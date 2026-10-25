Manolo Escobar y su herencia ‘envenenada’: el drama tras los muros de su chalet de Benidorm

Manolo Escobar, su mujer Anita Marx y su hija Vanesa en una imagen de archivo. (Europa Press)

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La muerte de Manolo Escobar, el 24 de octubre de 2013, dejó un vacío difícil de llenar para sus seres queridos. El intérprete de Mi carro, convertido en uno de los artistas más populares de la música española, se despedía dejando atrás una trayectoria repleta de éxitos y una vida familiar que siempre había procurado mantener alejada del foco mediático.

Sin embargo, más de una década después de su fallecimiento, uno de los recuerdos más preciados de aquella etapa terminó convirtiéndose en un problema para su única hija, Vanessa García Marx: el chalet de Benidorm en el que el cantante había encontrado su particular refugio.

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La vivienda, situada en la conocida zona de Sierra Helada, en el Rincón de Loix, no era una casa cualquiera. Entre sus paredes, Manolo Escobar había compartido momentos con su mujer, Anita Marx, y con Vanessa, la hija que ambos adoptaron. Un lugar ligado a la intimidad de la familia que, con el paso del tiempo, dejó de tener el mismo significado para quienes lo habían disfrutado junto al artista. Mantenerlo suponía un esfuerzo económico y emocional, especialmente para Vanessa, cuya vida estaba en Madrid.

Imágenes del domicilio de Manolo Escobar. (Idealista)

Una propiedad de casi un millón de euros que no encontraba comprador

En enero de 2021 trascendió que Vanessa llevaba cerca de dos años intentando vender el chalet sin éxito. El inmueble había salido al mercado por 980.000 euros, una cantidad que reflejaba tanto sus dimensiones como su privilegiada ubicación, aunque también suponía un obstáculo para encontrar un comprador. La propiedad contaba con 363 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados y se encontraba a unos veinte minutos a pie de la playa de Levante.

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La vivienda disponía de numerosas comodidades: terrazas, barbacoa, piscina, jardín y garaje cerrado. Sobre el papel, reunía los atractivos de una residencia vacacional en una de las zonas más conocidas de Benidorm. Pero el elevado precio y los gastos asociados a su conservación dificultaban que Vanessa pudiera desprenderse de ella.

Exterior del chalet de Benidorm de Manolo Escobar. (Idealista)

La situación alimentó entonces las informaciones sobre una supuesta ruina económica de la hija del cantante. Sin embargo, aquella imagen no se correspondía necesariamente con su realidad. Vanessa no era millonaria por el mero hecho de haber heredado la vivienda, pero tampoco había motivos para concluir que estuviera abocada a la mendicidad. Además, la herencia de Manolo Escobar no incluía los derechos de autor de sus canciones, un detalle importante para comprender por qué el legado de una estrella de semejante popularidad no se traducía automáticamente en una fortuna ilimitada para su familia.

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La casa, por tanto, representaba una carga por su mantenimiento, pero también un vínculo con una etapa de su vida que Vanessa no estaba preparada para dejar atrás sin más.

Detrás de aquella decisión había también una cuestión mucho más íntima. Tras la muerte de sus padres, acudir al chalet ya no era lo mismo. La ausencia de quienes habían llenado de vida la vivienda convertía cada visita en un recordatorio de lo perdido. De ahí que Vanessa se planteara vender una propiedad que, pese a su valor económico, estaba cargada de recuerdos familiares.

Con el tiempo, sin embargo, sus planes cambiaron. La hija del artista retiró la vivienda del mercado y decidió conservarla para disfrutarla en familia durante el verano. La información conocida en 2026 apunta a que el inmueble continúa perteneciendo a la familia. Así, lo que durante un tiempo pareció una herencia imposible de gestionar ha encontrado otra salida: mantener vivo el vínculo con el cantante sin renunciar a los momentos compartidos en un lugar tan especial.

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Manolo Escobar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una herencia marcada también por la polémica familiar

Los quebraderos de cabeza de Vanessa no se limitaron al chalet. En los años posteriores a la muerte de Manolo Escobar, su nombre también apareció ligado a una batalla judicial relacionada con la posibilidad de que el artista tuviera otra hija. María Eva García sostuvo que era hija biológica del cantante y consiguió que se admitiera a trámite una demanda de paternidad.

La cuestión adquiría una dimensión especialmente delicada porque Vanessa es hija adoptiva de Manolo Escobar y Anita Marx. La existencia de esa demanda no demostraba por sí misma la filiación que reclamaba María Eva, pero sí añadió incertidumbre a una etapa ya marcada por la pérdida del artista y la gestión de su legado.

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