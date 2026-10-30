Curry Barker regresa a sus orígenes de YouTube con un cortometraje para Halloween: un trabajo de cinco minutos hecho por el equipo de ‘Obsession’

El director de 'Obsession', Curry Barker, vuelve con este terrorífico cortometraje perfecto para ver en Halloween.

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El cineasta Curry Barker ha estrenado Mama Bear, un cortometraje de terror de cinco minutos con el que recupera el formato dentro de la plataforma de YouTube que impulsaron su carrera antes del éxito comercial de Obsession. La obra vuelve a reunirle con parte del equipo de aquella película y llega mientras prepara dos nuevos largometrajes.

Mama Bear, patrocinado por Windows, se ha publicado en el canal de YouTube That’s a Bad Idea, la serie de sketches cómicos que Barker dirige junto a su socio creativo Cooper Tomlinson. Curry Barker ha escrito, dirigido y montado el corto, rodado durante tres semanas y media antes de su lanzamiento.

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Jon Lee Richardson interpreta a Floyd, un joven cuya siesta se ve interrumpida por unas inquietantes llamadas telefónicas. La situación deriva en una pesadilla cuando descubre que no es la única versión de sí mismo.

De qué va ‘Mama Bear’, de Curry Barker

El reparto también incluye a Katie Sarife como Lacey, Ericka Kreuz como la señora Wilson y Joshua Snyder como el doble de Floyd. Sarife participará además en Medium Rare, un próximo corto de terror dirigido por Jeff Barker, padre del cineasta.

La atmósfera y las imágenes perturbadoras de Mama Bear remiten a Obsession. Entre ellas figura un plano de una silueta acechando desde una esquina oscura, semejante a una escena del largometraje en la que Nikki, interpretada por Inde Navarrette, observa dormir a Bear, al que da vida Michael Johnston.

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Una imagen de 'Mama Bear', el nuevo trabajo para YouTube de Curry Barker.

El corto termina con un desenlace trágico: Lacey dispara y mata a Floyd antes de que la historia revele la existencia de su doble. La producción ha reunido a Barker con la diseñadora de producción Vivian Gray y con la diseñadora de vestuario Blair James, ambas integrantes del equipo de Obsession.

James ha explicado que el calendario de producción fue especialmente comprimido: “Lo rodamos hace tres semanas y media; todo fue muy rápido”.

La diseñadora de vestuario ha destacado la confianza que el director deposita en su trabajo. “Siempre me encanta trabajar con Curry, y como estilista y diseñadora de vestuario es un regalo poder hacerlo. Confía mucho en mí, y eso hace que la experiencia sea muy especial”, ha afirmado para The Hollywood Reporter.

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El regreso a YouTube tras el éxito de ‘Obsession’

El estreno devuelve a Barker al formato que le dio visibilidad como realizador. Antes de que Obsession llegase a los cines, el director difundió en YouTube proyectos como Heavy Eyes, Enigma, Warnings, The Chair y Milk & Serial.

Fue precisamente The Chair, un cortometraje de 2023, el que atrajo la atención del productor James Harris, de Tea Shop Productions, y ayudó a preparar la transición de Barker al largometraje. Para James, alternar trabajos breves con producciones de mayor duración forma parte del atractivo de su profesión.

“Pongo todo lo que tengo en cada cosa que hago. Me divierte que sea diferente cada vez”, ha señalado la diseñadora. “Si hiciera largometrajes uno detrás de otro, empezaría a resultar repetitivo”.

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Imagen de 'Obsession'

James ha precisado que disfruta tanto de los encargos rápidos como del proceso prolongado de un largometraje. “Me encanta un cortometraje. Me gusta entregarme por completo durante dos semanas y que después termine. Es intenso. También me gusta el proceso de un largometraje largo o de un trabajo rápido”, ha dicho.

El regreso de Barker al terror en formato corto coincide con el éxito de Obsession, una película centrada en un joven que pide un deseo, que Nikki, la joven de la que está enamorado, le quiera más que a nadie. Ese deseo desencadenará una sucesión de acontecimientos terroríficos.

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Estrenada el 15 de mayo, Obsession se realizó con un presupuesto declarado de 750.000 dólares y ha recaudado más de 500 millones en todo el mundo. La película también ha recibido esta semana una nominación al Gotham Audience Award.

El siguiente largometraje de Barker será Anything But Ghosts, cuyo estreno en salas está previsto para el 7 de mayo de 2027 bajo los sellos Blumhouse-Atomic Monster y Spooky Pictures. Barker dirigirá, montará y coescribirá la película, en la que también participará junto a Cooper Tomlinson, coguionista del proyecto. El cineasta está vinculado asimismo a la escritura y dirección de una ‘reinterpretación’ de La matanza de Texas.

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