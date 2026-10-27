España Deportes

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

El delantero, fichado este verano por 50 millones de euros, lleva cinco partidos sin marcar con el club; seis si contamos con La Roja

Ferran Torres entra en crisis en el PSG. (REUTERS/Alexandre Dimou)
Ferran Torres entra en crisis en el PSG. (REUTERS/Alexandre Dimou)
Guardar

Poco queda del famoso “Oh Ferran” en París. El fichaje de este verano, que había empezado la temporada tal y como terminó el Mundial 2026, no está pasando por sus mejores minutos en la capital francesa. El delantero de Foios no marca desde el 20 de septiembre, cuando vio puerta ante el Marsella en la Ligue 1, y acumula seis partidos seguidos sin gol: cinco con el PSG y uno con la selección española ante Inglaterra.

Hasta hace poco, el panorama era bien distinto. El delantero aterrizó en el Parque de los Príncipes con palabras hirientes: un “paso adelante en mi carrera”, “el PSG es el club adecuado para ganar la Champions” o que no “ha tenido la oportunidad de ganar ninguna”. En París respondió con goles: siete en sus seis primeros partidos, con un hat-trick en la Champions League ante el Slovan de Bratislava. Parecía la mejor réplica a quienes le habían reprochado su falta de puntería en Barcelona y, antes, en el Manchester City.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ahora esa cuenta tiene poco valor. El héroe de la segunda estrella está en blanco y costó 50 millones de euros, algo que en el equipo de Luis Enrique y en Francia pesa, lo que le ha llevado a llevarse las primeras críticas tras el partido frente al Olympique de Lyon.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Decimosexto en el Balón de Oro, discreto en Lyon

Ese mismo día, Ferran, decimosexto en el ranking del Balón de Oro 2026, recibió el premio a mejor jugador de septiembre. Sobre el césped, sin embargo, pasó casi inadvertido. Tocó el balón solo 16 veces, ganó 2 de sus 5 duelos (40%), completó 5 de 8 pases (63%), perdió cinco balones y recuperó dos. Luis Enrique lo sustituyó en el minuto 65.

PUBLICIDAD

(@ballondor)
(@ballondor)

El 4 de la prensa francesa

El diario deportivo más prestigioso de Francia le puso un 4 como nota. Su análisis: “El delantero estrella del inicio de temporada ya no está en su mejor momento. El español, que lleva un mes sin marcar, no se esconde. Suele estar bien posicionado, realiza desmarques inteligentes, pero le falta efectividad. Necesita convertir al menos una de sus cuatro ocasiones (minutos 21, 22, 57 y 64). Greif lo frustró”.

Es decir, el reproche no está en su rendimiento en líneas generales, pero sí en su efectividad de cara a puerta, algo que ya se le echaba en cara en Manchester, Barcelona y el Mundial 2026, donde también se vivió aquel momento de: “Que sea gol, por favor”.

Ferran ante Cabo Verde. (EFE/Lavandeira Jr)
Ferran ante Cabo Verde. (EFE/Lavandeira Jr)

Las cifras actuales son claras: cinco partidos con el PSG, ningún gol:

  • Le Mans: 90 minutos.
  • Manchester City: 14 minutos, con un penalti fallado.
  • Estrasburgo: 90 minutos, con una asistencia.
  • FC Barcelona: 70 minutos.
  • Olympique de Lyon: 65 minutos.
Ferran se lamenta del penalti fallado contra el City. (REUTERS/Phil Noble)
Ferran se lamenta del penalti fallado contra el City. (REUTERS/Phil Noble)

El relevo y lo que viene

El cambio tampoco le favoreció. Su sustituto, el joven mediocentro Mayulu, desequilibró el partido en el minuto 72, y Mika Godts cerró el 2-0 en el 84′, un resultado que devolvió al PSG el liderato de la Ligue 1. Ferran tendrá pronto dos citas para cortar la sequía: el viernes, ante el Le Havre en la Ligue 1, y el martes, ante el Villarreal en la Champions League.

Temas Relacionados

Ferran TorresPSGChampions LeagueLigue 1FútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

En febrero de este año, el club blanco ya se vio obligado a disculparse con el país asiático por una publicación del jugador español

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

El presidente de La Liga ha expresado sus disculpas tras el incidente surgido por unas declaraciones del jugador del Real Madrid

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

La broma viral ha desatado una crisis diplomático-comercial con el país asiático

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Lamine Yamal, Vicky López, Pere Romeu, Luis de la Fuente, Cata Coll, Unai Simón, Alexia Putellas y el FC Barcelona fueron los españoles que recibieron un premio

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

La futbolista española conquistó la cuarta Champions del club azulgrana y logró levantar el triplete nacional

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza Tardón exige al Gobierno desclasificar los informes del CNI sobre Ceuta en 15 días

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Feijóo presenta con Ayuso la lista del PP en Madrid para el 29-N y calienta su visita a la zona cero de los disturbios en Barcelona: “Seremos implacables con los violentos”

ECONOMÍA

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

DEPORTES

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora