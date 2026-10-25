Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. (Reuters/Albert Gea)

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Duelo de titanes en este domingo. El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras, con el Camp Nou como escenario. Los pronósticos apuntan a que será el club azulgrana quien se alzará con la victoria y los ansiados tres puntos, pero el equipo blanco, abonado siempre a la épica, espera rascar puntos en la ciudad condal. Será una lucha entre los dos grandes de España, dos plantillas diferentes y dos partituras diseñadas para sintonías totalmente opuestas, pero con un mismo fin: ganar el partido.

Para analizar el Clásico, Infobae se ha puesto en contacto con Tote, exjugador del Real Madrid. “En cuanto a sensaciones en lo que va de temporada y en calidad, me gusta más el Barça”, comienza. Sin embargo, considera que el club blanco “nunca es un rival fácil” y, de hecho, cuando él ha jugado contra los azulgranas, aunque perdieran, siempre tuvieron opciones de ganar. “Pero mi pronóstico para este domingo es que va a ganar el Barça”.

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No se trata, sin embargo, de una semana sencilla para los de Hansi Flick, que llegan al duelo tras registrar su primera derrota de la temporada ante el PSG en Champions. “Perdió con un equipo muy parecido a él. Al final son detalles, pero creo que en LaLiga hoy por hoy, el FC Barcelona juega a otro deporte. Es verdad que es muy pronto y que LaLiga dura mucho y pueden pasar muchas cosas, pero a día de hoy es el mejor equipo con diferencia”, sentencia.

Fue durante ese partido cuando se le vieron las costuras al FC Barcelona, esos puntos débiles que hasta ahora no había mostrado y que serán los que deba aprovechar el club blanco. “El Real Madrid siempre le hace daño con los contraataques, forzando las pérdidas del Barcelona y corriendo, porque la gente que tiene el Madrid por fuera es muy rápida”. Además, las ausencias de Eric García y Koundé, en el Barcelona, son “bajas que les hacen daño”.

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Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol. (Reuters/Marcelo Del Pozo)

La estrategia del Barça será tener la posesión y mover el balón con Rodri y Pedri e intentar “tener un grado de acierto muy alto”. Los de Hansi Flick acostumbran a esposarse al balón, a amasar a fuego lento la jugada y buscar a Lamine en bandas y a Raphinha en punta, ahora que está reconvertido en el nuevo delantero de los azulgranas. El once de Mourinho no está claro, tampoco ha dado pistas, aunque deberá pasar por un robo rápido de balón y una presión que evite la circulación. “Hay tres jugadores que van a ser titulares indiscutibles: Courtois, Arda Güler y Mbappé. A partir de ahí, a mí me gusta mucho más Fede Valverde en banda que en el medio, porque no tiene fútbol para llevar el peso de un club con esa exigencia, pero por banda sí tiene las cualidades”.

Con esos favoritos, considera que Mourinho saldrá con Arda Güler y Tchouaméni en el centro y Fede en la derecha. “Creo que es lo más lógico y Arda tiene que jugar porque es el futbolista más diferencial en el medio campo del Madrid. Además, se asocia muy bien con Mbappé”, asegura. Además, tiene claro cómo debería jugar el Real Madrid por su naturaleza y por su plantilla: “Tiene que jugar con una presión muy alta arriba. Si alguno no aguanta, que se cambie y salga otro. Forzar el error del rival”. Al no tener un mediocampo para dominar el partido, como era con la dupla Modric-Kroos, tiene que jugar así, explica Tote. “Si consigue ese planteamiento, el Real Madrid va a competir por todo”.

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El jugador del Real Madrid Yan Diomande. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)

La lucha por la banda derecha entre Diomande y Vinicius

La sanción a Vinicius por tirar del pelo de Saliba le mantendrá alejado del terreno de juego cuatro partidos. Una situación que da vía libre a Diomande para aprovechar el espacio en la banda derecha, donde más le gusta jugar. El Clásico es del marfileño, pero ¿qué ocurrirá cuando vuelva Vinicius? “Yo siempre digo que el campo marca tu rendimiento. Ahí no puedes engañar a nadie. Vinicius es un jugador que, por sus características, tiene que estar no al 100%, sino al 200% para marcar diferencia, y si no está a ese nivel, no la marca”. El brasileño, según Tote, lo que tenía es que encaraba 20 veces y al otro equipo le limitaba en banda porque tenía mucha calidad muscular, pero “si ya no te encara, es un jugador más y en el Madrid no puede haber un jugador más”.

Diomande, por el contrario, es un jugador joven que poco a poco se ha ido soltando. “Encara, no tiene miedo y se atreve con los uno contra uno. Hace lo que no hace el otro”, opina. Y además, ha comenzado a marcar goles, porque desde que abrió la saca ya ha metido dos tantos. “Hoy, Diomande está por encima”, opina Tote.

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En esa misma banda habrá otro gran problema para los blancos: Lamine Yamal. Cubrir al extremo azulgrana no será tarea sencilla. Cucurella (que pinta a titular para el Clásico) será el encargado de intentar anularle, “pero si no tiene ayudas, el Madrid va a sufrir mucho”.

Respecto al nivel de Lamine, afirma: “Maradona en su momento quizá, pero un chico con esta edad y lo que está haciendo, yo no lo he visto nunca. Es un jugador espectacular. Va a ser muy complicado porque no lo para nadie”.

El entrenador del Real Madrid culpa al árbitro de la derrota en el Metropolitano.

Un pronóstico y una liga en juego

Como resultado del partido, Tote lo tiene claro: 2-0. “Si el Barça está a su nivel, con Rodri, Pedri, Lamine, Rafinha y Fermín, que ofensivamente son superiores y dominarán el partido porque tienen mucha calidad individual, el Barça es favorito y para mí gana. Pero en estos partidos, el Madrid es el Madrid; tenerle de contrario nunca es bueno, aunque no esté bien. Yo diría un dos a cero para el Barça”.

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A pesar de que una derrota pondría al Real Madrid a nueve puntos del Barcelona, Tote no cree que esté todo perdido. “Históricamente ha habido veces que uno y otro han remontado más puntos que nueve, pero sí que te limita mucho porque ya no tienes margen de error”, explica.