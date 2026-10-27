España

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

La tasa de paro juvenil baja hasta el 23,3% en España pese a sumar 27.100 desempleados durante el verano

Cinco jóvenes con ropa deportiva en un banco de madera y en el suelo de un parque arbolado junto a un camino pavimentado.
Un grupo de jóvenes pasan el tiempo sentados en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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España registra un aumento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan frente a un retroceso de quienes compaginan ambas actividades. Al cierre del tercer trimestre, el número de ‘ninis’ ascendía a 1.222.400 personas de entre 16 y 29 años, 113.200 más que en el mismo periodo de 2025. En paralelo, los ‘sisis’ —jóvenes que estudian y trabajan— se redujeron en 12.700 hasta situarse en 1.014.100, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comparación entre ‘ninis’ y ‘sisis’ hace que los primeros superen en 208.300 personas a los segundos. La cifra de jóvenes que ni estudia ni trabaja alcanza su nivel más elevado en un tercer trimestre desde 2020, justo cuando la tasa de paro juvenil baja hasta el 23,33%, frente al 23,77% registrado tres meses antes. Durante los meses de verano se crearon 125.400 puestos de trabajo para menores de 25 años, un incremento del 8,5% respecto al trimestre anterior.

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Pese al avance de la ocupación, el desempleo juvenil también aumentó: al terminar septiembre había 487.100 parados menores de 25 años, 27.100 más que en el segundo trimestre, lo que supone una subida del 5,9%.

La contradicción de la tasa de paro entre los jóvenes se explica por el fuerte aumento de la población activa durante el verano: 152.500 jóvenes más se incorporaron al mercado laboral, un crecimiento del 7,9%, hasta alcanzar los 2.087.600. Es decir, el número de jóvenes que trabajan o buscan empleo aumentó con suficiente intensidad como para reducir la tasa de paro, aunque el volumen total de desempleados también creciera.

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El paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo ( 0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística

Los jóvenes de 20 a 24 años concentran el repunte del desempleo

Por edades, el comportamiento del paro fue desigual. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, el número de desempleados se incrementó en 39.700 personas durante el tercer trimestre, un 12,6% más que en el periodo anterior. En cambio, el desempleo cayó en 12.700 personas entre quienes tienen de 16 a 19 años, un descenso del 8,7%. En términos anuales, ambos grupos registraron reducciones: 10.900 parados menos entre los jóvenes de 20 a 24 años y 6.300 menos entre los de 16 a 19.

El balance del empleo también muestra diferencias entre generaciones. Los jóvenes de 20 a 24 años sumaron 83.800 ocupados entre julio y septiembre, un aumento del 6,6%, mientras que el grupo de 16 a 19 años incorporó 41.600 trabajadores, un 20% más. En conjunto, ambas franjas protagonizaron algunos de los mayores avances trimestrales de la ocupación.

Más jóvenes buscan su primer empleo

Otro de los indicadores que refleja las dificultades de acceso al mercado laboral es el número de personas que buscan su primer puesto de trabajo. Este colectivo, integrado mayoritariamente por jóvenes, aumentó en 16.300 desempleados durante el tercer trimestre, un 5,2% más, hasta alcanzar los 325.300. La cifra evidencia que la entrada al mundo laboral continúa siendo un reto para una parte de la población, incluso en un periodo en el que la ocupación juvenil registró un avance significativo.

En el conjunto de España, el número de personas desempleadas se situó en torno a los 2,59 millones al cierre de septiembre. Los menores de 25 años representaban el 18,8% del total de parados, mientras que los desempleados de larga duración —aquellos que llevan más de un año buscando trabajo— suponían el 34,1%. Este último grupo, no obstante, redujo su volumen en 12.400 personas durante el trimestre, hasta las 883.300, y acumuló un descenso interanual de 21.100 desempleados.

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