El thriller protagonizado por Luis Zahera que retrata la violencia extrema y quiere servir como “terapia de choque”: “Está tan normalizada que nos aliena”

Entrevista con Luis Zahera, Inma Cuesta, José Manuel, Poga, Ana Wagener y Jordi Mollà, protagonistas de 'Leones en invierno'

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Madrid, 1989. Los Ultras Sur, el grupo radical de extrema derecha del Real Madrid, se enfrentan a los hooligans del Manchester United en plena Plaza Mayor. Entre la marabunta de puñetazos y las armas blancas, destaca la nuca desnuda de uno de los jóvenes que participan en la reyerta. Sus ojos dan la espalda al espectador, pero el tatuaje pone los pelos de punta: un león y su rugido, listo para atacar. Él es Hidalgo, el líder de este grupo neonazi al que muchos años más tarde da vida Luis Zahera.

Así empieza Leones en invierno, el nuevo thriller del cineasta Albert Pintó (La casa de papel, Berlín, Tierra de nadie), que está inspirada en la novela homónima del periodista de investigación Carlos Augusto Casas y cuya cinta recupera algunos de los ingredientes habituales del universo del director: policías, narcos y corrupción. ¿Su columna vertebral? La violencia. Pero la ultra, la que intoxica y sale de las entrañas. 30 años después de los altercados, el personaje de Zahera es un hombre nuevo. Ahora trabaja como panadero y lleva una tranquila vida familiar. Sin embargo, la muerte de su hija (María Romanillos) en un atropello hará aflorar una violencia que no es cosa del pasado y que desembocará en policías corruptos, mafiosos, narcos y yonquis a los que da vida un reparto de lujo: Roberto Álamo, Luis Callejo, Inma Cuesta, Irene Escolar, Ana Wagener, José Manuel Pogo y Jordi Mollà.

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Imagen de 'Leones en invierno'.

“Me interesaba esta maldad desde la pérdida, el horror y desde una familia que se descompone”, apunta el actor a Infobae. Conocido por dar vida a algunos de los mejores villanos del cine español, el actor gallego encontró en este proyecto la posibilidad de explorar “la violencia masculina como telón de fondo”.

Y es que la ficción no escatima en las dos horas de metraje. “Me gusta esta reflexión sobre la violencia de una familia. La diferencia entre cómo lo transita una mujer y cómo lo transita un hombre. El desastre en que se convierte la transición”, añade el actor sobre su personaje, que busca vengar la muerte de su hija ante las sospechas de que la policía está encubriendo a alguien, mientras Cuesta, a quien da vida a su mujer, apuesta por investigar lo ocurrido junto a una periodista, a la que interpreta Irene Escolar. “La violencia está tan normalizada que nos aliena de tal manera que espero que la gente reflexione un poquito con la ficción”, prosigue sobre la cinta, que recuerda lo presente que está en la vida diaria, desde en el mundo del fútbol hasta en casa o en la política.

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Un retrato de la violencia en todas sus formas

Cuesta recuerda que la “violencia se aprende” y que, como menciona el gallego, es una cuestión de género. “Me gusta que él [Zahera], como hombre, no se sienta interpelado por eso”, señala Cuesta sobre su compañero de reparto, que durante la conversación ha reconocido que la violencia suele ser ejercida por hombres. “Creo que es muy importante hablar sobre ello. Al final es algo muy educacional”, afirma.

Cuesta recurre a su experiencia como madre para explicar cómo intenta transmitir esta idea a sus hijos -tiene una niña y un niño en común con su mujer, la guionista y productora Ángeles Maeso-. “Siempre les digo que la mejor pelea es aquella en la que no están. Y que, si te pegan, no tienes que devolverla, sino pedir ayuda”. “Escucho a muchos padres o madres que le dicen a sus hijos: ‘Si te pegan, la devuelves’. Si tú aprendes eso de pequeño, cuando seas mayor vas a hacer lo mismo. Tenemos que empezar a educar que no es divertido que te regalen una pistola para jugar a que pegas tiros”, prosigue. “Hay que utilizar la palabra. Es el arma más poderosa que existe”.

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Imagen de 'Leones en invierno'.

Pero la violencia de Leones en invierno no se limita al ámbito familiar. También atraviesa las instituciones y las relaciones de poder. De ello dan buena cuenta los personajes de José Manuel Poga y Ana Wagener, que interpretan a dos policías cuyos principios morales se ponen a prueba a medida que avanza la trama, donde la corrupción y la delincuencia se entremezclan con la investigación de la muerte de la joven. También en el caso de Jodi Mollá, que interpreta al capo de la mafia, El Yeti. En el caso de la actriz, la ganadora de un Goya y nominada en otras tres ocasiones, la película “podría funcionar casi como terapia de choque”. “Tienes violencia de todas las categorías. La tienes enfrente, no la esconden, y eso te hace también reflexionar”, explica.

“A mis hijos siempre les digo que la mejor pelea es aquella en la que no están”

“Parte de la situación humana y social actual tiene su raíz en la violencia. Está muy intrínseca en la sociedad. Y ese es el trabajito que tenemos que hacer. El cine está para que puedas reflexionar y darte cuenta de que a lo mejor esa no es la mejor manera de transitar y de habitar el mundo”, reconoce Poga, otro de los malos malísimos del cine español, que saltó a la fama precisamente por interpretar a un agente en Grupo 7 (2012) y como Gandía, jefe de seguridad del Banco de España en las tres últimas temporadas de La casa de papel.

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En este caso, Poga describe a su personaje como un policía “lleno de ambición” que se mueve constantemente entre dos extremos: “No tiene claro si inclinarse hacia el heroísmo o hacia la perversión. Según las circunstancias que pasan durante la película, va tomando decisiones más o menos acertadas, pero al final es un caso de supervivencia”, apunta. Wagener, que define a su personaje como “resolutivo”, interpreta a una agente cuyas responsabilidades la empujan a tomar decisiones cada vez más complicadas. “Es una mujer que va avanzando en la desesperación por intentar solucionar algo, pero al final creo que ni ella misma sabe si el camino que está tomando es el correcto”, explica.

Imagen de 'Leones en invierno'.

Y aunque la violencia de Leones en invierno pertenezca al terreno de la ficción, trasladarla a la pantalla tampoco ha sido tarea fácil. Especialmente para Luis Zahera, que ya durante la promoción de Tierra de nadie, su segunda colaboración con el director, dijo que no se llevaba especialmente bien con las escenas de acción. “Yo tenía muchos dobles. Si a la acción le sumas que está rodada de noche, que yo tengo 60 años... Cada vez llevas peor la acción y la noche y todo. Pero bueno, hay que acudir al niño que tienes dentro”, reconoce.

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Inma Cuesta no tarda en bromear sobre las habilidades físicas de su compañero: “Él es como Tom Cruise, él lo hace todo”. “Esta película necesitaba noche, necesitaba violencia, necesitaba lágrimas, acción... Es una película oscura y hay que darlo todo”, defiende. Una oscuridad que contrasta con el mensaje que lanza para cerrar la entrevista: “Hay que quererse más. Quererse, hombre, quererse y no pegarse”.