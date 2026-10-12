España

Altercados en la Puerta del Sol: asistentes al desfile del 12 de Octubre provocan a los acampados por la vivienda

La Policía Nacional ha comenzado a dispersar a los manifestantes que acudían a protestar la acampada

Colectivos extremistas han acudido a la Puerta del Sol para intentar provocar a los acampados por el movimiento de la vivienda. El altercado ha ocurrido tras el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional.

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Colectivos extremistas han acudido a la Puerta del Sol para intentar provocar a los acampados por el movimiento de la vivienda. El altercado ha ocurrido tras el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional.

Decenas de personas, la mayoría jóvenes y ataviadas con banderas de España, banderas franquistas, de la Cruz de Borgoña o de la Falange Española, han acudido al kilómetro cero, donde desde hace dos semanas acampan cientos de personas en protesta por la crisis de la vivienda. El objetivo de los manifestantes es entrar en la acampada.

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Según ha informado RTVE, acudían desde el desfile del 12 de Octubre hasta la céntrica plaza, donde han intentado increpar a los manifestantes con cánticos como “Pedro Sánchez, hijo de puta”, “Puto rojo el que no vote” o “Rojo que veo, rojo que pateo”. Varios de ellos han comenzado a realizar el saludo romano.

Un agente de policía de espaldas con casco y chaleco táctico observa a un grupo de personas que sostienen banderas de España
Un agente de la Policía Nacional vigila una concentración con banderas de España frente a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

Agentes de la Policía Nacional se han desplegado en la zona, para evitar posibles enfrentamientos entre ambos grupos. Desde la acampada, se ha creado una cadena humana para proteger el asentamiento.

Un grupo de personas en una plaza de adoquines levanta las manos abiertas hacia arriba frente a pancartas y carpas al fondo
Manifestantes por el derecho a la vivienda levantan las manos y crean un cordón humanitario para protegerse en la Puerta del Sol. (Eduardo Parra/Europa Press)

Mientras la policía intenta evitar enfrentamientos, más manifestantes acuden por las calles colindantes hacia la Puerta del Sol, para intentar entrar en la acampada de la vivienda. Según han expresado a los periodistas presentes, consideran la acampada en Sol ilegal, pese al aval judicial, y se sienten ofendidos porque ocupan “un pedazo de la soberanía nacional”. Entre los que se han acercado desde el desfile nacional se encuentra Lola Guzmán, exmilitante de Vox y portavoz de la plataforma 6F, conocida por su presencia durante las protestas agrarias de 2024 y difundir teorías conspiranoicas en redes sociales.

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Alrededor de las 14:50 horas, los agentes han logrado dispersar a los manifestantes ultras.

*Noticia en ampliación

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