Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

El especialista Máximo Sant recomienda consultar el manual del fabricante antes de aplicar consejos mecánicos tradicionales. (Composición Infobae)

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El avance de la electrónica, los sistemas de control de emisiones y la sobrealimentación ha modificado los hábitos de conducción y mantenimiento que durante años se han transmitido entre propietarios de vehículos. Varios consejos habituales para cuidar coches antiguos pueden resultar contraproducentes en los modelos actuales, según ha advertido el experto en automovilismo Máximo Sant.

“La tecnología ha cambiado y consejos que eran buenos para los coches antiguos no lo son para coches nuevos”, sostiene Sant. Su advertencia apunta a conductas que todavía persisten, desde acelerar antes de apagar el motor hasta dejarlo encendido varios minutos en invierno o recurrir a aceites más densos cuando el vehículo acumula muchos kilómetros.

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Los automóviles actuales incorporan componentes que requieren pautas de uso específicas. El turbo, el filtro de partículas, la válvula de recirculación de gases de escape y determinados sistemas de transmisión condicionan la forma de arrancar, circular y realizar el mantenimiento.

Hábitos que dañan el motor

Una de las costumbres que cuestiona el especialista es el acelerón justo antes de apagar el coche. Durante años, algunos conductores lo han asociado con una forma de “limpiar” el motor o de evitar problemas posteriores al detenerlo. Sant explica que esa práctica puede tener el efecto contrario en vehículos equipados con turbo.

“La tecnología ha cambiado y consejos que eran buenos para los coches antiguos no lo son para coches nuevos”, remarca el experto en automovilismo. En los motores sobrealimentados, un aumento brusco de revoluciones antes de cortar el encendido puede afectar la vida útil del turbo, en especial cuando el vehículo no dispone de una válvula eléctrica.

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El componente continúa girando durante unos instantes después de que el conductor apaga el motor. Por eso, Sant plantea que el acelerón no ofrece una ventaja mecánica y puede someter al sistema a un esfuerzo innecesario.

Mecánico cambiando aceite del coche. (Magnific)

El uso de lubricantes más espesos en motores con muchos kilómetros también forma parte de los consejos que el especialista aconseja. La idea de que un aceite de mayor densidad puede compensar el desgaste interno del propulsor aún aparece en recomendaciones informales, aunque Sant señala que puede causar inconvenientes en los autos actuales. “Hoy día no. Va a quemar ese aceite y va a producir hollín y carbonilla que puede perjudicar al filtro de partículas y a la válvula EGR”, explica.

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El filtro de partículas y la válvula de recirculación de gases de escape, conocida como EGR, forman parte de los mecanismos destinados a controlar emisiones. La acumulación de residuos puede perjudicar su funcionamiento y derivar en reparaciones que no se corrigen con un cambio de aceite. La recomendación, según el planteo de Sant, es utilizar el lubricante indicado por el fabricante para cada motorización y respetar los intervalos de mantenimiento establecidos para el vehículo.

Arranque y revoluciones

Otro hábito extendido consiste en dejar el coche al ralentí durante varios minutos antes de iniciar la marcha en jornadas frías. Sant ha sostenido que esa espera prolongada no resulta conveniente porque, en esa condición, el motor trabaja con un exceso de gasolina. El especialista recomienda esperar apenas entre cinco y diez segundos tras el arranque. Después, aconseja comenzar a circular de forma suave, sin exigir el motor durante los primeros minutos.

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El arranque en frío requiere una conducción progresiva, no una espera prolongada con el vehículo detenido, de acuerdo con la explicación del experto. Esa pauta permite que los distintos elementos mecánicos alcancen su temperatura de funcionamiento mientras el automóvil avanza sin aceleraciones bruscas.

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Sant también se ha referido a la costumbre de circular a muy bajas revoluciones con una marcha larga. Esa práctica ha sido frecuente en antiguos motores diésel atmosféricos, donde los conductores han buscado reducir el consumo de combustible.

En coches modernos, esa forma de conducción puede perjudicar el embrague bimasa y las transmisiones. El motor puede trabajar forzado cuando recibe una demanda de aceleración sin contar con las revoluciones necesarias para responder con suavidad. El experto sintetiza su criterio con una indicación dirigida a los propietarios de vehículos: “Coge el manual de tu coche y sigue el mantenimiento que te recomienda el fabricante”.

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