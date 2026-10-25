Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

José Mourinho. (Dani Pozo/AFP Photo)

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“El mundo se paraba”. Así recuerda José Mourinho los Clásicos. Hoy vuelve 13 años después. “No solo era Madrid y Barcelona, ni tan siquiera España. Era el mundo entero”, dijo en entrevista con Vanity Fair. Este domingo, a las 21:00 horas, el fútbol se volverá a parar. Madridistas y culés se ven de nuevo las caras. Hansi Flick vs el técnico luso. La primera vez que se enfrentan en un partido como este.

Es la segunda etapa de José Mourinho al frente del conjunto blanco. Entre 2010 y 2013, ‘The Special One’ jugó 17 veces contra Barça en Liga, Copa, Supercopa y Champions. Ganó cinco, empató seis y perdió seis. Pero detrás de esas cifras, con Guardiola, Messi y Cristiano como protagonistas, hay una historia bastante más movida.

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Hansi Flick y Mourinho. (Europa Press)

Un 5-0 de bienvenida

Su estreno en el Camp Nou fue el 29 de noviembre de 2010. El Madrid llegaba con 12 jornadas sin perder y se marchó con un 5-0 que todavía se recuerda como “la manita”. Marcaron Xavi, Pedro, Villa (dos) y Jeffrén.

Mourinho tomó nota. Con Messi, Xavi, Iniesta y Busquets en plena madurez enfrente, ajustó el plan: un Madrid más físico y compacto, que buscaba los espacios al contraataque. Retrasó además a Pepe al mediocentro para cortar el juego azulgrana.

Lionel Messi. (FC Barcelona)

Cuatro Clásicos en 18 días

La prueba llegó en la primavera de 2011, entre el 16 de abril y el 3 de mayo, con cuatro cruces entre Liga, Copa y Champions. El primero fue un 1-1 en el Bernabéu, con penaltis de Messi y Cristiano. Albiol vio la roja y Mourinho se quejó de estar “cansado de jugar siempre contra el Barça con uno menos”.

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Cuatro días después, el 20 de abril, llegó la final de Copa en Mestalla. Tras 90 minutos sin goles, la decidió en la prórroga un cabezazo de Cristiano a centro de Di María, en el minuto 103.

Cristiano Ronaldo celebra un gol contra el FC Barcelona. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

“El puto amo” y el “¿Por qué?”

La semifinal de Champions subió la temperatura. Antes de la ida, Guardiola soltó una frase que pasó a la historia: en la sala de prensa, dijo que Mourinho “es el puto jefe, el puto amo”. En el campo, Pepe fue expulsado por una entrada a Alves y Messi marcó los dos goles del 0-2. Mourinho, también expulsado, respondió en rueda de prensa con su famoso “¿Por qué?”, cuestionando el trato que recibía el Barça en Europa. En la vuelta hubo un 1-1 y el Barça pasó a la final.

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Cristiano Ronaldo y Leo Messi. (Reuters/Albert Gea)

Un dedo en el ojo

El 17 de agosto de 2011, en la vuelta de la Supercopa en el Camp Nou (3-2 para el Barça), una tangana tras la expulsión de Marcelo por una entrada a Cesc acabó con Mourinho metiéndole un dedo en el ojo a Tito Vilanova, entonces segundo entrenador azulgrana.

José Mourinho. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Calma, calma

La revancha llegó el 21 de abril de 2012. El Madrid ganó 1-2 en el Camp Nou con goles de Khedira y Cristiano, que celebró pidiendo calma al público con la mano en el pecho. Aquel resultado le dejó siete puntos de ventaja con cuatro jornadas por jugar. Terminaría siendo la Liga de los 100 puntos y los 121 goles.

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Los números también cuentan una evolución. En los diez primeros Clásicos, Mourinho solo ganó uno, empató cuatro y perdió cinco. En los siete últimos, ganó cuatro, empató dos y perdió uno. Cerró su etapa con cinco Clásicos seguidos sin perder, el último el 2 de marzo de 2013, un 2-1 en el Bernabéu con goles de Benzema y Ramos. En mayo de 2013 salió del club “por mutuo acuerdo”, y Florentino Pérez insistió en que “nadie ha sido despedido”.

Cristiano Ronaldo pide calma. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Un Clásico con precedentes

El Madrid llega a este partido en tercera posición, a seis puntos del líder. No obstante, los azulgranas vienen de perder 4-2 en París ante el PSG, y el equipo de Mourinho, de golear 4-1 al Leipzig en Champions.

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Además, Mourinho ya ha empezado a calentar el ambiente, diciendo que el Madrid pierde “24 horas de reposo”. “Para el Clásico no existe confianza. Es un partido más del campeonato, pero no es un partido como los otros”.