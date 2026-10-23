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Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

La princesa recurrió en su discurso a las palabras de Nacho Cases, quien admite que el astro argentino es su ídolo futbolistico

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting
Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting. (Sporting de Gijón/Instagram)
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Los Premios Princesa de Asturias 2026 han estado cargados de fútbol. Tal vez más que nunca. Leo Messi hizo acto de presencia en el Teatro Campoamor de Oviedo. No habló en el acto; sí el día antes en el Palacio de los Deportes, en un evento dirigido a los niños gracias a la iniciativa “El juego del 10”.

También estaba allí Luis de la Fuente, quien no ha duda en alabar al crack argentino antes de que recibiera el galardón: “El legado de Leo en la historia del deporte y del fútbol es excepcional. Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y deportivo”, ha afirmado De la Fuente ante los medios de comunicación. El técnico ha subrayado también el valor de distinguir a deportistas de su dimensión: “Siempre es prestigioso que deportistas como él reciban premios como este”.

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Y es que Messi es el primer futbolista en recibirlo en solitario. Antes de él lo recibieron la selección de Brasil en 2002 tras su quinto Mundial, la selección española en 2010 tras el primero y en 2012, Iker Casillas y Xavi Hernández.

Messi ha sido elegido para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su constancia, humildad y admiración a nivel mundial.

¿A quién se refería Leonor al hablar de Messi?

Quien sí habló, y como es protocolario, fue la princesa de Asturias, Leonor. Y llegó el turno de los Deportes y con él, una referencia a un exjugador del Sporting de Gijón, equipo mítico de la provincia junto al Oviedo, que esta temporada se verán las caras en la liga Hypermotion.

“Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono, ha sido con las grandes gestas deportivas”, ha arrancado la heredera al trono de España. Y ha seguido: “No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan, en el que cabe todo. Por eso tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible”.

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Hasta ahí todo normal. La mención del premiado y su motivo. Pero ahora tocaba reverenciar a Leo. Para definir al argentino, la princesa buscó una voz que lo hubiera sufrido de cerca: la de Nacho Cases. Messi, dijo, “convertía lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo y respetando la esencia colectiva por encima del ego”.

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting
Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting. (Sporting de Gijón/Instagram)

Lo que escribió Nacho Cases

La frase de la princesa tiene origen en la columna que Cases publicó en La Nueva España tras conocerse el galardón. El exrojiblanco asegura que no habla desde la distancia: se enfrentó a Messi en varios partidos como profesional y esa experiencia, dice, “te cambia la forma de entender este deporte”. Para él, el argentino destaca por “respetar siempre la esencia colectiva por encima del ego individualista”.

Cases cuenta además una anécdota que no sale en los resúmenes ni en las estadísticas. En pleno partido, Messi se le acercó y, tapándose la boca, como hacen los futbolistas para que nadie les lea los labios, “me preguntó cómo lo teníamos para salvarnos, qué posibilidades teníamos”. Lo interpreta como un gesto “de cercanía, casi de compañero de profesión más que de rival”, y conserva en casa la captura de televisión de aquel instante. Guarda también una imagen del Camp Nou en 2016, cuando ambos fueron capitanes.

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting
Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting. (Sporting de Gijón/Instagram)

El exjugador conecta el premio con la tierra que lo concede: “Asturias valora el esfuerzo silencioso, la constancia y la humildad. Y Messi, lejos del ruido, ha construido su carrera desde ahí”. Y cierra sin esconder su admiración: Messi es “mi ídolo futbolístico, no solo por su mágico manejo del juego, sino por su capacidad de transmitir valores a través de este deporte”.

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