El actor de ‘Beaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

Clayface presenta un nuevo tráiler.

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Aaron Paul, recordado por su papel en Breaking Bad, tiene una aparición mínima en la película de DC Studios Clayface, pero esa brevedad esconde un trabajo mucho más extenso del que terminó en la pantalla. El director James Watkins reveló a Entertainment Weekly que el actor rodó escenas adicionales que finalmente fueron eliminadas del montaje final. Paul interpreta a Jimmy “One Nut”, el padre fallecido del protagonista Matt Hagen (Tom Rhys Harries). Su presencia en la cinta se reduce a un instante durante la secuencia de pelea final en el club Vesuvius, cuando Matt se transforma en la figura de su padre para enfrentar al pandillero que lo asesinó. La casa productora había filtrado el fichaje de Paul meses antes del estreno de Clayface, lo que generó expectativas sobre su rol en la trama. Watkins confirmó que se trata de “un momento muy breve, tipo Easter egg” dentro de la película.

Lo que el público no sabía es que el equipo rodó material adicional con el actor durante varios días, pensado para flashbacks que mostraban la infancia de Matt en los barrios bajos de Gotham City. En esas escenas, Seth Thomas interpretaba a un Matt más joven, mientras Ishtar Currie Wilson daba vida a su madre. El guion original contemplaba una presencia más desarrollada del padre abusivo interpretado por Paul. Sin embargo, tras evaluar el material, el equipo decidió recortar la mayor parte de esas secuencias. Lo que quedó fue apenas ese fragmento dentro de la pelea, último vestigio de un personaje que iba a tener mayor peso narrativo.

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La decisión de reducir la presencia de Paul respondió a un replanteo sobre la identidad de Matt. Watkins explicó que el equipo debatió si el personaje debía estar marcado por “los pecados del padre” o representar algo más universal: la sensación de impotencia frente a una ofensa y el deseo de venganza que, según el director, atraviesa a cualquier persona más allá de su pasado. “Esa noción de venganza me pareció más universal y más identificable para todos nosotros”, señaló Watkins. “No importa si cargás con un trauma o no. Si nos agravian, cargamos con esa sensación de haber sido perjudicados y queremos hacer algo, pero generalmente en la vida no podemos hacer nada y somos impotentes.”

Un actor de Breaking Bad tiene un pequeño cameo en 'Clayface'

Una escena para el recuerdo

El director vinculó ese sentimiento con el atractivo que generan películas de venganza como John Wick o The Equalizer. Según Watkins, Matt “no es un tipo malo tratando de ser bueno”, sino “un tipo decente” que, como todas las personas, convive con impulsos primarios que pueden volverse peligrosos. Ese giro conceptual modificó también la función narrativa de Jimmy. En lugar de aparecer como un fantasma que atormenta a Matt en flashbacks, el personaje se convirtió en un arma que Matt utiliza conscientemente contra quienes lo traicionaron. “Probablemente también está diciendo: ‘No, yo no soy mi padre’”, planteó el director.

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Watkins describió la secuencia de pelea en Vesuvius como “el regocijo oscuro de la película”, el momento donde Matt exhibe toda su capacidad de transformación. El director buscó equilibrar la ligereza de un Matt que se mezcla entre los asistentes a la fiesta con la brutalidad de la masacre que ejecuta contra sus enemigos. “Odio quando en las películas una persona normal de repente se convierte en un Navy SEAL y puede ser una especie de ninja”, explicó Watkins. Su intención fue que el superpoder de Matt residiera en su capacidad de cambiar y disfrazarse, generando una complicidad con el espectador que lo acompaña en el momento de disfrute, hasta que la violencia empieza a incomodar.

El casting de Paul también reunió al actor con Max Minghella, quien interpreta al detective de la policía de Gotham John Borrelli en la película. Ambos habían trabajado juntos en el thriller de misterio The 9th Life of Louis Drax, estrenado en 2016. Watkins consideró que esa colaboración previa podría haber influido, “posiblemente de forma inconsciente”, en la decisión de convocar a ambos actores para Clayface. “Los dos son actores increíbles y personas muy agradables, un placer para trabajar”, agregó el director.

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