Castañas caramelizadas, una variedad dulce para acompañar tu café o servirla como postre

Castañas caramelizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay pocas cosas que sepan más a otoño que unas buenas castañas. Asadas, cocidas o recién hechas en casa, este fruto seco se convierte cada año en uno de los grandes protagonistas de los días fríos. Si buscas una variante diferente, las castañas caramelizadas son una alternativa perfecta para quienes buscan un bocado dulce, crujiente por fuera y tierno por dentro, capaz de convertir un ingrediente de temporada en un pequeño capricho.

Prepararlas en casa es más sencillo de lo que parece y permite disfrutar de su sabor con ese toque acaramelado que las hace tan especiales. Son ideales para darse un homenaje a media tarde, acompañar un café o sorprender a los invitados con algo diferente.

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El secreto está en dejar que las castañas se cocinen poco a poco con el azúcar y la canela, hasta que el líquido se reduzca y forme una capa dulce alrededor de cada una. No hace falta complicarse con técnicas difíciles ni pasar horas en la cocina. Con unos pocos ingredientes y algo de paciencia, tendrás listo un dulce perfecto para disfrutar durante el otoño.

¿Cuánto tiempo se tarda en preparar castañas caramelizadas?

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes para hacer castañas caramelizadas

500 g de castañas

100 g de azúcar

1 rama de canela

Agua

Una pizca de sal (opcional)

Cómo hacer castañas caramelizadas, paso a paso

Lava las castañas. Colócalas en un bol con agua, lávalas bien y sécalas con un paño limpio. Haz un corte en la cáscara. Con un cuchillo pequeño, realiza un corte en cada castaña para facilitar que se cocinen y evitar que revienten durante la preparación. Añade los ingredientes a la sartén. Coloca las castañas en una sartén amplia, incorpora el azúcar y la rama de canela y añade agua hasta cubrirlas. Cocina a fuego medio. Deja que se hagan durante unos 30 minutos y remueve de vez en cuando para que el azúcar se disuelva y las castañas se impregnen del almíbar. Deja que se caramelicen. Cuando el líquido se haya reducido y las castañas estén tiernas, vigila la sartén para evitar que el azúcar se queme. Si todavía queda demasiada agua, deja que se evapore poco a poco. Deja reposar y sirve. Retira la rama de canela y deja que las castañas se templen antes de servirlas. Al enfriarse, el almíbar se volverá más pegajoso y cubrirá el fruto con una capa dulce.

Los consejos de los expertos para escoger bien las castañas este otoño: “Hay cosas que podemos detectar solo por la vista”.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con 500 gramos de castañas se pueden obtener aproximadamente cuatro porciones, aunque la cantidad dependerá del tamaño de las castañas y de si se sirven como postre o como pequeño tentempié.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción, calculados para cuatro raciones con 500 g de castañas con cáscara y 100 g de azúcar:

Calorías: 285 kcal

Grasas: 2 g

Hidratos de carbono: 66 g

Proteínas: 2 g

Las cifras son orientativas y pueden variar según las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Las castañas caramelizadas se pueden conservar en un recipiente hermético en la nevera durante unos 4 días. Es preferible dejar que se enfríen por completo antes de guardarlas y separarlas de cualquier preparación húmeda para que no se estropeen antes. Si el almíbar se endurece durante el reposo, se pueden templar unos segundos antes de servirlas.

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