Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores con Salva Reina, Andrea Ros, Jorge Sanz y Carolina Lapausa

Concursantes de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

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Pasapalabra afronta una nueva semana en Antena 3 con la emoción por las nubes y el bote millonario en el horizonte. El concurso conducido por Roberto Leal, líder indiscutible de las tardes televisivas, renueva su plantel de colaboradores famosos para acompañar a los concursantes durante tres intensas jornadas, desde este lunes 26 hasta el miércoles 28 de octubre. Cuatro rostros de primer nivel del cine, el teatro y la ficción nacional se suman a la competición dispuestos a poner a prueba su rapidez mental, su agilidad léxica y su oído musical en las diferentes pruebas del formato.

La cita diaria adquiere una relevancia especial debido al reñido duelo que mantienen David Trigo y Moisés Laguardia, dos aspirantes de alto nivel que acumulan semanas de enfrentamientos directos y que acarician con la yema de los dedos el bote acumulado. En una pugna donde cada segundo cuenta antes de encarar la última prueba, la aportación del equipo naranja y del equipo azul resulta determinante para afrontar la prueba final con la mayor tranquilidad posible ante el cronómetro.

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Para cumplir con este exigente cometido, el plató de Atresmedia recibe a cuatro perfiles con trayectorias consagradas en la pequeña y la gran pantalla: el humor y la versatilidad de Salva Reina, la solvencia dramática de Carolina Lapausa, la frescura de Andrea Ros en plena promoción de su último trabajo cinematográfico y la veteranía de un icono de nuestro cine como Jorge Sanz.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Quién es Salva Reina

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1978 y criado en Málaga, Salva Reina es uno de los intérpretes más queridos y solicitados de la industria audiovisual española. Aunque inició su formación académica graduándose en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Granada, su vocación escénica se impuso a través del monólogo y la comedia, campos en los que pronto despuntó gracias a una naturalidad arrolladora.

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Salva Reina en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Su gran salto a la popularidad llegó de la mano de la exitosa serie de Antena 3 Allí abajo, ficción que le abrió las puertas a una carrera todoterreno con títulos como Malaka, Mano de hierro, Muertos S.L., Si lo hubiera sabido o Legado. Lejos de encasillarse en el registro cómico, Reina ha demostrado un extraordinario calado dramático en largometrajes como La isla mínima y, muy especialmente, en El 47, papel que le valió el reconocimiento unánime de la crítica y el Premio Goya a mejor actor de reparto. En el plano personal y profesional, forma una de las parejas más estables del panorama artístico junto a Kira Miró, con quien ha compartido cartel en comedias como Coartadas o Tres de más.

Quién es Andrea Ros

Nacida en Terrassa en mayo de 1993, Andrea Ros aterriza en el formato vespertino en plena vorágine promocional. La actriz catalana encabeza, junto a Patrick Criado, el elenco de Karateka, largometraje biográfico centrado en la historia de superación y esfuerzo de la campeona olímpica española Sandra Sánchez, cuyo estreno en salas de cine está fijado para este viernes 30 de octubre.

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Andrea Ros en 'Pasapalabra'. (Atresplayer)

Ros inició su andadura en la pequeña pantalla siendo una niña en producciones de la televisión autonómica catalana, debutando en el cine con apenas trece años en la aclamada Salvador (Puig Antich) (2006). A lo largo de las dos últimas décadas, su presencia ha sido habitual en ficciones de éxito como El internado, Punta Escarlata, BuenAgente, Mar de plástico y, más recientemente, el thriller Segunda muerte. Su trayectoria cinematográfica incluye títulos tan diversos como la película de terror REC 2, la comedia familiar Es por tu bien o la cinta navideña A mil kilómetros de la Navidad.

Quién es Jorge Sanz

Completa el cuarteto de ayudantes, uno de los nombres indispensables para entender la evolución del audiovisual en España: Jorge Sanz. Con una carrera que arrancó de manera precoz a finales de los años setenta, debutando a los diez años en La miel, de Pedro Masó, antes de saltar a producciones internacionales como Conan el Bárbaro y protagonizar Valentina—, el actor madrileño ha sido testigo y protagonista directo de algunas de las páginas más brillantes de nuestro cine.

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Jorge Sanz, en 'Deluxe'. (MEDIASET)

Proclamado referente generacional durante la década de los noventa, Sanz se alzó con el Premio Goya a mejor actor protagonista en 1990 por su recordado papel en Si te dicen que caí, de Vicente Aranda, cineasta con el que también rodó la célebre Amantes. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia del cine internacional al protagonizar Belle Époque, de Fernando Trueba, cinta galardonada con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1993, cineasta con quien repetiría en La niña de tus ojos.

Quién es Carolina Lapausa

La actriz madrileña Carolina Lapausa llega al concurso en un momento de plena popularidad gracias a su papel como Luz Borrell en la serie diaria de Antena 3 Sueños de libertad. En la ficción, su personaje de médica formada junto a su padre en las perfumerías De la Reina se ha ganado el cariño de millones de espectadores que siguen cada tarde las tramas de la colonia.

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Carolina Lapausa es Luz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Formada inicialmente en danza clásica y española en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, Lapausa decidió orientar su futuro profesional hacia la interpretación, licenciándose en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), completando sus estudios en escuelas de Nueva York, Londres y Buenos Aires. Desde su debut televisivo en el año 2000 en la emblemática Al salir de clase, la actriz cuenta con una hoja de servicios intachable en series de época y suspense como La Señora, Amar es para siempre, 14 de abril. La República, Cuéntame cómo pasó, Pulsaciones o Estoy vivo, compaginando la televisión con el teatro y el cine en cintas como TOC TOC.