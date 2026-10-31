El reto de la princesa Leonor ante su futuro como reina, según una experta: “Lo que más pesa no son las expectativas ajenas, sino el diálogo interno”

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La princesa Leonor cumple 21 años este 31 de octubre en una etapa de su vida marcada por la formación militar, la preparación institucional y una exposición pública que acompaña prácticamente cada uno de sus pasos. Su camino hacia la Corona implica una agenda exigente y una responsabilidad poco habitual para alguien de su edad, pero también plantea una cuestión menos visible: ¿cómo se gestiona la presión cuando millones de personas observan cómo creces y el futuro parece estar escrito desde antes de nacer?

Más allá de los actos oficiales, los discursos y las imágenes que protagoniza junto a los reyes, la heredera al trono se encuentra en una etapa vital en la que lo habitual es explorar, equivocarse y descubrir quién se quiere ser. Hacerlo bajo el escrutinio público introduce una dificultad añadida. No se trata únicamente de cumplir con unas obligaciones, sino también de encontrar un espacio propio dentro de un papel que lleva asociado un enorme peso simbólico.

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Para profundizar en esta realidad desde el punto de vista del bienestar emocional, Ana Lorente, coach laboral, especialista en programación neurolingüística (PNL), además de fundadora de Muy Ciela, analiza para Infobae las dificultades que puede entrañar una vida sometida a tantas expectativas.

El peso de tener que estar siempre a la altura

Uno de los principales riesgos es convertir cada aparición pública en una prueba que hay que superar. La sensación de que cualquier error puede adquirir una dimensión desproporcionada puede alimentar el perfeccionismo y una vigilancia constante sobre la propia conducta.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturais 2026. REUTERS/Vincent West

“La presión más habitual en estos casos es la de sentir que no hay margen de error. Cuando todo el mundo espera algo de ti, es fácil convertir cada acto en una prueba, y eso alimenta la autoexigencia, el perfeccionismo y una vigilancia constante sobre uno mismo”, explica Ana Lorente.

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La especialista pone el foco en una diferencia que puede parecer pequeña, pero que cambia la manera de afrontar las obligaciones: el diálogo interno. No es lo mismo vivir cada compromiso con la idea de que hay que demostrar continuamente que se está a la altura que asumirlo como una oportunidad para avanzar y aprender.

En este sentido, la edad también importa. La juventud es una etapa de construcción de la identidad, y hacerlo bajo una atención permanente puede dificultar que los errores se interpreten como parte del aprendizaje. “El riesgo es que el error deje de vivirse como una conducta y pase a vivirse como una identidad: de ‘me he equivocado’ a ‘soy un error’”, advierte la experta.

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Un destino marcado desde el nacimiento

La princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. (José Ruiz / Europa Press).

La preparación de Leonor tiene, además, una particularidad: su futuro institucional no responde a una elección profesional convencional. Mientras la mayoría de los jóvenes exploran distintas opciones antes de decidir a qué quieren dedicarse, la heredera crece sabiendo que su papel está vinculado a la continuidad de la Corona.

Para Lorente, esta circunstancia plantea un reto específico. “Elegir nos da sensación de control y de pertenencia sobre lo que hacemos, y la psicología de la motivación lo tiene claro: la autonomía es una de las necesidades que más bienestar generan”, señala.

La clave, desde su perspectiva, está en encontrar capacidad de decisión dentro de un camino que no se ha elegido inicialmente. La especialista explica que, desde la PNL, se puede trabajar mediante el reencuadre: cambiar la manera de interpretar una situación para descubrir qué margen de acción existe dentro de ella.

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La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

“No elegí el papel, pero sí elijo cómo lo habito, con qué valores y con qué estilo propio”, resume. Ese cambio de perspectiva permite pasar de la sensación de cumplir un destino a la posibilidad de protagonizarlo desde una identidad personal.

¿Es posible desconectar cuando todo el mundo te observa?

La exposición pública plantea otra dificultad: distinguir entre la faceta institucional y la vida privada. Aunque una persona abandone un acto oficial, la sensación de estar siendo evaluada puede acompañarla incluso cuando ya no hay cámaras delante.

“Puede, pero requiere práctica consciente”, afirma Lorente sobre la posibilidad de desconectar de un papel público tan exigente. Para conseguirlo, recomienda establecer rituales de transición que ayuden a separar las obligaciones de los momentos personales: cambiar de espacio, de ropa o de actividad puede servir para marcar el final de una etapa del día y el comienzo de otra.

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También considera especialmente importantes las relaciones en las que no es necesario representar ningún papel. “Y ayudan mucho las relaciones con quienes te conocen desde antes del papel y te tratan sin filtro, porque ahí es donde se descansa de verdad”, apunta.

A menudo, la vida de la familia real se observa desde la perspectiva de sus privilegios, pero hay aspectos menos visibles que también merecen atención. Para Lorente, entre las posibles renuncias se encuentran la espontaneidad, el anonimato y la libertad de equivocarse sin que el error trascienda.

La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan la localidad asturiana de Llanes. (EFE/ Ballesteros)

“Las renuncias suelen estar en lo invisible: el anonimato, la espontaneidad, la libertad de equivocarte sin que se sepa, la posibilidad de cambiar de rumbo sin dar explicaciones y una privacidad que la mayoría damos por sentada”, explica.

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La especialista añade que construir relaciones de confianza también puede resultar complejo cuando existe la duda sobre las intenciones de quienes se acercan. Por eso, identifica cinco herramientas fundamentales para afrontar una exigencia elevada: autoconocimiento, regulación emocional, un diálogo interno constructivo, límites claros y una red privada de confianza. A ellas suma la visualización de situaciones importantes, una forma de ensayar mentalmente la calma antes de afrontar momentos de tensión.