España

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La investigación ha permitido inmovilizar más de un millón de kilos de aceite, mientras las cooperativas respaldan la actuación policial y piden que el caso no salpique a los miles de productores que cumplen la normativa

Aceite de oliva.
Aceite de oliva.
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El aceite de oliva virgen extra, uno de los productos más emblemáticos de la economía jiennense y una de las principales señas de identidad agroalimentarias de España, se ha visto salpicado por una operación contra el fraude alimentario. La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal que, según la investigación, comercializaba aceite de calidad inferior haciéndolo pasar por virgen extra ecológico. La actuación se ha saldado con 12 personas detenidas y la inmovilización de más de un millón de kilos de aceite.

La operación, denominada Oretania, se ha desarrollado principalmente en la provincia de Jaén y ha permitido destapar una actividad que habría recurrido al etiquetado falso para introducir en el mercado un producto con una categoría y unas características que, presuntamente, no le correspondían. A los arrestados se les atribuyen delitos de fraude alimentario, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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Los agentes han registrado 14 inmuebles, entre ellos tres fábricas oleícolas, y han intervenido depósitos que almacenaban más de un millón de kilos de aceite. La investigación tuvo su origen en una iniciativa de la Delegación de Agricultura de Jaén y de sus servicios de Inspección de Calidad Agroalimentaria, cuya labor ha sido reconocida por las cooperativas de la provincia.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

El sector respalda la operación y reclama controles

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén han expresado su respaldo a las actuaciones policiales y judiciales, al considerar que perseguir este tipo de prácticas resulta imprescindible para proteger la calidad del producto y la confianza de los consumidores. La organización también ha felicitado a la Guardia Civil, a la Inspección de Calidad Agroalimentaria de la Junta de Andalucía y a las autoridades judiciales por el desarrollo de la Operación Oretania.

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Cristóbal Gallego, responsable de la sectorial de aceite de oliva de la entidad, ha defendido la implicación de las cooperativas en la lucha contra cualquier irregularidad. “El sector cooperativo jiennense celebra y apoya sin reservas cada actuación que sirva para perseguir el fraude y garantizar la seguridad alimentaria”, ha señalado en un comunicado.

El representante del sector ha insistido, además, en que la calidad y la trazabilidad forman parte del trabajo cotidiano de los productores. “Llevamos años trabajando de forma constante en la calidad, la trazabilidad y el control del aceite que producen nuestros socios, y por eso ver actuar con firmeza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos da confianza y nos reafirma en nuestro compromiso”, ha aseverado.

Olivares
Olivar en Jaén. ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

El perjuicio para agricultores y consumidores

Más allá de las consecuencias judiciales que pueda tener la investigación, las cooperativas advierten del daño que el fraude provoca en toda la cadena de producción y comercialización. La venta de aceite de categoría inferior como si fuera virgen extra ecológico supone, a su juicio, una competencia desleal para las almazaras y los agricultores que asumen los costes y exigencias necesarios para elaborar un producto que cumple realmente con los requisitos de calidad y certificación.

El perjuicio alcanza también al consumidor, que paga por un aceite con unas características que podría no tener. En el caso de los productos ecológicos, el engaño afecta especialmente a quienes eligen este tipo de alimentos por sus condiciones de producción y esperan que el etiquetado responda a controles y garantías verificables.

A ello se suma un riesgo que trasciende el ámbito económico. Jaén ha construido buena parte de su prestigio internacional alrededor del aceite de oliva virgen extra, asociado a la calidad y a la tradición oleícola de la provincia. Por eso, las cooperativas temen que la difusión de prácticas fraudulentas pueda perjudicar la imagen de un sector del que dependen miles de agricultores y empresas.

Las cooperativas piden que no se cuestione a todo el sector

La organización ha querido evitar que la investigación se convierta en motivo de desconfianza generalizada hacia el aceite ecológico jiennense. Cooperativas Agro-alimentarias recuerda que, según ha precisado la propia Guardia Civil, las pesquisas se centran en un operador concreto. Por este motivo, insiste en que se trata de un “caso aislado” y reclama prudencia mientras avanza el procedimiento judicial.

En este sentido, la entidad ha pedido expresamente que “no se generalice ni se cuestione el trabajo de los miles de productores y cooperativas que cumplen con rigor la normativa”. El mensaje busca separar las presuntas prácticas irregulares investigadas del trabajo de quienes producen, transforman y comercializan aceite conforme a las exigencias legales.

La organización también ha trasladado su respeto a la presunción de inocencia de las personas investigadas y su confianza en que la justicia esclarezca por completo los hechos. Las detenciones y los delitos atribuidos forman parte de una investigación cuyo resultado definitivo deberá determinarse en sede judicial.

Como respuesta a lo ocurrido, las cooperativas han instado a las administraciones a mantener e incluso reforzar los controles en todas las fases de la cadena de valor: desde el origen de la producción hasta la comercialización. También han ofrecido su colaboración para mejorar la vigilancia y evitar que el fraude encuentre vías para llegar al mercado. El objetivo, sostienen, es proteger al consumidor y preservar el prestigio del aceite de oliva jiennense, una reputación que consideran fruto del esfuerzo de miles de profesionales.

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