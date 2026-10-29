El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

Un grupo de turistas contemplan la Plaza de España de Sevilla. Eduardo Briones / Europa Press

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El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que deja hasta el momento 69 víctimas mortales, ha abierto un nuevo frente de incertidumbre para el turismo de Sevilla. La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia considera que la interrupción de “la infraestructura clave” que conecta Madrid con Andalucía amenaza con alterar los desplazamientos de miles de viajeros y las previsiones de actividad de los establecimientos hoteleros.

La asociación ha elaborado un primer análisis de afectación para evaluar las consecuencias sobre el turismo y la economía local. Su diagnóstico distingue tres horizontes temporales —corto, medio y largo plazo— y dibuja un escenario marcado por las cancelaciones inmediatas, las dificultades de conectividad y el riesgo de deterioro de la imagen de la alta velocidad.

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Las reservas del puente en vilo

El primer efecto ya se deja notar en las reservas. A las puertas del puente festivo de Todos los Santos, los hoteleros advierten de una “ola de anulaciones” que amenaza con desbaratar las expectativas de ocupación de uno de los periodos relevantes del calendario turístico.

“Desde este miércoles se están registrando cancelaciones y modificaciones de reservas en cascada, una tendencia que previsiblemente irá en aumento debido a la suspensión de reuniones corporativas y eventos institucionales”, señala la patronal.

La preocupación se concentra especialmente en las tres noches del periodo festivo. El sector esperaba alcanzar una ocupación media del 84%, una previsión que ahora ha quedado en suspenso. La asociación admite que se trata de “una previsión que en estos momentos es una total incógnita”.

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Durante la noche, efectivos de la UME han procedido al corte y levantamiento de uno de los vagones del siniestro ocurrido en Urda. (UME)

La evolución de las reservas dependerá, en buena medida, de la capacidad de los viajeros para encontrar alternativas de transporte y de la rapidez con la que se restablezcan unas conexiones ferroviarias esenciales para los desplazamientos entre ambas ciudades.

Las consecuencias no se limitan al alojamiento. La suspensión de encuentros empresariales y actos institucionales puede repercutir también en otros negocios vinculados a la actividad turística, desde la restauración hasta los servicios asociados a congresos y eventos. La incertidumbre sobre los desplazamientos complica, además, la planificación de los establecimientos, que deben afrontar modificaciones de última hora sin disponer todavía de una perspectiva clara sobre la duración y el alcance de la caída de la demanda.

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Madrid-Sevilla, una conexión decisiva

El horizonte a medio plazo preocupa especialmente a los hoteleros. El “bloqueo” de la principal arteria de conectividad hasta diciembre “supone un escenario crítico”, según la asociación. La ruta ferroviaria entre Sevilla y Madrid registra una frecuencia de 47 trenes diarios y mueve una media de 10.000 viajeros al día, unas cifras que ilustran la dependencia de la capital andaluza respecto a esta conexión para sostener parte de sus flujos turísticos.

De acuerdo con las estimaciones que maneja el sector, el volumen de llegadas en un solo sentido oscila entre los 4.750 y los 6.000 pasajeros diarios. La asociación calcula, además, que entre el 60% y el 70% de los viajeros procedentes de Madrid en alta velocidad se queda a pernoctar en Sevilla. Una alteración prolongada del servicio puede, por tanto, repercutir directamente en las reservas hoteleras y reducir el número de visitantes que llegan a la ciudad.

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Los empresarios confían en “amortiguar parte del golpe” mediante los viajeros que puedan optar temporalmente por el avión o la carretera. Sin embargo, reconocen que la pérdida de una parte importante de los visitantes que ya tenían previsto desplazarse a Sevilla “es ya inevitable”.

La posibilidad de sustituir el tren por otros medios dependerá de la disponibilidad, los precios y las necesidades de cada viajero, por lo que el sector no da por hecho que esas alternativas compensen la reducción de llegadas.

El riesgo de una nueva pérdida de confianza

A más largo plazo, la principal inquietud es el daño a la imagen del transporte ferroviario. Los hoteleros temen una “crisis reputacional” y una “pérdida de confianza” entre los usuarios de la alta velocidad en España, “especialmente en el corredor Madrid-Sevilla”.

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La preocupación se apoya también en el precedente del accidente ferroviario de Adamuz, tras el cual la ruta ya se vio “seriamente afectada” durante el primer trimestre de 2026, con un descenso del 25% de los pasajeros.

La asociación considera prioritario coordinar la respuesta de las autoridades y los operadores de transporte para habilitar todas las alternativas logísticas posibles mientras dure la crisis. El objetivo es reducir las consecuencias económicas para Sevilla y garantizar una movilidad segura.