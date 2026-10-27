Dani Martín reaparece tras la muerte de su padre y da las nuevas fechas de los conciertos aplazados en Barcelona: “Muchas gracias por la comprensión”

El cantante Dani Martín. (Europa Press)

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Dani Martín ha vuelto a comunicarse con sus seguidores en redes sociales tras el fallecimiento de su padre, anunciado por él mismo la semana pasada. “Muchas gracias por vuestra comprensión y cariño estos días”, ha escrito el cantante en una publicación donde ha dado las nuevas fechas de los conciertos en Barcelona que tuvo que suspender por las circunstancias.

El motivo que alegó entonces fue “una situación familiar de extrema gravedad”, de la que no quiso dar más detalles. Sin embargo, poco más tarde, Dani Martín dio a conocer la muerte de su progenitor. “Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba”. “Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda. Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. Vuela alto, capitán”.

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“Hemos buscado las primeras fechas libres en el Palau Sant Jordi, de manera que los conciertos de este fin de semana se reprograman a los días 19 y 20 de marzo de 2027. Vuestras entradas pasan a ser automáticamente válidas para las nuevas fechas”. De este modo, quienes tuvieran tickets para el viernes 23 de octubre podrán acceder por defecto a la actuación del viernes 19 de marzo de 2027, mientras que quienes fueran a ir el sábado 24 podrán hacerlo el sábado 20 de marzo.

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Qué hacer en caso de querer devolver la entrada

Dani Martín ha explicado también que se han facilitado varias vías para quienes deseen la devolución del dinero por las entradas. “Si adquiriste tus entradas por internet, deberás solicitar la devolución enviando un correo electrónico a entradaseci@viajeseci.es indicando el localizador de la compra y el número de entradas para las que solicitas la devolución, antes del 10 de noviembre de 2026″.

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Por el contrario, quienes adquirieran sus entradas presencialmente en El Corte Inglés deberán acudir a uno de estos centros comerciales que disponga de servicio de venta de entradas para presentarlas. “Si adquiriste tus entradas en una agencia de Viajes El Corte Inglés, deberás solicitar la devolución antes del 10 de noviembre de 2026, dirigiéndote a la Delegación de Viajes”, termina la publicación, que no admite comentarios.

Los componentes de 'El Canto del Loco' -Dani Martín, David Otero, Jandro Velázquez y Chema Ruiz- en 2006. (José Oliva / Europa Press)

El cantante se encuentra inmerso en su gira 25 P*tos años, en la que celebra un cuarto de siglo de trayectoria artística tanto en su etapa como líder de El Canto del Loco como en su carrera en solitario. Así, a lo largo de varios conciertos, Dani Martín ha realizado un repaso tan nostálgico como festivo de sus mayores éxitos en ambas etapas, con canciones como Zapatillas, Besos o Insoportable junto a Cero o Emocional.

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Esta gira, “la más bonita de mi vida”, según afirmaba él mismo en redes sociales hace apenas unas semanas, marcó también una vuelta triunfal tras un retiro temporal que el cantante anunció a finales de 2022. En octubre de 2025, volvió con Veinticinco, un tema que “reúne referencias a distintas etapas de su carrera, desde El Canto del Loco hasta su recorrido en solitario, y celebra una historia construida canción a canción”, tal y como indica en su página web.