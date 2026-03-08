La historia olvidada de las primeras nueve diputadas de España: “Lo que hicieron estas mujeres fue impresionante”

Dolores Ibarruri, a su llegada a Madrid en un avión de Aeroflot procedente de Moscú en mayo de 1977, acompañada de su hija Amaya. (Editorial Tusquets)

Al inicio de Republicanas (Editorial Tusquets), el nuevo libro de Miguel Ángel Villena, puede leerse una breve dedicatoria: “A la memoria de mi abuela materna, Teodora Yagüe Requena, un ejemplo de la honradez y del coraje de millones de anónimas mujeres republicanas”. Cuando entrevistamos al periodista e historiador por estas palabras, nos comenta que su abuela era una “mujer anónima”, pero a la vez parte de una generación de mujeres que, durante la Segunda República, logró una serie de avances claves en la igualdad entre hombres y mujeres.

Su legado es, en cierto modo, lo que se respira en el nuevo libro de Villena, un ejercicio de memoria para recuperar la biografía de nueve mujeres que hicieron historia al lograr convertirse en diputadas. Hasta ahora, el autor había destacado por biografías de personajes como el cineasta Luis García Berlanga o Victoria Kent, una de las protagonistas de Republicanas. Fue, precisamente, durante la elaboración de este último proyecto cuando surgió la idea: “Pensé que no existía una biografía coral de estas mujeres, de las cuales hay algunas muy conocidas (Clara Campoamor o La Pasionaria, por ejemplo), pero tres o cuatro absolutamente desconocidas”.

Desde esa idea, han sido tres años de investigación y escritura para lograr devolver al presente las vidas de Julia Álvarez, Francisca Bohigas, Clara Campoamor, Veneranda García Manzano, Dolores Ibárruri, Victoria Kent, María Lejárraga, Margarita Nelken y Matilde de la Torre. Nueve mujeres que, además de participar activamente en el devenir histórico de España, rompieron los moldes y abanderaron el cambio que trajo “las primeras abogadas, las primeras periodistas, las primeras médicas”. “Quien lea el libro verá que es la historia de estas nueve diputadas, pero también la historia de sus abuelas y bisabuelas”, promete Villena.

El presidente del Partido Radical Republicano, Alejandro Lerroux, preside una reunión de la minoría radical en el Congreso de los Diputados. Entre los presentes, Clara Campoamor, la única mujer de la imagen. (EFE)

Un país “desmemoriado”

Durante el proceso de documentación y escritura de Republicanas, Miguel Ángel Villena se encontró con figuras que le sorprendieron por su talla intelectual y su escasa presencia en la memoria colectiva. Entre ellas destacan, por ejemplo, Margarita Nelken y Matilde de la Torre, “las dos que más me han asombrado”. “Lo fueron todo: escritoras, periodistas y políticas, de las más brillantes de todo el siglo XX, pero totalmente desconocidas”.

La falta de reconocimiento se debe, según el diagnóstico del historiador, a “una falta de memoria democrática o de pedagogía democrática” por la que las nuevas generaciones, y también las antiguas, desconocen la historia reciente de España. “No puede ser que un país como este, que debería tener calles dedicadas a estas diputadas como sus equivalentes en Francia o Alemania, las olvide. Somos un país desmemoriado y hay que intentar solucionarlo por todos los medios, en los colegios, en los libros, en la prensa y en las redes”.

Las contradicciones de las pioneras

Eso sí, no hay que esperar del libro de Villena una hagiografía. Al contrario, el historiador busca que no pasen desapercibidas ni las luces ni las sombras de las diputadas de la República. “Estas mujeres fueron admirables, pioneras muy valientes, pero claro, también tuvieron sus contradicciones”, reconoce. Villena menciona el caso de María Lejárraga, quien permitió que su marido firmara sus obras durante décadas: “Una escritora de primerísima fila, que tuvo una relación muy extraña con el marido”, pues consideraba que sería “más efectivo de cara a influir en las mujeres si aparecía la firma de un hombre”.

