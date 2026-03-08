España Cultura

La historia olvidada de las primeras nueve diputadas de España: “Lo que hicieron estas mujeres fue impresionante”

A los nombres más conocidos de Clara Campoamor, Victoria Kent o ‘La Pasionaria’ se les unen otros mucho menos reconocidos como los de Margarita Nelken o Matilde de la Torre, todas ellas figuras clave de la lucha por la igualdad

Guardar
Dolores Ibarruri, a su llegada
Dolores Ibarruri, a su llegada a Madrid en un avión de Aeroflot procedente de Moscú en mayo de 1977, acompañada de su hija Amaya. (Editorial Tusquets)

Al inicio de Republicanas (Editorial Tusquets), el nuevo libro de Miguel Ángel Villena, puede leerse una breve dedicatoria: “A la memoria de mi abuela materna, Teodora Yagüe Requena, un ejemplo de la honradez y del coraje de millones de anónimas mujeres republicanas”. Cuando entrevistamos al periodista e historiador por estas palabras, nos comenta que su abuela era una “mujer anónima”, pero a la vez parte de una generación de mujeres que, durante la Segunda República, logró una serie de avances claves en la igualdad entre hombres y mujeres.

Su legado es, en cierto modo, lo que se respira en el nuevo libro de Villena, un ejercicio de memoria para recuperar la biografía de nueve mujeres que hicieron historia al lograr convertirse en diputadas. Hasta ahora, el autor había destacado por biografías de personajes como el cineasta Luis García Berlanga o Victoria Kent, una de las protagonistas de Republicanas. Fue, precisamente, durante la elaboración de este último proyecto cuando surgió la idea: “Pensé que no existía una biografía coral de estas mujeres, de las cuales hay algunas muy conocidas (Clara Campoamor o La Pasionaria, por ejemplo), pero tres o cuatro absolutamente desconocidas”.

Desde esa idea, han sido tres años de investigación y escritura para lograr devolver al presente las vidas de Julia Álvarez, Francisca Bohigas, Clara Campoamor, Veneranda García Manzano, Dolores Ibárruri, Victoria Kent, María Lejárraga, Margarita Nelken y Matilde de la Torre. Nueve mujeres que, además de participar activamente en el devenir histórico de España, rompieron los moldes y abanderaron el cambio que trajo “las primeras abogadas, las primeras periodistas, las primeras médicas”. “Quien lea el libro verá que es la historia de estas nueve diputadas, pero también la historia de sus abuelas y bisabuelas”, promete Villena.

El presidente del Partido Radical
El presidente del Partido Radical Republicano, Alejandro Lerroux, preside una reunión de la minoría radical en el Congreso de los Diputados. Entre los presentes, Clara Campoamor, la única mujer de la imagen. (EFE)

Un país “desmemoriado”

Durante el proceso de documentación y escritura de Republicanas, Miguel Ángel Villena se encontró con figuras que le sorprendieron por su talla intelectual y su escasa presencia en la memoria colectiva. Entre ellas destacan, por ejemplo, Margarita Nelken y Matilde de la Torre, “las dos que más me han asombrado”. “Lo fueron todo: escritoras, periodistas y políticas, de las más brillantes de todo el siglo XX, pero totalmente desconocidas”.

La falta de reconocimiento se debe, según el diagnóstico del historiador, a “una falta de memoria democrática o de pedagogía democrática” por la que las nuevas generaciones, y también las antiguas, desconocen la historia reciente de España. “No puede ser que un país como este, que debería tener calles dedicadas a estas diputadas como sus equivalentes en Francia o Alemania, las olvide. Somos un país desmemoriado y hay que intentar solucionarlo por todos los medios, en los colegios, en los libros, en la prensa y en las redes”.

Las contradicciones de las pioneras

Eso sí, no hay que esperar del libro de Villena una hagiografía. Al contrario, el historiador busca que no pasen desapercibidas ni las luces ni las sombras de las diputadas de la República. “Estas mujeres fueron admirables, pioneras muy valientes, pero claro, también tuvieron sus contradicciones”, reconoce. Villena menciona el caso de María Lejárraga, quien permitió que su marido firmara sus obras durante décadas: “Una escritora de primerísima fila, que tuvo una relación muy extraña con el marido”, pues consideraba que sería “más efectivo de cara a influir en las mujeres si aparecía la firma de un hombre”.

Uno de los ejemplos que se suele poner de esas contradicciones son las posturas enfrentadas de Clara Campoamor y Victoria Kent sobre el sufragio femenino: “Campoamor tuvo claro que el sufragio universal y, por lo tanto, el voto de las mujeres, era un derecho fundamental por el que debía pelear. En cambio, Victoria Kent pensó más en la política a corto plazo, pensó que era preferible aplazarlo por la influencia de los maridos y los curas en el voto de las mujeres”.

En todos los casos, para él es necesario contextualizar todas sus decisiones. “En esa época, más o menos la mitad de las mujeres en España eran analfabetas”, argumenta. “Ten en cuenta que, salvo La Pasionaria, las otras ocho eran mujeres que procedían, digamos, de una burguesía ilustrada. Tenían padres y madres de un cierto nivel, cultural y económico, y en algunos casos es cierto que pecaron de elitismo”. Con todo, pudiendo tener una vida cómoda y desahogada, decidieron protestar por lo que creían justo. “Se dieron cuenta de las inmensas desigualdades sociales que había en España y se implicaron a fondo, y eso hay que reconocerlo”.

