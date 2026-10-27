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El escritor Enrique Vila-Matas gana el Premio Nacional de las Letras

El novelista candidato al Nobel de Literatura ha sido distinguido por “su influencia decisiva en la narrativa contemporánea” y un “estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez”

El escritor Enrique Vila-Matas. (Agencia EFE)
El escritor Enrique Vila-Matas. (Agencia EFE)
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Enrique Vila-Matas ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas de este 2026, tal y como ha anunciado el Ministerio de Cultura en un comunicado. El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del órgano gubernamental, ha elegido al autor por “su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria”.

El autor, candidato al Nobel de Literatura desde hace varios años y conocido por obras como Bartleby y compañía o El mal de Montano, encarna “de forma magistral”, según el fallo del jurado, “los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa”. “Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer”, continúan.

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Traducido a más de 30 idiomas, Enrique Vila-Matas es también uno de los autores más premiados de la narrativa española actual, con distinciones como el Formentor de las Letras o el Prix du Meilleur Libre Étranger o el Prix Médicis étranger en Francia, país en el que en 2013 fue nombrado oficial de la Orden de las Artes y las Letras. “Maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos frentes, Vila-Matas es un autor inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más reconocidos en el panorama internacional”.

'Canon de cámara oscura', la última novela publicada de Enrique Vila-Matas. (Seix Barral)
'Canon de cámara oscura', la última novela publicada de Enrique Vila-Matas. (Seix Barral)

El “inquilino” de Marguerite Duras

Enrique Vila-Matas nació en Barcelona en 1948, en el seno de una familia burguesa del barrio de Gràcia. Inició estudios de Derecho y Periodismo, pero los abandonó rápidamente atraído por el cine —llegó a rodar un par de cortometrajes a finales de los sesenta— y la bohemia literaria. A mediados de los años setenta se instaló en París para intentar convertirse en escritor. Vivió en una buhardilla alquilada a la escritora y cineasta Marguerite Duras, una experiencia de la que se inspiraría para escribir otro de sus libros más conocidos: París no se acaba nunca.

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“Su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos”, destaca el jurado. “Su obra sustenta un proyecto creativo y arriesgado en el marco de las letras hispánicas, que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura”.

Desde 'El Retiro de las Letras' hasta 'Grant Librería', los expertos nos presentan sus libros favoritos en una cadena de recomendaciones.

Con una dotación de 50.000 euros, el Premio Nacional de las Letras distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor o autora española, “cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual”, tal y como destaca el Ministerio de Cultura. Así, antes de Vila-Matas, el galardón ha recaído en escritores como María Victoria Atencia, Manuel Rivas, Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino Sánchez, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre o Bernardo Atxaga.

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