Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

Ferran Torres entra en crisis en el PSG. (REUTERS/Alexandre Dimou)

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Poco queda del famoso “Oh Ferran” en París. El fichaje de este verano, que había empezado la temporada tal y como terminó el Mundial 2026, no está pasando por sus mejores minutos en la capital francesa. El delantero de Foios no marca desde el 20 de septiembre, cuando vio puerta ante el Marsella en la Ligue 1, y acumula seis partidos seguidos sin gol: cinco con el PSG y uno con la selección española ante Inglaterra.

Hasta hace poco, el panorama era bien distinto. El delantero aterrizó en el Parque de los Príncipes con palabras hirientes: un “paso adelante en mi carrera”, “el PSG es el club adecuado para ganar la Champions” o que no “ha tenido la oportunidad de ganar ninguna”. En París respondió con goles: siete en sus seis primeros partidos, con un hat-trick en la Champions League ante el Slovan de Bratislava. Parecía la mejor réplica a quienes le habían reprochado su falta de puntería en Barcelona y, antes, en el Manchester City.

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Sin embargo, ahora esa cuenta tiene poco valor. El héroe de la segunda estrella está en blanco y costó 50 millones de euros, algo que en el equipo de Luis Enrique y en Francia pesa, lo que le ha llevado a llevarse las primeras críticas tras el partido frente al Olympique de Lyon.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Decimosexto en el Balón de Oro, discreto en Lyon

Ese mismo día, Ferran, decimosexto en el ranking del Balón de Oro 2026, recibió el premio a mejor jugador de septiembre. Sobre el césped, sin embargo, pasó casi inadvertido. Tocó el balón solo 16 veces, ganó 2 de sus 5 duelos (40%), completó 5 de 8 pases (63%), perdió cinco balones y recuperó dos. Luis Enrique lo sustituyó en el minuto 65.

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(@ballondor)

El 4 de la prensa francesa

El diario deportivo más prestigioso de Francia le puso un 4 como nota. Su análisis: “El delantero estrella del inicio de temporada ya no está en su mejor momento. El español, que lleva un mes sin marcar, no se esconde. Suele estar bien posicionado, realiza desmarques inteligentes, pero le falta efectividad. Necesita convertir al menos una de sus cuatro ocasiones (minutos 21, 22, 57 y 64). Greif lo frustró”.

Es decir, el reproche no está en su rendimiento en líneas generales, pero sí en su efectividad de cara a puerta, algo que ya se le echaba en cara en Manchester, Barcelona y el Mundial 2026, donde también se vivió aquel momento de: “Que sea gol, por favor”.

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Ferran ante Cabo Verde. (EFE/Lavandeira Jr)

Las cifras actuales son claras: cinco partidos con el PSG, ningún gol:

Le Mans: 90 minutos.

Manchester City: 14 minutos, con un penalti fallado.

Estrasburgo: 90 minutos, con una asistencia.

FC Barcelona: 70 minutos.

Olympique de Lyon: 65 minutos.

Ferran se lamenta del penalti fallado contra el City. (REUTERS/Phil Noble)

El relevo y lo que viene

El cambio tampoco le favoreció. Su sustituto, el joven mediocentro Mayulu, desequilibró el partido en el minuto 72, y Mika Godts cerró el 2-0 en el 84′, un resultado que devolvió al PSG el liderato de la Ligue 1. Ferran tendrá pronto dos citas para cortar la sequía: el viernes, ante el Le Havre en la Ligue 1, y el martes, ante el Villarreal en la Champions League.