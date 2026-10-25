España

Embalses España 25 de octubre: reserva de agua <p>bajó</p> -0,63 %

La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un -0,63 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Guardar

De los 56.049 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 57,20 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este domingo 25 de octubre.

Los datos oficial apunta que la captación de agua

PUBLICIDAD

bajó

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general del agua en España

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.062 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: -352 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,63 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.206 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,11 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua <p class="paragraph">bajó</p> en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua <p class="paragraph">bajó</p> en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 68,96%.

Aragón: 44,42%.

Asturias: 55,21%.

C. Valenciana: 38,96%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 30,96%.

Castilla-La Mancha: 57,12%.

Cataluña: 63,84%.

Comunidad de Castilla y León: 46,82%.

Extremadura: 63,51%.

Galicia: 50,56%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 24,83%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

PUBLICIDAD

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

El sector superó en 2025 los 140.000 empleos, aporta 17.501 millones de euros al PIB y evita importaciones de combustibles fósiles por valor de 14.814 millones

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

El Ministerio invertirá 121.000 euros en estos análisis para detectar, además del fentanilo, anfetamina, metanfetamina, éxtasis, cocaína, cannabis y ketamina. “No nos encontramos con una situación relevante de afectación ligada al consumo de fentanilo”, asegura

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

Así son las estafas con anuncios de alojamientos hechos con inteligencia artificial: tres trucos para identificarlos

Fotografías generadas con IA, direcciones inventadas y pago por adelantado sin retorno: cómo saber si es un anuncio falso

Así son las estafas con anuncios de alojamientos hechos con inteligencia artificial: tres trucos para identificarlos

El thriller protagonizado por Luis Zahera que retrata la violencia extrema y quiere servir como “terapia de choque”: “Está tan normalizada que nos aliena”

Albert Pintó dirige ‘Leones en invierno’, un thriller policial sobre un antiguo líder de los Ultras Sur cuya hija muere en un atropello. Inma Cuesta, Roberto Álamo, Irene Escolar, Ana Wagener y Jordi Mollà completan el reparto

El thriller protagonizado por Luis Zahera que retrata la violencia extrema y quiere servir como “terapia de choque”: “Está tan normalizada que nos aliena”

Manolo Escobar y su herencia ‘envenenada’: el drama tras los muros de su chalet de Benidorm

La vivienda en la que el cantante encontró su refugio familiar se convirtió en un quebradero de cabeza para su hija, Vanessa, que llegó a ponerla a la venta por 980.000 euros

Manolo Escobar y su herencia ‘envenenada’: el drama tras los muros de su chalet de Benidorm
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las medidas que exigen los agentes de la Guardia Civil de cara a las elecciones del 29-N: más medios contra el narcotráfico y eliminar los cargos “a dedo”

Las medidas que exigen los agentes de la Guardia Civil de cara a las elecciones del 29-N: más medios contra el narcotráfico y eliminar los cargos “a dedo”

Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido se entrenan para “la guerra del siglo XXI” con su mayor ejercicio de paracaidistas en 20 años

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

El rey Felipe es operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo: una intervención rutinaria de 30 minutos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

ECONOMÍA

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

DEPORTES

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”