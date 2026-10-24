El rey Felipe es operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo: una intervención rutinaria de 30 minutos

El rey Felipe VI, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en Oviedo. (EFE/Ballesteros)

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El rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. La intervención ha tenido carácter rutinario y el monarca pasará la noche en el centro tras la cirugía.

La intervención de cataratas en el ojo izquierdo de Felipe VI ha durado aproximadamente media hora y se ha desarrollado sin incidencias en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, según ha informado la Casa Real. El monarca permanecerá en el centro oftalmológico durante la noche.

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Felipe VI se había trasladado también este sábado a Llanes junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía para entregar el galardón Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La distinción de la Fundación Princesa de Asturias ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

La Cofradía de Pescadores Santa Ana recibe el Pueblo Ejemplar de Asturias 2026

La familia real ha cerrado en Llanes los actos vinculados a los Premios Princesa de Asturias con un recorrido por una localidad ligada a la actividad pesquera. La princesa Leonor ha entregado formalmente el reconocimiento a los representantes del colectivo marinero y ha pronunciado un discurso sobre los valores de esfuerzo y convivencia de la villa.

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La visita ha reunido a vecinos y visitantes en las calles de la localidad, con música de gaitas, trajes tradicionales y danzas locales. Algunos residentes han explicado que esas prendas se heredan de generación en generación y que pueden alcanzar los 8.000 euros.

La cantante y escritora Patti Smith canta ‘Wing’ en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en la que ha sido condecorada con el premio de las Artes 2026

Los reyes y sus hijas han conocido la actividad de los pescadores en activo, de los veteranos y de las familias vinculadas durante décadas al oficio en las costas asturianas. El itinerario ha incluido encuentros con pescadores jubilados y viudas de marineros, que han trasladado sus experiencias sobre la vida en alta mar.

En la plaza de Santa Ana se ha descubierto una placa conmemorativa del galardón ante el templo relacionado históricamente con los hombres del mar. La princesa de Asturias ha recibido además una medalla de honor. La comitiva ha presenciado una demostración del tratamiento y la elaboración artesanal de la anchoa del Cantábrico, una actividad ligada a la industria conservera del concejo. El recorrido ha terminado en las instalaciones del puerto, donde los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han subido a bordo de una embarcación.

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Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias de este año han sido Patti Smith en Artes; Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades; David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Internacional; Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales; Leo Messi en Deportes; Julian Barnes en Letras, y Christina Koch en Concordia.

Con información de Europa Press