentro de un camino que no se ha elegido inicialmente. La especialista explica que, desde la PNL, se puede trabajar mediante el reencuadre: cambiar la manera de interpretar una situación para descubrir qué margen de acción existe dentro de ella.

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

No elegí el papel, pero sí elijo cómo lo habito, con qué valores y con qué estilo propio”, resume. Ese cambio de perspectiva permite pasar de la sensación de cumplir un destino a la posibilidad de protagonizarlo desde una identidad personal.

¿Es posible desconectar cuando todo el mundo te observa?

La exposición pública plantea otra dificultad: distinguir entre la faceta institucional y la vida privada. Aunque una persona abandone un acto oficial, la sensación de estar siendo evaluada puede acompañarla incluso cuando ya no hay cámaras delante.

“Puede, pero requiere práctica consciente”, afirma Lorente sobre la posibilidad de desconectar de un papel público tan exigente. Para conseguirlo, recomienda establecer rituales de transición que ayuden a separar las obligaciones de los momentos personales: cambiar de espacio, de ropa o de actividad puede servir para marcar el final de una etapa del día y el comienzo de otra.

También considera especialmente importantes las relaciones en las que no es necesario representar ningún papel. “Y ayudan mucho las relaciones con quienes te conocen desde antes del papel y te tratan sin filtro, porque ahí es donde se descansa de verdad”, apunta.

A menudo, la vida de la familia real se observa desde la perspectiva de sus privilegios, pero hay aspectos menos visibles que también merecen atención. Para Lorente, entre las posibles renuncias se encuentran la espontaneidad, el anonimato y la libertad de equivocarse sin que el error trascienda.

La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan la localidad asturiana de Llanes. (EFE/ Ballesteros)
La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan la localidad asturiana de Llanes. (EFE/ Ballesteros)

“Las renuncias suelen estar en lo invisible: el anonimato, la espontaneidad, la libertad de equivocarte sin que se sepa, la posibilidad de cambiar de rumbo sin dar explicaciones y una privacidad que la mayoría damos por sentada”, explica.

La especialista añade que construir relaciones de confianza también puede resultar complejo cuando existe la duda sobre las intenciones de quienes se acercan. Por eso, identifica cinco herramientas fundamentales para afrontar una exigencia elevada: autoconocimiento, regulación emocional, un diálogo interno constructivo, límites claros y una red privada de confianza. A ellas suma la visualización de situaciones importantes, una forma de ensayar mentalmente la calma antes de afrontar momentos de tensión.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaRealezaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

El país cuenta con casi 4.000 kilómetros de vías rápidas, la mayor extensión del continente, pero queda 370 millones de euros por detrás de Francia; 6.064 millones de Italia; y más de 13.000 millones por detrás de Alemania en inversión ferroviaria

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Se presentan como la alternativa al bipartidismo y colocan la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Un estudio de Funcas detecta que Vox es el partido cuyos votantes tienen las opiniones más extremas en economía. Y también que los hombres son más extremistas que las mujeres

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Un destino de recuerdo: un paseo por un bosque funerario entre 3.000 árboles a pocos minutos de Madrid

Entre viñedos, sauces y especies mediterráneas, Recordarium atrae cada vez a más familias que buscan un lugar natural para despedirse y volver después a pasear entre sus árboles

Un destino de recuerdo: un paseo por un bosque funerario entre 3.000 árboles a pocos minutos de Madrid

Situación actual de los embalses en España HOY sábado de 31 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,45 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Situación actual de los embalses en España HOY sábado de 31 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?

Su mujer murió en el AVE durante su último viaje de trabajo y él se vuelve viral con su discurso: “Estamos en la peor época del capitalismo con prisas”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”