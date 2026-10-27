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Miguel Bernardeau gana su primer premio por ‘La bola negra’: un reconocimiento gracias al papel que podría llevarlo a Hollywood

El actor acaba de recibir el Premio Actúa 2026, que otorga AISGE

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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Miguel Bernardeau acaba de ganar su primer galardón como actor gracias a su participación en La bola negra, la película de Los Javis que se ha convertido en un auténtico acontecimiento y que lleva recaudados más de 34 millones de euros.

La Fundación de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE) le entregó el Premio Actúa 2026 por su papel de Rafael Rodríguez Rapún, el amante de Federico García Lorca en la película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Aunque está basado en un personaje real, toda la parte en la que aparece Miguel Bernardeau, junto con Guitarricadelafuente, está basada en la obra de teatro La piedra oscura, de Alberto Conejero.

Después de que La bola negra ganara el Premio del Público en el pasado Festival de San Sebastián, este reconocimiento de AISGE podría considerarse como un primer paso dentro de una temporada de premios que podría extenderse más allá de las fronteras españolas.

Qué significa este premio para Bernardeau

“Me hace mucha ilusión”, reconoció el actor al recibir el galardón. Bernardeau recordó una frase de su abuela de cuando era joven: “Que todo se pega menos la hermosura”. Según explicó, ella le recomendaba juntarse con gente que supiera del oficio: “Eso he hecho”.

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Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'. (Elástica Films)

En declaraciones a Europa Press, el valenciano se mostró satisfecho con el reconocimiento: “Estoy muy contento”. Sobre su participación en la película, fue contundente: “Es un honor estar en una película así, que para mí es tan importante”.

El actor definió la experiencia de rodar La bola negra como “catártica y bonita” a nivel personal. Esa valoración coincide con la relevancia del papel: interpretar a una figura histórica vinculada a Lorca, en un proyecto que ya tiene proyección internacional después de que Netflix adquiriera los derechos de distribución de la película en Estados Unidos.

Opciones de cara a los Oscar y la cautela del actor

Al ser consultado sobre la posibilidad de verse a sí mismo llegando a los Oscar, Bernardeau optó por la prudencia. “Cuido mi imaginación. Hay que tener cuidado con lo que uno imagina”, respondió.

Esa cautela se produce en un contexto concreto: La bola negra ya fue seleccionada como representante de España en la carrera hacia los Premios Oscar, lo que sitúa al filme dentro del circuito de premios internacional de esta temporada.

La AISGE, institución que le entregó el Premio Actúa 2026, adelantó que este reconocimiento no será el único en la carrera del actor. La entidad subrayó el momento de proyección que atraviesa Bernardeau gracias a este papel.

Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún
Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún

La entidad destacó que Bernardeau sintió “el gusanillo del oficio” desde niño, cuando con siete u ocho años vio interpretar a Shakespeare en un teatro de Valencia. Lo definió como un “extraordinario actor capaz de abrirse en canal”, con una formación iniciada en Estados Unidos y un proceso de reciclaje profesional “permanente”.

De ‘Cuéntame cómo pasó’ a ‘La bola negra’

Aunque La bola negra marcó un punto de inflexión en su carrera, Bernardeau no es un recién llegado a la interpretación. Hace diez años debutó en televisión compartiendo plató con su madre, Ana Duato, en Cuéntame cómo pasó.

Desde entonces, su trayectoria ha incluido series como Sabuesos, Élite (con la que saltó a la fama), 1899, Zorro, Terra Alta y Querer, esta última bajo la dirección de Alauda Ruiz de Azúa, descrita por la AISGE como una realizadora “en estado de gracia”.

Su salto a la gran pantalla llegó con Ola de crímenes, a las órdenes de Gracia Querejeta y junto a Maribel Verdú, Javier Cámara y José Coronado. Después llegaron Josefina y La fiera, antes de su papel en La bola negra.

La AISGE resumió la filosofía de trabajo del actor con una frase propia de Bernardeau, quien concibe su profesión como “un ejercicio de entrega total, exigencia máxima y salto al vacío”. Esa definición acompaña ahora un momento de la carrera marcado por su primer premio por la película y por la proyección internacional que le ofrece formar parte de la candidatura española al Oscar.

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