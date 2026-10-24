España

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

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Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)
Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)

Faltan 36 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. El lunes cierra el plazo para que las distintas formaciones presenten sus candidaturas al Congreso y al Senado: este domingo está previsto que Feijóo reúna en Salamanca a todas sus cabezas de lista. Hoy sábado, los líderes del PSOE y el PP celebran sendos actos de precampaña, el primero en Granada y el segundo en Vigo.

En el Senado, la mayoría se disputará previsiblemente entre dos grandes bloques: por un lado, una lista conjunta del PSOE y Frente Amplio; por otro, una alianza aún por definir entre el PP y Vox que podría permitirles conservar el control de la Cámara Alta. Todas las encuestas, salvo la del CIS, anticipan que ambos partidos de derecha alcanzarán con holgura los escaños necesarios para formar gobierno, con Vox, liderado por Santiago Abascal, como la fuerza que más crecería respecto de las elecciones de 2023

Los debates de cara al 29-N siguen sin cerrarse. El cara a cara entre Sánchez y Feijóo tiene fecha fija para el 16 de noviembre, previsiblemente en Mediaset a falta de confirmación de los socialistas, mientras el debate a cuatro continúa sin sede definida por el desacuerdo entre PSOE y PP sobre si debe celebrarse en RTVE o Atresmedia. El encuentro entre portavoces parlamentarios, aceptado por el PP para el 23 de noviembre en TVE, tampoco ha sido confirmado por el PSOE. Abascal, Feijóo, Colau y Sánchez han aceptado ya entrevistas individuales en el pódcast The Wild Project, que se publicarán el 13 de noviembre.

En pocas líneas:

08:41 hsHoy

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal

Los ministerios de Justicia y Exteriores tienen hasta el miércoles para hacer llegar al tribunal la relación nominal

José Manuel Albares y Félix Bolaños en sus escaños en el Congreso. (Eduardo Parra/ Europa Press)
José Manuel Albares y Félix Bolaños en sus escaños en el Congreso. (Eduardo Parra/ Europa Press)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un ultimátum de cinco días al Gobierno para que entregue la lista con los nombres de 163.020 personas inscritas para votar desde el extranjero que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como Ley de Nietos. La Sección Cuarta del alto tribunal advierte de manera directa al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que afrontarán multas de 1.000 euros a título personal e investigaciones penales si no remiten los datos requeridos antes de las 15:00 horas del miércoles, 28 de octubre.

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08:38 hsHoy

Pedro Sánchez confirma su presencia en el pódcast de Jordi Wild: “¡Acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!”

El presidente del Gobierno ha confirmado su participación a través de un mensaje en X

Pedro Sánchez será entrevistado por Jordi Wild (Composición Infobae)
Pedro Sánchez será entrevistado por Jordi Wild (Composición Infobae)

Pedro Sánchez ha confirmado que participará en las entrevistas de The Wild Project, el espacio de Jordi Wild en YouTube que reunirá por separado a los candidatos de los cuatro principales partidos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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08:33 hsHoy

El PSOE recorta diferencias con el PP, que cae 14 escaños en beneficio de Vox, según una encuesta de IMOP para El Confidencial

Una encuesta de IMOP para El Confidencial publicada esta semana muestra un acercamiento entre bloques, aunque la derecha conserva una ventaja clara. En quince días, la izquierda le ha restado doce escaños a la derecha: PP y Vox suman ahora 195 (-6), frente a los 129 (+6) de PSOE, Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía. Pese a ello, Feijóo y Abascal mantendrían 29 escaños por encima de la mayoría absoluta, mientras que a Sánchez, Colau, Montero y García les faltarían 47 para alcanzar los 176 necesarios. Sumando al resto de formaciones que apoyaron la investidura de 2023 —ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria, con 26 escaños—, la balanza sigue decantada hacia la derecha.

El PP seguiría siendo la fuerza más votada, con el 28,5% (-1,9%) y 123 escaños, siete menos que en la oleada anterior y catorce por debajo de 2023. Vox, en cambio, avanza hasta el 20% (+1%) y 72 escaños (+2), la formación con mejor evolución desde las últimas generales. Con el 1,2% de Se Acabó la Fiesta, el bloque de derechas sumaría el 50,2% de los votos, doce puntos por encima de la izquierda, una distancia que se reduce casi tres puntos respecto a la medición anterior.

En el bloque progresista, PSOE y Frente Amplio ganan tres escaños cada uno. Los socialistas llegarían al 27,1% (+1,1%) y 123 escaños, los mismos que en 2023, y Frente Amplio subiría al 8,9% (+1,3%), con catorce escaños. Podemos mantendría su único diputado, aunque al límite del umbral del 3%. Entre los nacionalistas, el PNV sumaría un escaño (5) y el BNG perdería uno (2); ERC, Junts, Bildu y Coalición Canaria repetirían resultados.

08:31 hsHoy

Sánchez acude a Granada para su segunda cita de precampaña en Andalucía

María Jesús Montero y Pedro Sánchez en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N (María José López - Europa Press)
María Jesús Montero y Pedro Sánchez en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N (María José López - Europa Press)

Pedro Sánchez llega hoy a Granada para encabezar su segunda gran cita de precampaña en Andalucía, después del mitin que ofreció el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla), localidad de arraigada tradición socialista.

El encuentro de este sábado arranca a las 11:30 en la Sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos granadino. El PSOE ha confirmado que el acto podrá seguirse en directo a través de sus perfiles en redes sociales.

Acompañarán al secretario general socialista María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y líder del PSOE andaluz; y Pedro Fernández, secretario general de los socialistas granadinos y candidato al Senado por la provincia.

*con información de Europa Press

08:26 hsHoy

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Todas las encuestas menos el CIS coinciden en que la ultraderecha será la gran beneficiada del 29N, mientras PSOE y la izquierda fragmentada pierden representación

Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, candidatos en las elecciones generales.
Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, candidatos en las elecciones generales.

Las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre llevan semanas moviéndose en una misma dirección, con una excepción poco sorprendente. La mayoría de los institutos demoscópicos privados sitúa al Partido Popular como ganador de los comicios, con una suma de escaños junto a Vox que rondaría o superaría los 200 diputados en el Congreso, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el organismo público que dirige José Félix Tezanos, rompe esa tendencia y sitúa al PSOE como primera fuerza, con una ventaja de casi 12 puntos sobre los populares.

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