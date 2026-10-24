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Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

El déficit fiscal del 5,4% del PIB, el bono a 10 años por encima del 5% y una inflación impulsada por la energía agravan el malestar social que desató saqueos y represión en las calles francesas

Varios manifestantes en Francia. (Europa Press)
Varios manifestantes en Francia. (Europa Press)
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Una huelga de profesores en el liceo Saint-Exupéry de Créteil escaló en pocas semanas hasta convertirse en una de las movilizaciones más intensas de la historia reciente de Francia, con disturbios en varias ciudades, el incendio del ayuntamiento de Limoges y miles de detenciones durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Al reclamo inicial por el deterioro de los liceos y la escasez de personal docente se sumaron sindicatos, desempleados y colectivos vinculados a los chalecos amarillos, con consignas que se ampliaron al coste de vida y los recortes en servicios públicos.

Más allá de los reclamos sectoriales, la protesta se monta sobre un terreno económico frágil. El producto interno bruto (PIB) francés se contrajo 0,2% en el primer trimestre de 2026 y no registró crecimiento en el segundo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). El consumo de los hogares, que representa cerca del 55% del PIB, cayó 0,5% en agosto, y el poder adquisitivo por unidad de consumo retrocedió 0,6% en el segundo trimestre. El Banco de Francia redujo su previsión de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,4% y 0,5%, muy por debajo del 1% que proyectaba a fines de 2025.

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La inflación se acelera por el precio de la energía

Los precios al consumidor subieron 3,1% interanual en septiembre, frente al 2,4% de agosto, de acuerdo con el INSEE. El principal impulsor fue la energía, que se encareció 21,3% interanual en septiembre tras el 16,7% del mes previo. La historia se repite respecto de 2018, cuando un alza en el impuesto a los combustibles desató el movimiento de los chalecos amarillos.

Francia endurece las medidas para recuperar el orden en las calles (Europa Press, Elysee, CCTV , Cedidas)

La deuda de Francia alcanzó el 119,3% del PIB, un récord desde que existe esta estadística, mientras el déficit fiscal se ubica en 5,4% del PIB, muy por encima del 3% que exigen las reglas de la zona euro. El Gobierno presentó un presupuesto para 2027 que buscaría bajar el déficit al 5% mediante recortes de gasto estatal, una propuesta que choca con las demandas de mayor inversión pública que reclaman los manifestantes. La agencia Moody’s decidió el viernes 23 de octubre mantener la calificación crediticia francesa en Aa3, aunque con perspectiva negativa.

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Los mercados ya castigan el coste de financiamiento

El rendimiento del bono francés a 10 años superó el 5% el miércoles 21 de octubre, su nivel más alto desde 2002, frente a poco más de 3% en febrero pasado. La prima de riesgo, entendida como el diferencial con el bono alemán equivalente, que ronda el 3,4%, es el mayor desde 2011. El servicio de la deuda pasará de 79.200 millones de euros en 2026 a 91.200 millones en 2027, una cifra que supera lo que el Estado destina a defensa o a educación superior.

El gasto público de Francia equivale al 57% del PIB, uno de los más altos de Europa, y el gasto en protección social representó el 31,9% del PIB en 2024, frente al 27,3% de promedio en la Unión Europea. El envejecimiento poblacional y la baja natalidad presionan un sistema de pensiones cuya edad de jubilación se eleva de forma progresiva de 62 a 64 años hasta 2030, en el marco de la reforma de 2023.

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