El periodista e historiador Miguel
El periodista e historiador Miguel Ángel Villena.

“La República la impulsaron los intelectuales”

De entre todos los datos biográficos aportados por Villena, uno destaca por encima del resto: siete de las nueve diputadas republicanas fueron instruidas para ser profesoras y se dedicaron en mayor o menor medida a la enseñanza. “Esto indica la importancia que tuvieron los maestros y maestras en esa época”, destaca el historiador, que ve también en la figura del docente la de un intelectual entregado a la causa de acabar con el analfabetismo que imperaba por aquel entonces. “Si algo distingue a la generación republicana es su empeño por elevar el nivel cultural y el nivel educativo en España”.

La consideración que merecía la inteligencia se puede ver en figuras como Azaña, Negrín, Alcalá Zamora o Fernando de los Ríos. “La República la impulsaron los intelectuales”, destaca Villena, quien por otra parte lamenta que “la figura del maestro esté hoy en día más denostada”. También a partir de la cultura y la educación las diputadas establecieron su lucha por la igualdad. Un ejemplo curioso es el de Francisca Bohigas, la única de todas ellas que no tuvo que exiliarse durante el franquismo, y que, tras la guerra civil, se convirtió en “una de las ideólogas de la Sección Femenina”.

Fotografía de una sala de
Fotografía de una sala de estar en la Sección Femenina. (Editorial Tusquets)

Una obligación de contar lo que hicieron

En Republicanas, Miguel Ángel Villena ofrece una visión clara sobre el devenir de España durante el siglo XX, “una sucesión constante entre los que son partidarios de una dictadura de regímenes autoritarios y los que son partidarios de la libertad, un régimen de libertades”. La tensión entre progreso y reacción fue lo que marcó todas sus etapas, y lo que dio paso a los 50 años de democracia, pero también a 50 años de grandes olvidos.

“Hay cierta obligación moral de contar lo que fue esta generación de mujeres republicanas”, defiende el historiador. Parece que este reconocimiento, poco a poco, ha ido llegando. En julio de 2025, el Congreso de los Diputados llegó a un acuerdo para rendirles tributo y exhibir sus retratos en la sede parlamentaria. “En los últimos años se ha escrito mucho sobre figuras como estas”, comenta Villena. “Pero yo creo que seguimos teniendo un déficit a la hora de enseñar la historia contemporánea de España”.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la publicación de documentos del 23F salda "una deuda con la democracia, con la memoria y con la transparencia". (Congreso)

Con Republicanas, espera ayudar a que ese déficit se vaya reduciendo. “Toda piedra hace pared”, afirma quien, como tantos otros investigadores y docentes comprometidos, busca reconstruir la memoria de España y aumentar la “pedagogía democrática” necesaria para aprender de la historia. “Invito a todo el mundo a que busque el nombre de estas diputadas en internet”, concluye Villena. “Seguro que dirán: ‘Joder, lo que hicieron estas mujeres fue impresionante’”.

Temas Relacionados

IgualdadHistoria EspañaSegunda República EspañolaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Emmanuel Carrère sigue tan sincero como siempre en su novela ‘Koljós’: “Trato de comprender las cosas desde las contradicciones. Es ahí donde me siento más cómodo”

El escritor francés ha visitado Madrid para presentar su última obra, en la que hace las paces con su madre, la gran historiadora Hélène Carrère d’Encausse, y enlaza su historia familiar con la de Europa: “Rusia es, para bien o para mal, un asunto de familia”

Emmanuel Carrère sigue tan sincero

‘El último vikingo’, la película que mezcla The Beatles con leyenda nórdica: “Ya no vamos con espadas y violando, pero echo de menos el sentido del honor y la palabra”

Dirigida por Anders Thomas Jensen, se trata de una estrambótica aventura danesa en la que Mads Mikkelsen se cree el mismísimo John Lennon

‘El último vikingo’, la película

Ryan Gosling lidera “Proyecto Salvación”, la película espacial que apostó por el realismo y sedujo a la NASA

El actor trae a la pantalla una misión fuera de la Tierra donde cada cálculo y movimiento fueron supervisados por expertos, prometiendo una aventura espacial que desafía lo que el cine de ciencia ficción nos tenía acostumbrados

Ryan Gosling lidera “Proyecto Salvación”,

La comedia en torno a los colegios de élite que triunfa en Málaga: una incisiva película sobre las miserias de la clase media y las altas esferas

La nueva película de Víctor Garcia León, titulada ‘Altas capacidades’, es una pequeña gran sátira social protagonizada por Marián Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto

La comedia en torno a

Quentin Tarantino sigue posponiendo su última película: su próximo proyecto será en el teatro británico con una comedia de enredos

El director ya desechó un proyecto cinematográfico que ha acabado cayendo en las manos de David Fincher y Netflix

Quentin Tarantino sigue posponiendo su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’