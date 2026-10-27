España

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

El Banco de España constata una caída intensa de la solicitud de préstamos para comprar vivienda durante el tercer trimestre y prevé un empeoramiento de las condiciones de acceso al dinero

Una mujer y un hombre sentados frente a un empleado de traje en un escritorio con documentos, un monitor y mamparas de vidrio.
El empleado de un banco explica a una pareja las condiciones de una hipoteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Conseguir financiación para comprar una vivienda se complica en la recta final del año. Los bancos cada vez son más exigentes a la hora de conceder hipotecas, a la vez que suben el interés cobrado a por ellas. Los préstamos bancarios se encarecieron y la demanda de crédito cayó durante el tercer trimestre del año, con un retroceso especialmente acusado en la financiación destinada a adquirir una casa. Así lo recoge la Encuesta de Préstamos Bancarios publicada este martes por el Banco de España, que advierte de que esta tendencia podría prolongarse durante los últimos meses de 2026.

El diagnóstico de las entidades financieras apunta a un cierre de año desfavorable para los hogares que necesiten financiación. Los bancos prevén nuevas caídas de la demanda y un endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos familiares, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito y unas perspectivas menos favorables para el mercado inmobiliario.

PUBLICIDAD

Aunque los criterios de aprobación de las hipotecas permanecieron estables entre julio y septiembre, eso no impidió que las condiciones económicas de los nuevos préstamos se volvieran más restrictivas. Financiar una compra resulta más caro, lo que puede reducir la capacidad de endeudamiento de las familias y frenar nuevas operaciones.

Los tipos de interés frenan la demanda de hipotecas

El aumento del coste de los préstamos figura entre los principales factores que explican la menor demanda de financiación. Según la encuesta, los tipos de interés más elevados llevaron a hogares y empresas a solicitar menos crédito durante el tercer trimestre. En el caso de las hipotecas, las entidades señalaron también el empeoramiento de las perspectivas del mercado inmobiliario como un elemento que contribuyó a reducir las peticiones.

PUBLICIDAD

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Esta combinación puede influir en las decisiones de quienes tienen previsto comprar una vivienda. Un préstamo más caro aumenta el esfuerzo económico necesario para afrontar la adquisición, mientras que unas expectativas menos favorables pueden llevar a algunos compradores a retrasar la operación.

De cara al cuarto trimestre, los bancos esperan que el retroceso continúe. Las previsiones apuntan a nuevas caídas de la demanda en los distintos segmentos de crédito, con una contracción de la financiación a los hogares.

Las condiciones de los préstamos se endurecen

Más allá de las hipotecas, el encarecimiento del crédito también afectó a la financiación empresarial y a los préstamos destinados al consumo. Durante el tercer trimestre, los criterios utilizados para conceder préstamos se mantuvieron estables tanto para las empresas como para la adquisición de vivienda, mientras que se endurecieron ligeramente en los créditos al consumo y otros fines.

En las nuevas operaciones, no obstante, las condiciones económicas se hicieron más restrictivas. La financiación a las empresas se vio afectada por el aumento de los tipos de interés, al igual que los préstamos hipotecarios. En el crédito al consumo coincidieron dos factores: el encarecimiento de la financiación y unos criterios de concesión más exigentes.

Dos jóvenes observan carteles de "Se vende" con imágenes de casas y precios en euros en el escaparate de una agencia inmobiliaria.
Una pareja mira los anuncios de viviendas en venta expuestos en el escaparate de una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pymes, entre las más afectadas por la caída del crédito

El retroceso de la demanda también alcanzó a las empresas, aunque con diferencias según su tamaño. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentraron la caída de las solicitudes de financiación, mientras que la demanda de las grandes compañías registró un ligero aumento. Por plazos, el descenso destacó especialmente en los préstamos a más largo plazo.

Los tipos de interés más elevados explican buena parte de esta evolución. Cuando financiarse resulta más caro, las empresas pueden aplazar inversiones o reducir sus necesidades de endeudamiento, mientras que los hogares pueden posponer decisiones de compra que requieren un préstamo de elevada cuantía.

Para los próximos meses, los bancos prevén que la financiación empresarial se mantenga relativamente estable en términos generales, frente a una contracción del crédito a los hogares.

Los bancos también prevén más problemas para financiarse

A las perspectivas de menor demanda se suma otro factor: las entidades financieras esperan que empeore su propio acceso a los mercados de financiación. La encuesta señala que esta evolución afectaría tanto a la financiación minorista como a los mercados mayoristas, dos vías relevantes para obtener los recursos con los que los bancos sostienen su actividad crediticia.

El balance del Banco de España apunta así a un final de año complicado para el mercado del crédito. Las hipotecas destacan por la intensidad de la caída de la demanda, mientras que los bancos anticipan nuevas restricciones a la financiación de los hogares. El coste de los préstamos y las perspectivas de las entidades dibujan un entorno más exigente para quienes quieran comprar vivienda con financiación bancaria.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioHipotecasBancosEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

El especialista repasa prácticas habituales de mantenimiento y conducción que pueden tener efectos no deseados en los vehículos actuales

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

Cómo cuidar los geranios cuando llega el frío para que vuelvan a dar flores en primavera y no se marchiten

Aunque las bajas temperaturas pueden pasarle factura, esta planta puede conservar su vitalidad en otoño e invierno gracias a estos trucos

Cómo cuidar los geranios cuando llega el frío para que vuelvan a dar flores en primavera y no se marchiten

Investigadores del hospital Vall d’Hebron de Barcelona descubren tres sustancias en la sangre que pueden ayudar a evaluar la recuperación tras un ictus

El hallazgo permitirá estudiar los mecanismos biológicos del cerebro tras el infarto cerebral para comprender por qué unos enfermos mejoran la movilidad más rápido que otros

Investigadores del hospital Vall d’Hebron de Barcelona descubren tres sustancias en la sangre que pueden ayudar a evaluar la recuperación tras un ictus

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

Zapatero entregó al Estado un reloj de esmeraldas, otro de mármol y una artesanía de oro y plata que le regaló el rey saudí, pero no las joyas de 1,3 millones euros

Un militar de la Armada es condenado a prisión por ocultar que derramó por accidente miles de litros de combustible al mar: no tendrá que indemnizar al Estado por su error

La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

ECONOMÍA

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

DEPORTES

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Guti lanza una teoría de la conspiración sobre el Balón de Oro de Kane: “Como por casualidad, para el 70º aniversario, trasladan la ceremonia a Londres”

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”