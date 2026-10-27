Cada año se mejora la atención al ictus, pero uno de cada cuatro españoles sufrirá uno a lo largo de su vida: “Muchos no saben reconocer los síntomas y no llegan a tiempo”

Una serie de cortes tomográficos del encéfalo señala con una zona roja el área afectada por un ictus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ictus sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública en España y en el resto del mundo. A nivel nacional, cada año se diagnostican alrededor de 90.000 nuevos casos y fallecen más de 23.000 personas por esta patología. Pero a pesar de que la atención médica ha mejorado notablemente en los últimos años, la Sociedad Española de Neurología (SEN), en conmemoración del Día Mundial del Ictus este 29 de octubre, alerta de que uno de cada cuatro españoles sufrirá esta enfermedad cerebrovascular a lo largo de su vida.

Este porcentaje sigue preocupando a los profesionales de la salud, pues más del 30% de los supervivientes padece secuelas que provocan algún grado de discapacidad o dependencia. A escala global, la afección registra cerca de 12 millones de nuevos casos anuales y más de 7 millones de fallecimientos, unas cifras que se han incrementado cerca de un 70% en las últimas tres décadas debido principalmente al envejecimiento poblacional.

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Una urgencia médica en la que cada minuto cuenta

El trastorno cerebrovascular se produce cuando el flujo sanguíneo dirigido al cerebro se interrumpe o se reduce drásticamente. Sobre la naturaleza de esta enfermedad y el impacto inmediato en el tejido cerebral, la Dra. Mª Mar Freijo, Coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV SEN), explica más detalladamente que esto puede darse “por un coágulo que obstruye una arteria -lo que se denomina ictus isquémico y que supone alrededor del 80% de los casos- o por la rotura de un vaso sanguíneo, lo que da lugar a un ictus hemorrágico”.

No obstante, en sendos casos se habla de “una urgencia médica en la que cada minuto cuenta”, subraya la doctora. Y es que “por cada minuto que pasa sin que la sangre llegue al cerebro se pierden casi dos millones de neuronas y actuar en primeras horas reduce las complicaciones de esta enfermedad”, sostiene.

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Síntomas de un ictus (Shutterstock)

Por este motivo, es indudable que, ante esta situación de grave riesgo, la rapidez de respuesta acaba siendo determinante para el pronóstico vital y funcional del paciente. Así, la especialista enfatiza que “ante la sospecha de un ictus, es fundamental llamar de inmediato al 112, incluso si los síntomas son leves o desaparecen a los pocos minutos”.

El Código Ictus solo se usa en el 40% de los pacientes

A pesar de la gravedad de la patología, la SEN advierte de que solo la mitad de la población española (el 50%) sabría reconocer las señales de alarma. Entre las manifestaciones clínicas clave destacan la pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en un brazo o pierna (generalmente en un solo lado del cuerpo), la dificultad repentina para hablar o entender, la pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos y un dolor de cabeza inusualmente intenso y repentino.

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Esta falta de identificación se traduce en un grave retraso asistencial en la llegada a los centros hospitalarios. Respecto a esto, la Dra. Freijo declara que “el desconocimiento de estos síntomas, unido a la falta de reacción inmediata, hace que el Código Ictus —el protocolo de actuación coordinada que se activa al llamar al 112— solo se utilice en aproximadamente el 40% de los casos que se atienden en los hospitales españoles”, afirma. Una cifra que, según valora la especialista, queda “muy por debajo de su potencial para salvar vidas y reducir secuelas”.

De este modo, a pesar de que el abordaje sanitario ha experimentado notables avances tecnológicos y farmacológicos, el desconocimiento social frena el alcance total de estos progresos. “Cada año conseguimos abordar mejor el ictus una vez que el paciente llega al hospital, porque tenemos tratamientos cada vez más eficaces, pero mucha población aún no sabe reconocer los síntomas y muchos pacientes no llegan a tiempo de beneficiarse de ellos”, enfatiza la doctora.

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El ictus: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Unidades de ictus operativas en España

En los últimos 30 años, la mortalidad por ictus se ha reducido más de un 60% en Europa Occidental gracias a la implantación del Código Ictus, el desarrollo de Unidades de Ictus y la mejora asistencial. Sin embargo, la SEN subraya que estos indicadores podrían mejorar sustancialmente si la totalidad de las provincias contara con unidades de ictus plenamente operativas.

“Por eso insistimos tanto en la importancia de que toda la población conozca los síntomas del ictus y sepa que, ante cualquiera de ellos, se debe llamar de inmediato al 112, incluso si los síntomas son leves o desaparecen en pocos minutos”, sostiene. Y es que “solo así será posible que más pacientes lleguen a tiempo de beneficiarse de los avances terapéuticos y que se reduzca la mortalidad y la discapacidad de esta enfermedad”.

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Junto a la atención temprana, la prevención primaria constituye el pilar indispensable para frenar el avance de la enfermedad. Según estimaciones de la SEN, hasta el 90% de los casos de ictus se podrían evitar controlando adecuadamente los factores de riesgo vascular y manteniendo un estilo de vida saludable. Entre los principales factores modificables figuran la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y la fibrilación auricular.

Además, los neurólogos recuerdan que no es una enfermedad exclusiva de personas mayores: hasta un 20% de los casos se producen en menores de 55 años, registrándose un aumento de incidencia entre adultos jóvenes debido a hábitos poco saludables.

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