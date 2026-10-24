Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Imagen de un acto de Frente Amplio. (Europa Press)

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La coalición de izquierdas Frente Amplio ha planteado este sábado recuperar de manera efectiva la jubilación a los 65 años y garantizar que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.221 euros mensuales. Las propuestas se han presentado durante la participación de la coalición en la manifestación convocada en Madrid por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que ha reunido a decenas de miles de personas en defensa del sistema público de pensiones.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha encabezado la presentación de las medidas ante los medios. “Si estamos subiendo el SMI porque el coste de vida no para de aumentar y los salarios tienen que seguir aumentando, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI”, ha declarado la exalcaldesa de Barcelona, que encabeza la lista de la coalición por esa circunscripción.

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La edad real de jubilación ha superado los 65 años

Colau ha reclamado que se fije “de manera clara y contundente” un tope de 65 años para la edad de retiro, en respuesta a lo que ha calificado como un alargamiento progresivo de la edad real de jubilación en España. Según los datos difundidos por la coalición, esta edad efectiva ha pasado de poco menos de 64 años en 2012 a más de 65,4 años en 2026.

El contexto normativo ha complicado ese objetivo: en la actualidad, la jubilación ordinaria a los 65 años exige al menos 38 años y tres meses de cotización. Quienes no han alcanzado ese período han tenido que esperar hasta los 66 años y diez meses para retirarse sin penalización.

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Casi cinco millones de pensionistas han cobrado menos que el salario mínimo

Frente Amplio ha sostenido que 4,6 millones de pensionistas han percibido actualmente menos que el SMI, de los cuales 2 millones han recibido menos de 900 euros mensuales. La coalición ha subrayado además la brecha de género dentro del colectivo: dos de cada tres mujeres pensionistas no han llegado a los 1.000 euros al mes. Por ese motivo, considera que equiparar la pensión mínima al salario mínimo constituye también una medida de igualdad entre hombres y mujeres.

Frente Amplio ha propuesto este sábado que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente al "peligro" del sistema que proclaman tanto desde el PP como desde Vox.

El cabeza de lista de la coalición en Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre, Emilio Delgado, de Más Madrid, ha respaldado ambas propuestas durante la manifestación y ha afirmado que el sistema público de pensiones no solo es “sostenible”, sino “mejorable”.

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Un coste conjunto de 20.000 millones de euros al año

Frente Amplio, impulsada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comunes, ha cifrado el coste de cada una de las dos medidas en unos 10.000 millones de euros anuales, lo que ha elevado el total a 20.000 millones de euros al año. La coalición ha precisado que la financiación provendrá de que “las grandes empresas y fortunas paguen lo que les corresponde”.

La pensión mínima garantizada se sufragaría con una tributación mínima efectiva para las grandes empresas y un impuesto del 2% sobre los patrimonios superiores a un millón de euros. La jubilación a los 65 años, por su parte, se financiaría mediante la eliminación progresiva del tope máximo de cotización, que aportaría entre 7.000 y 8.500 millones de euros, junto con un refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional a través de una aportación de las empresas más automatizadas, de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

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La manifestación ha reunido a decenas de miles de personas a cinco semanas de las elecciones

La protesta convocada por COESPE ha partido de la estación de Atocha y ha avanzado hasta la calle Alcalá bajo el lema “Por un Sistema Público de Pensiones para mayores y jóvenes”. La Delegación del Gobierno ha estimado la asistencia en 25.000 personas, mientras que los organizadores la han elevado hasta 50.000. Entre las proclamas coreadas ha figurado “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, en un contexto de precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que las pensiones se han consolidado como uno de los ejes centrales del debate electoral.

Además de Colau y Delgado, ha participado en la movilización el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, quien ha calificado a las pensiones como “una joya a preservar de la furia de las derechas”, en referencia a las posiciones de PP y Vox sobre el sistema público.

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