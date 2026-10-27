España

El emotivo reencuentro de Felipe VI con la profesora que cambió su juventud: “Pensé que me había tocado la lotería, al tercer día ya nos compenetramos”

La historiadora Carmen Iglesias, de 84 años, ha contado cómo era el monarca como alumno en los años ochenta

Felipe VI
El rey se reencuentra con su profesora. (Europa Press)
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Apenas superadas las cuarenta y ocho horas desde que fuera intervenido de cataratas en su ojo izquierdo en Oviedo, el rey Felipe VI ha demostrado que su sentido del deber institucional está por encima de cualquier pauta médica de reposo. Lejos de despejar su agenda de compromisos o protegerse tras unas gafas oscuras, el monarca arrancó la semana al frente de un solemne compromiso en Madrid: la tradicional apertura del curso académico de las Reales Academias, celebrada en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Más allá de los discursos protocolarios y la estricta liturgia que acompaña a estas instituciones centenarias, la jornada reservaba un momento personal de enorme carga emotiva. Entre las autoridades y académicos que aguardaban al jefe del Estado se encontraba Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y una de las figuras más determinantes e influyentes en los años de formación de don Felipe. Un saludo cálido, una sonrisa cómplice y gestos de cariño espontáneo bastaron para romper la rigidez del protocolo y evidenciar que la conexión entre alumno y maestra permanece inalterable.

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Casi cuatro décadas después de que sus caminos confluyeran en el Palacio de la Zarzuela, la relación entre el soberano y la célebre historiadora encarna una de las alianzas intelectuales y humanas más sólidas y discretas de la Corona contemporánea. En una etapa crucial en la que el entonces príncipe de Asturias debía construir los cimientos de su futuro papel institucional, Iglesias se convirtió en mucho más que una profesora: fue una confidente y un faro de criterio cuyo legado sigue acompañando al monarca en su madurez.

Así era Felipe VI como alumno

Para comprender la trascendencia de este reencuentro, es necesario retroceder a mediados de los años ochenta, cuando una prestigiosa docente universitaria asumió la responsabilidad de impartir Historia y Pensamiento Político al joven heredero. Don Felipe, que por entonces transitaba por una etapa marcada por la prudencia y una acusada reserva natural, no tardó en encontrar en Iglesias un espacio de confianza absoluta. Así lo recordaba la propia historiadora, que a sus 84 años conserva intacta su lucidez, durante una sincera entrevista con Mara Torres en el programa El Faro de la Cadena SER: “Él era un chico muy jovencito, muy tímido. Al segundo o tercer día ya nos compenetramos”, explicaba con cariño al evocar aquellos primeros compases pedagógicos.

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Lejos de ceñirse a explicaciones superficiales, la académica se propuso dotar al príncipe de un criterio riguroso y profundo. Fue precisamente en una de esas intensas jornadas lectivas donde se produjo un instante que quedó grabado para siempre en la memoria de la profesora. Don Felipe acababa de estudiar nociones teóricas en la universidad, pero Iglesias quiso llevar el análisis un paso más allá: “Le había explicado a Hobbes y Locke. Lo que había recibido en la facultad estaba muy bien, pero yo lo aumenté. De repente, lo veo moviéndose en la mesa y dijo: ‘¡Ah! Claro, ahora lo entiendo’“.

Aquella chispa de comprensión emocionó profundamente a la maestra: ”Pensé: ‘Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente y que disfruta al saber más’“. Preguntada además por las capacidades intelectuales del soberano, Iglesias fue tajante y rotunda: ”¿Si es inteligente? Sí. Siempre, totalmente".

Carmen Iglesias y Felipe VI
Felipe VI se reencuentra. (Casa Real)

Una lealtad forjada a lo largo de veinte años

La sintonía entre ambos fue tan enriquecedora que las lecciones no terminaron cuando don Felipe concluyó su etapa académica reglada y sus estancias formativas en el extranjero, como su paso por Canadá. En lugar de cerrar los libros, el futuro jefe del Estado insistió en continuar con aquellos encuentros de debate y aprendizaje humanista. “Cuando ya acabó la carrera, vino y dijo: ‘Vamos a seguir porque esto es muy bonito y muy divertido y nunca se acaba”, rememoraba Iglesias con una sonrisa en El Faro de Cadena SER.

Don Felipe llegó a sugerir la idea de verse religiosamente todos los jueves para seguir aprendiendo, una propuesta que debieron adaptar debido a la apretada agenda laboral de la historiadora, pero que ilustra a la perfección la curiosidad constante del monarca.

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”. El monarca ha acudido junto a la reina Letizia a la celebración del 75º aniversario del galardón literario

La cita de este lunes en Madrid no ha hecho más que confirmar esa lealtad compartida: el homenaje íntimo y sincero de un soberano que, aun con el postoperatorio de cataratas a cuestas, no pierde la ocasión de dedicar la mejor de sus sonrisas a la mujer que le enseñó a reflexionar sobre la historia y sobre su propio destino.

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