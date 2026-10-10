La carta que Woody Allen le escribió a Jordi Mollá para que saliese en su próxima película rodada en Madrid: “Es un personaje muy especial”

Woody Allen le escribió una carta a Jordi Mollá para que este participase en su película.

Guardar

El actor Jordi Mollà compartió en su cuenta de Instagram la carta que le envió Woody Allen para ofrecerle un papel en su nueva película, que el cineasta estadounidense rueda estos días en Madrid. El mensaje, breve y personal, incluyó una frase que terminó de convencer al intérprete catalán. “Querido Jordi, nos encantaría que interpretaras a John. Es un personaje muy especial, y pensamos que podríamos hacerlo muy real”, escribió Allen. El director añadió: “Si aceptas, estaremos encantados. Si no, tal vez en el futuro podamos trabajar juntos. Solo tengo 90 [años]. Te deseo lo mejor, Woody”.

¿Qué le respondió Jordi Mollà a la carta de Woody Allen? El actor catalán compartió también su contestación en redes sociales, donde aceptó formalmente el papel en la nueva película del director, que se rueda en Madrid desde el pasado 5 de octubre y marcará el filme número 51 de su carrera. Al cineasta ya se lo ha podido ver por distintas calles del centro de la capital e incluso acudiendo a comer a algún que otro restaurante.

PUBLICIDAD

La respuesta de Mollà, publicada igualmente en su perfil de Instagram, mantuvo un tono formal: “Querido Sr. Allen: Muchas gracias por su preciosa carta para brindarme el honor de participar en su próxima película que tendrá lugar en Madrid, España. Sinceramente suyo, Jordi Mollà”. Con este intercambio, el intérprete de La buena estrella y Los años bárbaros se sumó al reparto del filme. Lo acompañan el actor español Peter Vives, además de Alexi Wasser, Jemima Kirke, Marton Csokas y Jakob Oftebro.

"No soy la persona indicada para hacerle esas preguntas", afirma Woody Allen al ser consultado sobre asuntos sociales en su visita a la Comunidad de Madrid. El cineasta reitera que sus obras han sido consistentemente apolíticas y dedicadas a explorar la condición humana.

Así será la película

Allen presentó el proyecto antes de comenzar el rodaje y explicó por qué eligió la capital española como escenario. Según relató, la historia requería una “atmósfera diplomática” y Madrid, ciudad que ya conocía de visitas anteriores, le pareció el lugar adecuado. “Es bonita, elegante, y parecía un lugar lógico para la historia”, describió el director durante la rueda de prensa de presentación. Allen también avanzó algunos detalles sobre el tono de la cinta, cuyo título todavía se desconoce. “Una comedia con romance, intriga, infidelidad... Con todos los ingredientes que hacen una buena historia, pero eso habrá que verlo cuando se haga la película y se junten todas las piezas, a ver si cumple mis expectativas”, afirmó el cineasta.

PUBLICIDAD

La película cuenta con financiación parcial del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que aportaron 1,5 millones de euros cada administración. Esa cifra cubre la diferencia que la productora debía asumir por rodar en un territorio con menos exenciones fiscales que otras localizaciones. Tanto el medio especializado Variety como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) sitúan el presupuesto total del filme en torno a los 14 millones de dólares (12 millones de euros). Esto significa que las administraciones madrileñas financiaron alrededor del 20% de la producción. Como condición por recibir estas ayudas, la película deberá incluir el nombre de Madrid en su título definitivo.

Madrid será el escenario principal del rodaje, con buena parte de las secuencias previstas en el centro de la ciudad. Aranjuez también tendrá presencia en varias escenas del filme. La producción cuenta además con un equipo técnico compuesto casi en su totalidad por profesionales españoles. Entre ellos figuran varios nombres con trayectoria internacional reconocida. Destaca la participación de la diseñadora de vestuario Sonia Grande, que ya había colaborado con Allen en producciones anteriores del director, o el director de fotografía José Luis Alcaine, mítico de películas de Pedro Almodóvar como Volver o Dolor y gloria.

PUBLICIDAD