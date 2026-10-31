Un destino de recuerdo: un paseo por un bosque funerario entre 3.000 árboles a pocos minutos de Madrid

Una pareja contempla un árbol plantado por la iniciativa. (Recordarium)

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Descansar en un lugar elegido después de la muerte es importante para muchas personas. Y en España ya se puede descansar debajo de un árbol.

En Argentina, esta forma de entierro comenzó su andadura en 2019, cuando una empresa decidió ofrecer plantar un árbol en la tumba de una persona con cuidados de expertos arbolistas. Un año después esta iniciativa se puso en práctica en Madrid.

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Allí crecen cerca de 3.000 árboles de más de trece especies mediterráneas, repartidos en una superficie que en el último semestre aumentó más de un 35%. El recinto también amplió su capacidad para recibir visitantes, lo que facilita el acceso en fechas de mayor afluencia, como ocurre con la llegada de Todos los Santos y el Día de Difuntos.

Dos placas conmemorativas en el bosque funerario. (Recordarium)

El bosque funciona como lugar de descanso para las cenizas de las personas y como espacio de paseo. En lo que va de 2026 ha superado las 1.800 ceremonias en las que las familias se despiden de sus seres queridos.

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Las familias disponen de distintas modalidades para elegir, entre ellas el esparcimiento de cenizas, los columbarios ecológicos y los árboles familiares, con capacidad para hasta diez personas cada uno. Muchas de ellas regresan con el tiempo para caminar entre los ejemplares, leer junto al árbol elegido o compartir recuerdos al aire libre.

De dónde vienen los visitantes

Más del 65% de las familias que acuden al bosque proceden de la Comunidad de Madrid. Alrededor del 5% llega desde otras localidades de la provincia de Toledo y el resto se distribuye entre otras comunidades autónomas y algunos visitantes extranjeros. El perfil de quienes eligen este tipo de espacios también se refleja en una encuesta reciente sobre las preferencias de los españoles respecto al destino final de las cenizas. El 65,3% de los participantes señaló una opción vinculada a la naturaleza, el 27,6% eligió el mar, el 23,7% la montaña o el campo y el 22,3% descansar junto a un árbol en un bosque. La misma consulta mostró que el 67,5% considera que los funerales del futuro serán más personales que los actuales.

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Este tipo de datos acompaña el crecimiento de servicios que combinan planificación anticipada y entornos naturales para despedidas y visitas posteriores. Recordarium, el bosque funerario situado en Méntrida, mantiene un acuerdo con Pazy, compañía que ofrece una alternativa al seguro de decesos mediante la contratación anticipada de ceremonias personalizadas. Gracias a esa colaboración, los clientes de Pazy pueden incluir entre sus opciones la posibilidad de organizar su despedida en un espacio natural como el que ofrece Recordarium.