Uno de los ejemplos que se suele poner de esas contradicciones son las posturas enfrentadas de Clara Campoamor y Victoria Kent sobre el sufragio femenino: “Campoamor tuvo claro que el sufragio universal y, por lo tanto, el voto de las mujeres, era un derecho fundamental por el que debía pelear. En cambio, Victoria Kent pensó más en la política a corto plazo, pensó que era preferible aplazarlo por la influencia de los maridos y los curas en el voto de las mujeres”.

En todos los casos, para él es necesario contextualizar todas sus decisiones. “En esa época, más o menos la mitad de las mujeres en España eran analfabetas”, argumenta. “Ten en cuenta que, salvo La Pasionaria, las otras ocho eran mujeres que procedían, digamos, de una burguesía ilustrada. Tenían padres y madres de un cierto nivel, cultural y económico, y en algunos casos es cierto que pecaron de elitismo”. Con todo, pudiendo tener una vida cómoda y desahogada, decidieron protestar por lo que creían justo. “Se dieron cuenta de las inmensas desigualdades sociales que había en España y se implicaron a fondo, y eso hay que reconocerlo”.

El periodista e historiador Miguel Ángel Villena.

“La República la impulsaron los intelectuales”

De entre todos los datos biográficos aportados por Villena, uno destaca por encima del resto: siete de las nueve diputadas republicanas fueron instruidas para ser profesoras y se dedicaron en mayor o menor medida a la enseñanza. “Esto indica la importancia que tuvieron los maestros y maestras en esa época”, destaca el historiador, que ve también en la figura del docente la de un intelectual entregado a la causa de acabar con el analfabetismo que imperaba por aquel entonces. “Si algo distingue a la generación republicana es su empeño por elevar el nivel cultural y el nivel educativo en España”.

La consideración que merecía la inteligencia se puede ver en figuras como Azaña, Negrín, Alcalá Zamora o Fernando de los Ríos. “La República la impulsaron los intelectuales”, destaca Villena, quien por otra parte lamenta que “la figura del maestro esté hoy en día más denostada”. También a partir de la cultura y la educación las diputadas establecieron su lucha por la igualdad. Un ejemplo curioso es el de Francisca Bohigas, la única de todas ellas que no tuvo que exiliarse durante el franquismo, y que, tras la guerra civil, se convirtió en “una de las ideólogas de la Sección Femenina”.

Fotografía de una sala de estar en la Sección Femenina. (Editorial Tusquets)

Una obligación de contar lo que hicieron

En Republicanas, Miguel Ángel Villena ofrece una visión clara sobre el devenir de España durante el siglo XX, “una sucesión constante entre los que son partidarios de una dictadura de regímenes autoritarios y los que son partidarios de la libertad, un régimen de libertades”. La tensión entre progreso y reacción fue lo que marcó todas sus etapas, y lo que dio paso a los 50 años de democracia, pero también a 50 años de grandes olvidos.

“Hay cierta obligación moral de contar lo que fue esta generación de mujeres republicanas”, defiende el historiador. Parece que este reconocimiento, poco a poco, ha ido llegando. En julio de 2025, el Congreso de los Diputados llegó a un acuerdo para rendirles tributo y exhibir sus retratos en la sede parlamentaria. “En los últimos años se ha escrito mucho sobre figuras como estas”, comenta Villena. “Pero yo creo que seguimos teniendo un déficit a la hora de enseñar la historia contemporánea de España”.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la publicación de documentos del 23F salda "una deuda con la democracia, con la memoria y con la transparencia". (Congreso)

Con Republicanas, espera ayudar a que ese déficit se vaya reduciendo. “Toda piedra hace pared”, afirma quien, como tantos otros investigadores y docentes comprometidos, busca reconstruir la memoria de España y aumentar la “pedagogía democrática” necesaria para aprender de la historia. “Invito a todo el mundo a que busque el nombre de estas diputadas en internet”, concluye Villena. “Seguro que dirán: ‘Joder, lo que hicieron estas mujeres fue impresionante’”.