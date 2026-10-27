El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE)

Guardar

Un informe de la empresa alicantina Golden Owl sostiene que la red identificada como Blocus combina la captación en redes sociales con grupos privados de mensajería para preparar saqueos, ocultar sus planes y extender sus convocatorias a distintas ciudades españolas. El estudio sitúa los primeros mensajes vinculados con esta marca en Madrid, antes de los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, y describe después un cambio de lenguaje en Telegram tras la exposición pública de los chats.

La investigación, elaborada a partir de más de 10.000 elementos localizados en siete plataformas, reconstruye una estructura que, según sus autores, se apoya en TikTok e Instagram para atraer participantes, y en canales de Telegram y WhatsApp para trasladar las conversaciones a entornos con menor visibilidad. El informe no identifica a las personas que están detrás de los perfiles, pero afirma haber documentado una red de cuentas que se crean, se renombran o se reutilizan durante unos días para difundir convocatorias vinculadas a una ciudad y una fecha.

PUBLICIDAD

Según Golden Owl, la actividad de la marca comenzó en Madrid el 8 de octubre, cuando una cuenta de TikTok convocó a los jóvenes a reunirse los días 10 y 11 en Sol. La movilización no tuvo el resultado esperado pero quedó como antecedente de la activación posterior en Barcelona.

De los carteles a los grupos privados

El informe describe una secuencia repetida en varias cuentas: carteles y vídeos difundidos en abierto, códigos QR o llamados a escribir por mensaje directo y, después, el acceso a grupos privados. En esos espacios, según la investigación, se concretaban horarios, vestimenta, puntos de encuentro y mensajes dirigidos a los participantes.

PUBLICIDAD

Golden Owl sostiene que las publicaciones abiertas mezclaban referencias a la educación pública, la precariedad o un “futuro mejor” con imágenes de incendios, locales saqueados y enfrentamientos con la policía. La firma identifica carteles con formatos similares para Barcelona y Madrid, con cambios en la ciudad, la fecha o la consigna, y los atribuye a una misma infraestructura gráfica.

Un cartel y mensajes del canal de Telegram Blocus convocan a disturbios y saqueos en Barcelona durante la noche del 31 de octubre. (EFE / Telegram)

Esa identidad visual incluía carteles con diseños compartidos, referencias recurrentes a una corona e imágenes generadas mediante inteligencia artificial. La investigación sostiene que esos materiales adaptaban las fechas, las localidades y las reivindicaciones a cada convocatoria, mientras mantenían elementos comunes.

PUBLICIDAD

El informe también señala que parte de la difusión quedó en manos de cuentas con un público mayor que el de los perfiles organizadores. Algunos vídeos relacionados con los disturbios alcanzaron cientos de miles de reproducciones. Para Golden Owl, la red no funciona como una organización tradicional con dirigentes o portavoces reconocibles, sino como una marca sostenida por perfiles de corta duración, materiales gráficos y grupos cerrados.

Del saqueo al lenguaje en clave

Uno de los principales hallazgos del estudio se refiere al canal de Telegram asociado a Blocus-BCN. Golden Owl afirma que el grupo pasó de unos 690 miembros a 1.376 en alrededor de 20 horas, entre la tarde del 25 de octubre y el mediodía del 26. Durante ese período, el historial anterior dejó de estar visible y los mensajes más directos fueron reemplazados por expresiones aparentemente ajenas a una movilización.

PUBLICIDAD

Antes de esa eliminación, el canal contenía conversaciones sobre concentraciones, comercios de alto valor, posibles vías de reventa de artículos sustraídos, incendios de contenedores y agresiones contra agentes, según el informe. La investigación reproduce mensajes que planteaban la comunicación de ubicaciones con poca antelación, desplazamientos rápidos entre distintos puntos y la dispersión del grupo después de cada acción.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

Tras la purga del canal, el administrador habría fijado un mensaje que hablaba de reunirse para “tomar un matcha” y recibir ubicaciones de parques para “hacer yoga”. Para Golden Owl, esas referencias constituían un lenguaje en clave que reemplazaba el plan expuesto antes en el grupo. El estudio asegura que el chat comenzó a mostrar como primer mensaje visible el número 11.579, por lo que calcula que unos 11.500 mensajes y eventos dejaron de estar disponibles.

PUBLICIDAD

La actualización publicada el 26 de octubre también recoge que el administrador anunció la creación de un grupo “filtrado”, después de advertir que la policía ya estaba dentro del canal principal. En esa misma actualización, Golden Owl registró menciones a establecimientos concretos de Barcelona y Terrassa, además de conversaciones sobre herramientas para romper escaparates, armas y medidas para protegerse de los gases lacrimógenos.

Madrid, Barcelona y una red con presencia en 18 localidades

El informe sitúa una primera fase de actividad en Madrid a comienzos de octubre. Después, según Golden Owl, el 19 de octubre se activaron, reciclaron o renombraron varias cuentas vinculadas con la marca en Barcelona para impulsar la convocatoria del día 24 en plaza de Cataluña.

PUBLICIDAD

La noche de los disturbios en la capital catalana, varias cuentas comenzaron a publicar carteles para Madrid. Los anuncios no coincidían por completo en los horarios y los lugares, aunque apuntaban a concentraciones en Sol y plaza de España durante Halloween. Golden Owl incorpora además una ruta difundida en uno de los carteles por el centro de la capital y mensajes que derivaban a los interesados a conversaciones privadas.

Disturbios en Barcelona (Europa Press)

El análisis atribuye a la red indicios de actividad en 18 localidades de 11 comunidades autónomas. Entre las ciudades con convocatorias fechadas, el documento menciona Barcelona, Madrid, Bilbao, Terrassa, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Santander y Pamplona. También identifica cuentas o grupos asociados a Asturias, Badalona, Elche, Alicante, Algeciras y Murcia.

PUBLICIDAD

Golden Owl sitúa los riesgos más inmediatos en Barcelona y Madrid para el 31 de octubre. El informe menciona además una convocatoria en Terrassa para el 2 de noviembre y una campaña nacional para el 30 de noviembre en 12 ciudades. El documento asigna distintos niveles de confianza a sus referencias territoriales según el material disponible en cada caso.

Vínculos europeos y mensajes de represalia

La investigación también señala referencias a protestas o movilizaciones en Francia, Italia, Albania y Bélgica, además de publicaciones vinculadas con una convocatoria prevista para el 31 de octubre en ciudades de Alemania. Golden Owl considera que la coincidencia de fechas, diseños y mensajes justifica mantener la observación sobre esos vínculos.

PUBLICIDAD

El informe, sin embargo, señala que esos elementos no prueban la existencia de operadores comunes, una coordinación con organizaciones extranjeras ni una dirección desde fuera de España. La empresa tampoco identifica a las personas que controlan las cuentas españolas ni establece la existencia de patrocinadores.

Un manifestante enmascarado lanza piedras en medio de los enfrentamientos con la policía francesa. (REUTERS/Pedro Nunes)

La investigación incluye un apartado sobre cuentas de X que, después de los disturbios de Barcelona, difundieron mensajes contra migrantes y llamados a ejercer violencia contra participantes en los altercados. Golden Owl diferencia esas publicaciones de la red Blocus y afirma que no encontró elementos que acrediten una coordinación operativa entre ambas.

El estudio señala que algunas de esas cuentas figuraban en los registros de transparencia de X como localizadas en Francia, Ecuador o Uruguay. Para la empresa, la coincidencia entre nuevas convocatorias y la circulación de mensajes de represalia añade un riesgo de enfrentamientos en torno a las fechas anunciadas.