España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Paneles solares.

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Las energías renovables ganan músculo en España. El sector cerró 2025 con 140.621 empleos, un 5,6% más que el año anterior, y una contribución de 17.501 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB), equivalente al 1,04% de la economía nacional. Sin embargo, pese al récord de nueva potencia instalada, el sistema desperdicia cada vez más energía renovable por las limitaciones para integrarla y aprovecharla.

Estos datos forman parte del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2025, elaborado por Deloitte y presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). El informe destaca el papel de estas energías en la creación de empleo, la competitividad empresarial y la reducción de la dependencia energética exterior, pero advierte de que mantener la tendencia exige inversiones sostenidas y cambios en el funcionamiento del sistema eléctrico.

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“Las renovables son una ventaja competitiva para España: generan actividad, crean empleo y permiten que nuestras empresas dispongan de energía competitiva con una menor exposición a los combustibles fósiles importados”, afirma Santiago Gómez Ramos, presidente de APPA Renovables. El reto —considera— ahora es “consolidar esa ventaja con una política energética e industrial estable, que conecte el despliegue renovable con la electrificación de nuestra economía y el desarrollo de nuestra cadena de valor”.

Fuente: APPA Renovables

El empleo crece al calor de las nuevas instalaciones

El mercado laboral renovable sumó 140.621 puestos de trabajo durante 2025. De ellos, 90.797 fueron empleos directos, un 6,1% más que en 2024, mientras que el empleo indirecto —el asociado a la demanda de bienes y servicios de otras actividades— aumentó un 4,5%. La evolución confirma la capacidad del sector para movilizar actividad más allá de las empresas que producen electricidad.

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La energía solar fotovoltaica destinada a la venta a red encabezó la creación de empleo, con 3.793 nuevos puestos, seguida de la eólica, que incorporó otros 1.731. También registraron avances el hidrógeno renovable, los biocarburantes, la aerotermia y el almacenamiento, actividades que amplían el alcance industrial de la transición energética.

José María González Moya, director general de APPA Renovables, considera que alcanzar los 140.621 empleos, con un crecimiento del 5,6%, “es una señal positiva de recuperación”. Incide en que la construcción de nuevas instalaciones “tiene un peso relevante en esta evolución, y para sostener estos niveles necesitamos una cartera de proyectos con continuidad y una cadena de valor que mantenga su actividad en fabricación, ingeniería, operación y mantenimiento”. A su juicio, también “será fundamental en los próximos años el desarrollo de las renovables asociadas a la bioenergía, como el biometano y los biocarburantes”.

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Fuente: APPA Renovables

Más de 17.500 millones para la economía española

La aportación de las renovables al PIB alcanzó los 17.501 millones de euros corrientes. De esa cantidad, 12.687 millones procedieron de la actividad directa del sector y otros 4.814 millones correspondieron al impacto indirecto sobre el resto de la economía. El resultado se apoyó en un año récord de instalación, con 12.520 megavatios de nueva potencia, y en unos precios mayoristas de la electricidad algo más favorables que los de 2024.

Más allá de su contribución directa a la producción y el empleo, el sector genera ahorros que se extienden a consumidores y empresas. Su impacto se refleja tanto en el mercado eléctrico como en la reducción de las compras de petróleo, gas y otros combustibles en el exterior, dos factores que condicionan la competitividad de la economía española.

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En concreto, la generación renovable permitió ahorrar unos 7.589 millones de euros en el mercado diario de electricidad durante 2025, un 8,8% más que en el ejercicio anterior, según el informe. El ahorro estimado fue de 60,71 euros por megavatio hora (MWh) comercializado. Frente al precio medio del mercado, situado en 65,28 euros por MWh, el estudio calcula que, sin la aportación renovable, habría rondado los 126 euros.

Fuente: APPA Renovables

El mecanismo es relativamente sencillo: al entrar en el mercado con costes de generación generalmente inferiores a los de las centrales que utilizan combustibles fósiles, las renovables desplazan ofertas más caras y contribuyen a reducir el precio de la electricidad. El cálculo compara el mercado real con un escenario alternativo en el que no existiera generación renovable.

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El ahorro se extiende a la balanza comercial. Al considerar la producción eléctrica, los usos térmicos y el transporte, las renovables evitaron importar 24,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 14.814 millones de euros. El informe advierte de que, sin ese efecto, la factura de las importaciones fósiles habría agravado un déficit comercial energético de 29.292 millones de euros, en un contexto en el que el saldo comercial total fue negativo en 57.055 millones.

A esos beneficios se suma la reducción de emisiones. Las renovables evitaron la liberación de 69,2 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que se asocia a un ahorro de 5.115 millones de euros en derechos de emisión.

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Para González Moya, los ahorros eléctricos y las importaciones evitadas “muestran cómo las renovables benefician al conjunto de la economía”. El experto subraya que contener el coste de la energía y reducir las compras de combustibles al exterior “mejora las condiciones en las que compiten nuestras empresas; por ello, debemos trabajar para reducir los vertidos y establecer mecanismos para que el impacto de las horas a precio cero no amenace la sostenibilidad del sistema”.

Fuente: APPA Renovables

El gran desafío: aprovechar la energía que ya se produce

La principal advertencia del informe está en la energía que el sistema no consigue aprovechar. Los vertidos en el sistema eléctrico peninsular alcanzaron los 19,69 teravatios hora (TWh) en 2025, incluida la componente de tiempo real. La cifra representa un aumento del 55,2% respecto a 2024, lo que supone que, en 2025, el 17% de la energía renovable del país, fundamentalmente eólica y solar, “se tiró a la basura”, afirmó González Moya en declaraciones recogidas por Europa Press. “No puede ser que se esté desperdiciando una cuarta parte de la energía renovable. Es como si le decimos a los países del Golfo que el 25% de sus reservas las quemen”.

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En la misma línea, Santiago Gómez recalcó que el crecimiento de los vertidos de energía es “especialmente preocupante”, ya que es energía disponible en las instalaciones que podría producir y que “se está dejando de aprovechar”. Advirtió que en España se desperdicia cada año la energía renovable “suficiente para abastecer 6,3 millones de hogares”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Récord de potencia instalada

El problema de los vertidos se produjo pese al récord de nueva potencia instalada. Según los datos de APPA Renovables, la generación renovable apenas creció un 1%, mientras que la producción eléctrica con gas aumentó más de un 16%. Además, el 90% del incremento de las restricciones técnicas se concentró en las centrales de ciclo combinado, una señal de las tensiones que afronta el sistema para ajustar generación, demanda y capacidad de las redes.

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La asociación reclama acelerar la electrificación de la industria, el transporte y los edificios, además de reforzar el almacenamiento, la gestión de la demanda, las redes y las interconexiones. También defiende impulsar las renovables térmicas, los biocarburantes y los gases renovables para sustituir combustibles fósiles en actividades que no dependen exclusivamente de la electricidad.