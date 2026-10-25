Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido se entrenan para “la guerra del siglo XXI” con su mayor ejercicio de paracaidistas en 20 años

Archivo. Un avión A400M de la RAF lanzó paracaidistas de asalto y suministros médicos (Ministerio de Defensa del Reino Unido)

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Europa sigue preparándose para la posibilidad de una guerra. Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido participaron en el ejercicio ‘Rhino Titan’ en el Centro de Entrenamiento de Sennelager, en Alemania. Según explican desde el Ministerio de Defensa británico, las maniobras reunieron durante siete semanas a tropas, aeronaves y unidades de apoyo para ejecutar una de las mayores operaciones aerotransportadas de las dos últimas décadas. La actividad puso a prueba a los soldados ante amenazas de drones y guerra electrónica. Las fuerzas británicas y francesas ensayaron operaciones coordinadas de despliegue rápido con el objetivo de preparar una respuesta ante un supuesto conflicto que implique a la OTAN.

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexis G. Grynkewich, avisó hace 10 días, en el Foro de Seguridad de Varsovia, que la Alianza está preparada para responder a cualquier agresión contra su territorio. Su “teoría de la victoria” plantea bloquear un ataque inicial, frenar la ofensiva y, si persiste, destruir las fuerzas y sistemas que la sostengan. Grynkewich descartó que el conflicto sea “inminente o inevitable”, pero defendió la necesidad de estar preparados. “Si somos atacados, estamos listos para luchar esta misma noche”, afirmó. Ejercicios como este despliegue ponen más fichas sobre esta apuesta por el rearme europeo.

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Efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizan maniobras militares a bordo de un submarino alemán (Royal Navy)

Drones, guerra electrónica y saltos en paracaídas

Unos 600 paracaidistas realizaron saltos a baja altura desde cuatro aviones A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF). Los militares descendieron en varias oleadas durante un único ejercicio táctico, con tropas y material especializado. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que “las amenazas que afrontamos en el siglo XXI requieren una aproximación actualizada y moderna a la guerra”. También sostuvo que las maniobras con Francia y el apoyo de Alemania demostraron que los aliados pueden “desplegar capacidad aerotransportada de gran alcance allí donde sea necesaria para defender el territorio de la OTAN”.

La 16.ª Brigada de Asalto Aéreo, la Fuerza de Respuesta Global de las Fuerzas Armadas británicas, encabezó el despliegue del Reino Unido en el ejercicio Rhino Titan. Durante las maniobras, la unidad se enfrentó a una fuerza adversaria que empleó drones de reconocimiento y ataque, además de recursos de guerra electrónica. El 1.er Batallón de los Fusileros Reales Gurkhas asumió el papel de enemigo. El brigadier Ed Cartwright, comandante de la brigada, afirmó que sus tropas afrontaron “un desafío realista para defender territorio de la OTAN” y sostuvo que ese escenario representa “lo que encontraríamos en el campo de batalla moderno”.

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Archivo. Imagen de soldados británicos con ayudas a Gaza. (UK MOD/Handout)

El dispositivo incluyó al 1.er Batallón del Regimiento Real Irlandés, que probó una nueva función de reconocimiento ligero y ataque. También participaron el grupo de combate del 3.er Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y una compañía del 3.er Regimiento de Paracaidistas de Infantería de Marina francés. Tres helicópteros Chinook de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) dieron apoyo a las operaciones, entre ellas el traslado por aire de una estación de recepción médica. Cartwright destacó que las maniobras permitieron demostrar “la estrecha asociación con la RAF”, que calificó como esencial para la capacidad de la brigada de ejecutar operaciones aéreas.

Rhino Titan forma parte de la Fuerza de Tarea Aerotransportada Conjunta, que integra capacidades del Ejército y de la RAF para trasladar a larga distancia efectivos, suministros y equipos especializados ante amenazas emergentes. El segundo comandante de la Fuerza de Movilidad Aérea, el capitán de grupo Jim Rycroft, afirmó que el ejercicio mostró cómo ambas ramas pueden “generar y desplegar potencia de combate con rapidez, alcance y escala”. La Fuerza de Movilidad Aérea dispone de aviones A400M, C-17 Globemaster y Voyager para realizar transporte estratégico y táctico, reabastecimiento en vuelo y traslado de personal.

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