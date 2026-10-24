Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)

Faltan 36 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. El lunes cierra el plazo para que las distintas formaciones presenten sus candidaturas al Congreso y al Senado: este domingo está previsto que Feijóo reúna en Salamanca a todas sus cabezas de lista. Hoy sábado, los líderes del PSOE y el PP celebran sendos actos de precampaña, el primero en Granada y el segundo en Vigo.

En el Senado, la mayoría se disputará previsiblemente entre dos grandes bloques: por un lado, una lista conjunta del PSOE y Frente Amplio; por otro, una alianza aún por definir entre el PP y Vox que podría permitirles conservar el control de la Cámara Alta. Todas las encuestas, salvo la del CIS, anticipan que ambos partidos de derecha alcanzarán con holgura los escaños necesarios para formar gobierno, con Vox, liderado por Santiago Abascal, como la fuerza que más crecería respecto de las elecciones de 2023

Los debates de cara al 29-N siguen sin cerrarse. El cara a cara entre Sánchez y Feijóo tiene fecha fija para el 16 de noviembre, previsiblemente en Mediaset a falta de confirmación de los socialistas, mientras el debate a cuatro continúa sin sede definida por el desacuerdo entre PSOE y PP sobre si debe celebrarse en RTVE o Atresmedia. El encuentro entre portavoces parlamentarios, aceptado por el PP para el 23 de noviembre en TVE, tampoco ha sido confirmado por el PSOE. Abascal, Feijóo, Colau y Sánchez han aceptado ya entrevistas individuales en el pódcast The Wild Project, que se publicarán el 13 de noviembre.