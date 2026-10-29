Pedro Sánchez es expedientado por sexta vez por la Junta Electoral Central por el vídeo con el Guernica en el Museo Reina Sofía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía, el 8 de julio de 2020. (O.Barroso/Pool)

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La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto este jueves un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, por el vídeo publicado en redes sociales el pasado 24 de octubre junto al Guernica, de Pablo Picasso, en el interior del Museo Reina Sofía. En el citado video, Sánchez defendió el ‘No a la guerra’ ante el cuadro que el autor pintó para reflejar el horror del bombardeo ocurrido en la localidad vasca durante la Guerra Civil española por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

Denunciado por el Partido Popular, el partido alega que Sánchez realiza ante el cuadro “un balance de la actuación de su Gobierno en materia de política internacional, contraponiendo sus decisiones a las adoptadas por otros”. Por este motivo, la Junta considera que Sánchez podría haber vulnerado los artículos 50.2 y 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), relativos a la “neutralidad institucional” y a las limitaciones sobre la utilización gratuita de medios públicos con fines electorales. Por ello, además de abrirle un expediente sancionador, le ha requerido que retire el vídeo de los perfiles en redes sociales. Este ya no se encuentra disponible.

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En su escrito, la defensa de Sánchez sostiene que el vídeo constituye “una reflexión sobre la posición de España en materia de política internacional, la defensa del multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y el respeto de los derechos humanos”. Asimismo, asegura que no contiene mensajes electorales, peticiones de voto ni descalificaciones a otras formaciones políticas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

De la misma manera, alegan que la utilización del Museo Reina Sofía no es competencia de la Junta Electoral Central y que su acceso y funcionamiento “se produjo conforme a sus normas de funcionamiento, sin ocasionar gastos extraordinarios ni restringir el acceso de los ciudadanos”.

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Sin embargo, la JEC considera que el presidente del Gobierno aprovechó las facilidades y los medios públicos puestos a su disposición por razón de su cargo para grabar un vídeo que contiene referencias favorables a la gestión de su Ejecutivo. Así lo sostiene el organismo después de examinar un informe remitido por el director del Museo Reina Sofía el pasado 27 de octubre, en el que se aclara que la Presidencia del Gobierno no solicitó permiso para realizar una grabación, sino una visita institucional a la colección y, en particular, a la sala donde se expone el Guernica.

“La visita recibió el tratamiento reservado a las visitas protocolarias institucionales, que pueden realizarse fuera del horario de apertura al público por jefes de Estado y de Gobierno, autoridades y otras personalidades públicas. Por este motivo, no se tramitó una autorización de utilización de espacios, ni se practicó liquidación de tasa alguna, al considerar el Museo que no se había producido una cesión de espacios sujeta a dicha normativa”, escriben. Aunque el museo señala que no fue necesario contratar servicios extraordinarios ni restringir el acceso al público, la Junta considera que estas circunstancias no excluyen una posible infracción electoral.

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Las declaraciones de Sánchez ante el ‘Guernica’

En cuanto al contenido del vídeo, la JEC sostiene que Sánchez sí realizó un balance favorable de las decisiones adoptadas por su Gobierno. “Cuando unos apostaban por las bombas, nosotros dijimos no a la guerra”, afirmó el presidente, que también reivindicó su negativa a elevar el gasto militar al 5% del PIB y la denuncia del “genocidio del pueblo palestino en Gaza”. El organismo electoral considera que estas manifestaciones “exceden de la exposición de principios generales de política internacional”, al incorporar valoraciones favorables de determinadas actuaciones gubernamentales y contraponerlas a las posiciones de otros actores políticos.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks at the command post following the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

La Junta subraya que la ausencia de una petición expresa de voto o de referencias a otros partidos no impide apreciar una posible vulneración de la legislación electoral. Tampoco considera relevante que el vídeo se difundiera exclusivamente a través de las cuentas personales de Sánchez y no mediante los canales institucionales de la Presidencia del Gobierno.

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Por todo ello, la JEC ha estimado la denuncia del Partido Popular, ha ordenado la retirada del vídeo y ha abierto un expediente sancionador al presidente. Este es el sexto expediente sancionador de Sánchez y el segundo que se le abre en este periodo electoral. El primero se tramitó tras la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, después del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso.