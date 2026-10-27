La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

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Una jueza de Barcelona que tomó declaración a varios detenidos por los disturbios del 24 de octubre ha concluido que la concentración convocada a través de Blocus estaba “vacía de contenido, con el único fin de saquear los establecimientos de la zona de conflicto”. La magistrada acordó, entre otras medidas cautelares, prohibir a algunos investigados acudir a manifestaciones ante el riesgo de que participen de nuevo en hechos similares.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, corresponde a una de las juezas de guardia que atendió a parte de los 51 mayores de edad detenidos por su presunta relación con los incidentes. La resolución impone medidas que van desde comparecencias periódicas ante el juzgado hasta la prohibición de acudir a movilizaciones.

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La decisión judicial se conoce mientras los Mossos d’Esquadra investigan quién está detrás de las convocatorias difundidas bajo la marca Blocus, que ha vuelto a anunciar concentraciones para próximos días en Barcelona y otras ciudades. La red había utilizado perfiles de TikTok y grupos de Telegram y WhatsApp para difundir mensajes vinculados con protestas estudiantiles y sociales.

Actos de violencia contra los Mossos

En uno de los autos, la magistrada atribuye a dos detenidos un presunto delito de desórdenes públicos. Según la resolución, ambos habrían participado en “actos de violencia graves” mediante el lanzamiento de piedras, adoquines y otros objetos contra agentes de las unidades antidisturbios desplegados en la zona.

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La jueza sostiene que la intervención policial tenía como objetivo controlar la situación y evitar robos y saqueos en los comercios. A su juicio, las conductas investigadas “superan la lícita protesta ciudadana” y encajan en el delito de alteración grave de la paz pública previsto en el Código Penal.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

La prohibición de acudir a manifestaciones se apoya, según el auto, en la violencia ejercida por el grupo que se concentró en el centro de Barcelona. La resolución considera que el carácter de la protesta no justificaba los hechos posteriores y señala que la convocatoria habría servido como “excusa” para cometer saqueos.

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Los disturbios se produjeron en el entorno de plaza de Cataluña y derivaron en ataques contra comercios, daños en mobiliario urbano, incendios y enfrentamientos con los Mossos. El balance policial dejó 130 detenidos, entre ellos 72 menores de edad, además de daños en 23 establecimientos y decenas de intervenciones de los bomberos por fuegos.

La investigación sigue abierta sobre los organizadores

La magistrada también tiene en cuenta que los perfiles asociados a la convocatoria del 24 de octubre continuaron difundiendo llamamientos para concentraciones posteriores. Ese elemento, según razona, aconseja limitar la asistencia de algunos detenidos a manifestaciones para evitar una eventual repetición de comportamientos de naturaleza similar.

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Blocus utilizó consignas inspiradas en los Lycées indignés, una referencia a las movilizaciones estudiantiles en Francia. Sin embargo, la jueza distingue entre el derecho a la protesta y los hechos atribuidos a los investigados, que sitúa fuera de ese marco por la violencia y los saqueos registrados durante la jornada.

Un informe publicado por la empresa alicantina Golden Owl sostiene que la red vinculada con Blocus combinó perfiles públicos en redes sociales con canales privados de mensajería. El estudio describe carteles y vídeos para atraer participantes, además de grupos de Telegram y WhatsApp donde, según la compañía, se compartían datos sobre puntos de encuentro, vestimenta y acciones posteriores.

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Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopêna - Europa Press)

Golden Owl también afirma que el principal canal de Telegram asociado a Barcelona eliminó miles de mensajes después de que parte de su contenido se hiciera público. La firma señala que el grupo sustituyó mensajes directos por referencias a “matcha” y “yoga” y anunció la creación de un espacio “filtrado”.

La investigación judicial continúa para determinar quién administraba los perfiles y grupos desde los que se difundieron las convocatorias. Para el próximo sábado, Blocus ha vuelto a llamar a concentrarse en plaza de Cataluña.