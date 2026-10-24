Ricardo Gómez debuta como director con ‘Una familia’: un guiño a su infancia en ‘Cuéntame’ y un homenaje a su madre que va más allá de la ‘autoficción’

Avance cinematográfico presentado por Filmax que muestra diversas secuencias de una obra dirigida por Ricardo Gómez. Las imágenes exhiben a una mujer sosteniendo a un bebé junto a una vidriera en un espacio interior, la presencia de varios acompañantes y un plano cenital de un grupo de personas realizando un brindis con copas y una botella.

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El rostro de Ricardo Gómez quedó incrustado en la memoria colectiva desde que tenía siete años, cuando se puso delante de la cámara para convertirse en el benjamín de la familia Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó en el papel de Carlitos.

La serie se mantuvo en antena durante 19 temporadas, y lo vimos crecer en directo, casi como si formara parte de nuestro entorno más cotidiano. Sin embargo, Ricardo Gómez, no ha sido uno de esos juguetes rotos de la industria del entretenimiento. Se ha forjado una carrera más allá del papel que le proporcionó la fama y el reconocimiento a nivel popular.

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“No sé cómo ha pasado, creo que en la historia de cada uno, hay momentos y situaciones, en los que la vida se puede mover cinco grados hacia un lado u a otro y todo sería diferente. He tenido la suerte de tener una red de cariño y de amor, y de sentir mucha pasión y respeto por la profesión que llevo desempeñando veintiséis años. Estoy agradecido a todas esas personas que han puesto su grano de arena para que no me haya vuelto gilipollas a lo largo de todos estos años”, cuenta Ricardo Gómez a Infobae.

Lo cierto es que el actor ha trabajado con esfuerzo para alejarse de su personaje de Carlos Alcántara. Lo hemos visto en 1898. Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo, en Mía y Moi, de Borja de la Vega, en El sustituto, de Óscar Aibar, en Soy Nevenka, de Icíar Bollaín, así como en series como Vivir sin permiso, La Ruta o La Suerte: Una serie de casualidades.

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Su necesidad de contar historias detrás de la cámara

Comenzó a dirigir cortometrajes en 2016. Era una pulsión que llevaba teniendo desde hacía mucho tiempo, ponerse detrás de la cámara, una curiosidad que empezó en sus tiempos de actor infantil en Cuéntame. Y, ahora, debuta en el largometraje con Una familia, una historia muy personal que recorre algunos recuerdos de su infancia y supone un homenaje a su madre, así como a todas aquellas mujeres que decidieron criar a sus hijos fuera de relaciones tóxicas que las asfixiaban, a pesar de que los tiempos en los que se encontraban las condenaran y silenciaran.

Gómez no ha pasado por la ECAM, la ESCAC ni la RESAD. Su aprendizaje procede de los rodajes que ha frecuentado desde los seis años, una circunstancia que le generó inseguridad al asumir por primera vez la dirección.

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Patrick Criado durante el rodaje de 'Una familia', de Ricardo Gómez

El interés por las cámaras empezó cuando tenía diez años y se acercaba a observarlas cada vez que se detenía una grabación. A partir de los 15 años, la dirección y la escritura adquirieron más peso para él al comprobar las distintas formas de trabajo de quienes dirigían Cuéntame.

“Llegó un momento en el que, cuando llegaba al set, me sentía atraído por cómo se hacía las cosas, y me empecé a preguntar por cómo se contaba una historia de una manera u otra, fue entonces cuando me di cuenta de que quería ponerme yo detrás de las cámaras”, cuenta Ricardo Gómez.

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Comenzó a escribir la historia de Una familia poco a poco. Sus primeras ideas datan de 2019. “La primera línea de guion era una cuestión casi estructural: un padre, una madre y un hijo. Y contar veinticuatro horas en la vida de cada uno”.

Qué cuenta ‘Una familia’

Tres tiempos, tres perspectivas y un ejercicio de punto de vista. “Cada historia tiene su propio estilo dentro de la película y también está rodada de una manera diferente, de forma que se acopla al personaje en concreto”, cuenta Gómez.

Una familia enlaza tres vidas separadas por el tiempo que se entrelazan y que se sitúan en 1992, 1995 y 2005. Víctor Lite interpreta a un niño actor, Claudia Traisac (con la que ha compartido experiencias en pantalla desde la infancia), a una madre atrapada en una relación insoportable y Patrick Criado a un presidiario con permiso de salida, que se convertirá en un padre violento.

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Claudia Traisac en el rodaje de 'Una familia', de Ricardo Gómez.

La historia tiene elementos autobiográficos, aunque no reproduce de forma literal la vida del director. Gómez ha hablado con personas de su entorno y ha recurrido a recuerdos propios y de su madre para construir el relato de esos tres periodos y de unos personajes cuyas experiencias terminan entrecruzándose.

“La película tiene más de ficción que de realidad, pero me gustaba jugar con la idea que todo el mundo tiene asociada a mí desde hace muchos años. Así que ubico a ese niño como un guiño para tenderle la mano al espectador. Pero, en realidad, la película va por otro lado, y también quiero que también se vea así. Conocéis esto sobre mí, y ahora os voy a enseñar esto otro”, culmina.

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