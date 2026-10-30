Lita Rowe, la finalista ‘borrada’ del Premio Planeta que compitió contra Isabel Allende con una novela escrita en 15 días: “Pensé que me estaban gastando una broma”

Lita Rowe, autora de 'Cuando tu muerte es mi liberación'. (Cedida)

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En 1994, Camilo José Cela ganó el Premio Planeta con La cruz de San Andrés. Por aquel entonces, el ganador del Nobel de Literatura ya era el escritor favorito de Lita Rowe (Barcelona, 1973), quien, a pesar de no haber escrito nunca, pensó: “Algún día llegaré al Premio Planeta”. Pasarían más de 30 años hasta que esta profesora de inglés en Pineda de Mar (Girona) terminara su primera novela, Cuando tu muerte es mi liberación. La envió a Planeta, pero la editorial la rechazó. Cuál no sería su sorpresa cuando, en octubre de 2026, se encontró con ese mismo libro entre las 10 finalistas del galardón literario al que siempre había aspirado.

“La gente de mi entorno me decía que les gustaba la novela, pero yo no me creía lo que me estaban diciendo porque es lo típico que te dicen porque te quieren. Así que decidí presentarla para ver si alguien la leía y me hacía algún comentario o me decía: ‘Oye, esto es un bodrio’”. Estaba de viaje cuando la llamaron para preguntarle si había visto el listado de finalistas. “A mí ya se me había olvidado el premio”, reconoce. “Pensé que me estaban gastando una broma. Mi marido tuvo que buscarlo en internet y al final me llamaba tanta gente que tenía que ser verdad”.

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Solo había un problema: en las bases del Premio Planeta se especifica que el premio solo se puede conceder a novelas inéditas, y Lita Rowe, después de recibir el no de Planeta, decidió publicar Cuando tu muerte es mi liberación en Europa Ediciones en septiembre de 2025. “Voy a ser sincera, me leí las bases y dije: ‘Ostras, ¿por qué la has publicado, Lita?’, pero la envié igualmente". Nadie se dio cuenta de que el libro ya había sido editado hasta que salió en las listas de finalistas. Alguien dio la voz de alarma, y el libro de Lita fue borrado de la lista a los pocos días. Hoy solo figuran nueve libros como finalistas en la web de la editorial, en vez de los diez habituales.

La lista original de los diez finalistas del Premio Planeta. (Infobae)

Una historia sobre maltrato y terrorismo basada en su propia experiencia

Además de ser una novela primeriza, Cuando tu muerte es mi liberación cuenta con otra peculiaridad que la distingue entre el resto de finalistas del Planeta: sus 350 páginas fueron escritas en solo 15 días. “Me pasaba entre ocho y diez horas sentada escribiendo. Mi marido me decía: ‘Podrías comer, dormir, respirar’”. Lita Rowe se levantaba a las tres de la mañana para escribir hasta la hora de ir al instituto. “Yo llevaba muchos años queriendo escribir, pero siempre me he sentido algo inferior a los demás”.

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Había viajado por todo el mundo, estudiado varias carreras (junto a su labor docente, colabora como psicóloga forense en juzgados de Girona y Mataró como experta en casos de abusos de menores y asesinatos), pero no se atrevía a dar ese paso. “Hasta que un amigo un día me vio triste y me preguntó qué me pasaba y le dije que no sabía, que no podía ayudar a la gente, que me faltaba algo. Él me preguntó cuál era mi sueño y le dije que escribir. Lo que me dijo se me quedó grabado: ‘Cuando cumplas tus sueños, podrás ayudar a la gente’. Luego ya solo fue empezar”.

Tenía claro que quería escribir desde su propia experiencia. Víctima de maltrato cuando era pequeña y de violencia de género tiempo después, con Cuando tu muerte es mi liberación cuenta la historia de Laura, una joven recién llegada a Oxford en busca de libertad que se enamora de un hombre llamado John, quien resulta estar introducido en el mundo del terrorismo islámico. “Esto me ocurrió a mí. Cuando lo dejé y me volví de Oxford, él me estuvo acosando durante años. Estuvo llamándome varias veces, me persiguió en Estados Unidos, cuando ya estaba casada y cuando tuve una hija”, cuenta.

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La pesadilla acabó cuando el nombre de esa persona apareció en las listas de implicados en el atentado de Londres de 2005. “Es muy triste por todo lo que ocurrió, pero para mí fue una liberación. Llevábamos 11 años así. Me seguía por diferentes países o aparecía alguien de los suyos para enviarme algo. Era una tortura”. La novela introduce también varios elementos de ficción, sobre todo en lo relacionado con la célula terrorista, que es narrada desde dentro. “Estuve una semana trabajando durante horas con el imán de Pineda y me leí el Corán dos veces. Entre eso y lo que iba investigando, monté la trama”.

Cubierta de 'Cuando tu muerte es mi liberación', de Lita Rowe. (Europa Ediciones)

Lectura obligatoria en su instituto

Aunque su nombre fue borrado de la lista de los finalistas, lo cierto es que la novela de Lita Rowe ha llamado la atención desde lo del Planeta. “Han subido las ventas”, confirma la autora, que también ha visto cómo en las redes sociales ha empezado a circular el nombre de su libro. “Hasta ahora estaba haciendo presentaciones en las bibliotecas de la zona donde estoy, pero ya me han llamado de otra biblioteca que se ha enterado de lo que ocurrió y me han preguntado en el Ayuntamiento si puedo dar una charla”.

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Con todo, para ella eso es lo de menos. “Mientras la gente se conciencie de que se ha de eliminar la violencia de género, que no es solo física (aunque también la recibí), por mí como si el libro no se vende nada”. En su experiencia como profesora, tiene la sensación de que entre los adolescentes está subiendo el nivel de machismo y de casos de maltrato. “Pasan algunas cosas que alucino”, asegura. “Al final del libro hay un epílogo donde hablo de que hemos de movernos como sociedad y cambiar a nuestros adolescentes, enseñarles que hay un momento en el que no se pueden permitir ciertas cosas. Y a ellas, las mujeres maltratadas, intento transmitirles que se puede encontrar la felicidad cuando sigues adelante”.

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Otra buena noticia tras haber aparecido entre las finalistas del Premio Planeta es que en su instituto han decidido que su segunda novela, Antes del silencio (donde habla del acoso escolar), será lectura obligatoria este año. “Los profesores de castellano han dicho que quieren, que está bien redactado y que además sirve para concienciar”. Mientras tanto, ella ya está más que dispuesta a escribir su tercer libro, una precuela de Cuando tu muerte es mi liberación. “Se me ocurrió que estaría bien hacer algo para que la gente pueda entender por qué Laura, la protagonista, sufrió todo lo que sufrió”. ¿La presentará al Premio Planeta? “No tengo ni idea”, ríe Lita Rowe. “Primero la acabaré”.

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